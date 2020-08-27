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В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров

Данные обладателей кипрских «золотых» паспортов из закрытой части расследования «Аль-Джазира» совпадали с информацией о совладельцах «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и других миллиардерах
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. Как поясняет издание, имена получателей паспортов раскрыты только в том случае, если «есть явные доказательства» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства». РБК выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка.

Кто попал в закрытую часть

«Аль-Джазира» опубликовала данные семи россиян, раскрывая их даты рождения и некоторую информацию о них, но не имена.

Один из приведенных в расследовании россиян с кипрским паспортом — олигарх с оценочным состоянием в $2,7 млрд, родившийся в 1972 году и попавший в так называемый кремлевский доклад США в 2018-м. Гражданство он получил не один, а с супругой и «давним деловым партнером». Другой профайл указывает на олигарха-девелопера, родившегося в 1966-м, также с состоянием в $2,7 млрд и также получившего паспорт вместе с партнером и женой. Исходя из публичных данных, речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах. Миллиардеры и члены их семей получили гражданство, по данным Al Jazeera, в июле 2018-го. То, что речь идет именно о Нисанове и Илиеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

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Фото: Phil Noble / Reuters

В «Киевской площади» отказались от комментариев.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд. Из всех российских миллиардеров, оценку которых проводит Forbes, дата рождения и сопоставимый размер активов ($7,5 млрд в 2019-м и $6,5 млрд в 2020 году) могут указывать на Алексея Кузьмичева, члена совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп». То, что речь идет о Кузьмичеве, подтвердил РБК источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

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РБК направил запрос представителю инвестиционной группы.

Описание профайла «бизнесмена и отельера» 1967 года рождения с состоянием в $1,6 млрд совпадает с данными и профилем деятельности Александра Клячина, владельца сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат». Профайл родившегося в 1971 году бизнесмена, сделавшего состояние в $1,2 млрд на железнодорожных грузоперевозках, совпадает с публичными данными о cовладельце Globaltrans Константине Николаеве.

Клячин не ответил на запрос РБК. Николаев отказался от комментариев. То, что речь идет именно о них, подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

РБК не удалось идентифицировать также упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».

Кого назвала «Аль-Джазира»

Публично было известно о наличии кипрского гражданства только у трех лиц среди тех, чьи имена называет издание, — у Олега Тинькова и братьев-банкиров Дмитрия и Алексея Ананьевых. О наличии кипрских паспортов у последних стало известно в 2020 году, когда власти Кипра заявили о возможности отнять у бизнесменов инвестиционные визы.

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«Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других. Издание также публикует документы о наличии кипрского гражданства у Игоря Ревы 1972 года рождения. Данные из описания «Аль-Джазира» совпадают с информацией о бывшем заместителе министра экономического развития.

В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.

В ВТБ не ответили на запрос РБК.

Полетаев, который сейчас работает в UC Rusal, подтвердил РБК, что является обладателем кипрского паспорта, и заявил, что информация была раскрыта изданием без его согласия. «Это является вмешательством в тайну частной жизни. Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством. Второй паспорт необходим мне для деловых путешествий», — подчеркнул он.

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Фото: Petros Karadjias / AP

Кипрский паспорт также есть у бывшего депутата Госсовета Удмуртии Андрея Осколкова, бывшего сенатора и владельца «Русагро» Вадима Мошковича (в «Русагро» отказались от комментариев) и Андрея Молчанова, а также экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Последний, по данным издания, получил кипрский паспорт в конце 2016 года — за несколько месяцев до того, как в России против него было заведено уголовное дело.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Надежда Федорова, Юлия Кошкина
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