В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров

Данные обладателей кипрских «золотых» паспортов из закрытой части расследования «Аль-Джазира» совпадали с информацией о совладельцах «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и других миллиардерах

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«Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. Как поясняет издание, имена получателей паспортов раскрыты только в том случае, если «есть явные доказательства» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства». РБК выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка.

Кто попал в закрытую часть

«Аль-Джазира» опубликовала данные семи россиян, раскрывая их даты рождения и некоторую информацию о них, но не имена.

Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м. Гражданство он получил не один, а с супругой и «давним деловым партнером». Другой профайл указывает на олигарха-девелопера, родившегося в 1966-м, также с состоянием в $2,7 млрд и также получившего паспорт вместе с партнером и женой. Исходя из публичных данных, речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах. Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го. То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».