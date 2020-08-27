В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров

В «Киевской площади» отказались от комментариев.
В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд. Из всех российских миллиардеров, оценку которых проводит Forbes, дата рождения и сопоставимый размер активов ($7,5 млрд в 2019-м и $6,5 млрд в 2020 году) могут указывать на Алексея Кузьмичева, члена совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп». То, что речь идет о Кузьмичеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.
Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат». Профайл родившегося в 1971 году бизнесмена, сделавшего состояние в $1,2 млрд на железнодорожных грузоперевозках, совпадает с публичными данными о cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.
Клячин не ответил на запрос РБК. Николаев отказался от комментариев. То, что речь идет именно о них, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».
Кого назвала «Аль-Джазира»
Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди тех, чьи имена называет издание, — у Олега Тинькова и братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.
«Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других. Издание также публикует документы о наличии кипрского гражданства у Игоря Ревы 1972 года рождения. Данные из описания «Аль-Джазира» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.
В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
В ВТБ не ответили на запрос РБК.
Полетаев, который сейчас работает в UC Rusal, подтвердил РБК, что является обладателем кипрского паспорта, и заявил, что информация была раскрыта изданием без его согласия. «Это является вмешательством в тайну частной жизни. Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством. Второй паспорт необходим мне для деловых путешествий», — подчеркнул он.
Кипрский паспорт также есть у бывшего депутата Госсовета Удмуртии Андрея Осколкова, бывшего сенатора и владельца «Русагро» Вадима Мошковича (в «Русагро» отказались от комментариев) и Андрея Молчанова, а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний, по данным издания, получил кипрский паспорт в конце 2016 года — за несколько месяцев до того, как в России против него было заведено уголовное дело.