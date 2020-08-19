Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Прошедшие в республике выборы были сфальсифицированы, считает она. Действующий в стране режим «судорожно цепляется за власть», подвергая народ пыткам, заявила Тихановская

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Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

«Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными», — заявила она.

По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были «жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть». «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», — сказала она.

По мнению Тихановской, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко потерял «всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира». Она напомнила, что о создании Национального координационного совета с целью способствовать мирной передаче власти. «Он (совет) немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии», — заключила она.