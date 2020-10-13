Брюссель сделал персональный выбор

Главы МИД ЕС согласовали меры воздействия на Москву и Минск

Министры иностранных дел ЕС поддержали введение санкций против российских и белорусских официальных лиц, в том числе против Александра Лукашенко. Эксперт полагает, что это слабо скажется на политике Минска

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

В понедельник, 12 октября, в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран Евросоюза, которая завершилась принятием принципиальных решений относительно санкций против российских и белорусских официальных лиц.

Санкции против белорусских властей

По итогам дискуссий 27 министров приняли решение начать подготовку нового санкционного списка, куда войдут граждане Белоруссии, которых в ЕС считают причастными к фальсификации выборов и нарушению прав человека. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В перечень лиц, против которых будут приняты рестрикции, войдет президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Министры <...> решили начать разработку нового списка, в который будет включен и сам Лукашенко», — сказал Боррель. Он добавил, что ЕС посылает четкий сигнал Белоруссии — Европа больше не может вести дела с Минском так, как будто ничего не произошло. Министры также призвали власти республики отпустить всех политических заключенных.

Одобренный главами МИД ЕС санкционный список станет вторым пакетом ограничений, введенных в отношении Белоруссии после состоявшихся там 9 августа президентских выборов. В начале октября главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии — это запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов.

Первый пакет санкций против Белоруссии уже вступил в силу, хотя для его согласования ЕС потребовалось почти три месяца. В этот раз работа по реализации санкционного пакета будет вестись стремительнее, заверил Боррель. «Есть ли у меня уверенность, что это [введение санкций] не займет три месяца? Да, у меня есть такая уверенность», — отметил он.

Лукашенко впервые был внесен в санкционный список ЕС в 2006 году, в 2016 году ограничения против него были сняты. Сейчас в Евросоюзе считают его нелегитимным президентом Белоруссии, так как последние выборы в республике сопровождались многочисленными нарушениями и жестокостью в отношении протестующих, проявленной правоохранительными органами. В Брюсселе ведут диалог с белорусской оппозицией и готовы оказывать поддержку «гражданскому обществу» республики. Параллельно в ЕС будут избегать предоставление любой финансовой поддержки белорусским властям во главе с Лукашенко.

В Москве Лукашенко считают легитимным главой государства, а действия ЕС — вмешательством во внутренние дела республики.

Несмотря на критику Лукашенко, ЕС пока не намерен отзывать из Белоруссии посла и прекращать с Минском дипломатические контакты, отмечал Боррель. Однако в понедельник главы МИД ЕС заявили о готовности сократить интенсивность партнерства с белорусскими властями. В ЕС готовы серьезно усилить политическую и финансовую поддержку Минска только в том случае, если там начнут уважать принципы демократии и верховенства права, следует из коммюнике министров ЕС по итогам встречи.

Впрочем, эксперты считают, что персональные санкции вряд ли заставят Минск изменить политику. По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, белорусские чиновники не имеют тесных связей с Западом. «В силу отсутствия приватизации в Белоруссии по большому счету не появилось прослойки олигархов, которые привыкли считать себя людьми мира, да и чиновники едва ли имеют привычку летать каждую неделю, скажем, в Париж», — отметил он. При этом включение Лукашенко в санкционный список имеет немаловажное значение. Во-первых, это означает закрытие для него возможности балансировать между восточным и западным векторами внешней политики, как это ему удавалось делать прежде, указал Кортунов. Во-вторых, это вид моральной поддержки белорусской оппозиции, добавил эксперт. По его мнению, ЕС вряд ли станет вводить против Белоруссии масштабные санкции, которые могут навредить ее экономике, — в Брюсселе пытаются действовать в русле политики так называемых умных санкций, когда под штрафные меры попадают представители элит, а не рядовые граждане. Кроме того, ограничения против целых секторов экономики Белоруссии только еще больше усилит зависимость республики от России, резюмировал Кортунов.

Санкции против российских властей

Также в понедельник главы МИД стран ЕС согласились с необходимостью принять меры против России в связи с отравлением Алексея Навального. «Мы обсудили возможности для нашего серьезного общего ответа ЕС на использование запрещенного нервно-паралитического средства и реализации предложений Франции и Германии по ограничительным мерам в отношении тех, кто связан с этой попыткой убийства», — сказал Боррель, отказавшись комментировать детали новых ограничений. В ближайшее время технические структуры ЕС изучат предложенный Германией и Францией перечень тех, кто должен быть внесен в санкционный список, и обоснования санкций, уточнил Боррель. «Это предложение <...> поддержали все государства — участники [ЕС], по этому поводу не возникло никаких сомнений», — резюмировал Боррель, добавив, что технические структуры ЕС могут начать реализацию санкций уже в скором времени.

7 октября Германия и Франция выступили с призывом ввести санкции против России. «Франция и Германия неоднократно призывали Россию расследовать обстоятельства этого преступления и привлечь виновных к ответственности, но Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В таких условиях мы считаем, что других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме причастности России и ее ответственности [за произошедшее], не существует», — говорится в совместном обращении глав МИД двух этих стран — Хайко Мааса и Жан-Ив Ле Дриана.

В санкционный список, который Франция и Германия подготовили в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией, войдут девять россиян, сообщала французская газета Le Monde. По информации издания, это представители администрации президента России, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был создан «Новичок». Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы.

В России считают действия Германии и Франции неприемлемыми. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, вместо того чтобы сотрудничать с Россией, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Навального, в Германии и Франции «переключились на угрозы и попытки шантажа». Захарова подчеркнула: все обращения Генпрокуратуры России в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам продолжают игнорироваться.