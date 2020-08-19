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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Прошедшие в республике выборы были сфальсифицированы, считает она. Действующий в стране режим «судорожно цепляется за власть», подвергая народ пыткам, заявила Тихановская
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

«Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными», — заявила она.

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По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были «жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть». «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», — сказала она.

По мнению Тихановской, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял «всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира». Она напомнила, что о создании Национального координационного совета с целью способствовать мирной передаче власти. «Он (совет) немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», — заключила она.

С новым обращением Тихановская выступила перед внеочередным совещанием глав стран и правительств ЕС, которой пройдет 19 августа и будет посвящено ситуации в Белоруссии.

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Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской не признали официальные результаты, сообщив, что кандидат от оппозиции набрала 70–80% голосов.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента после отказа в регистрации на выборах ее арестованного мужа, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Белоруссия, Евросоюз, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко
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