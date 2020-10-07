Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции»

Заявление глав МИД Германии и Франции с призывом ввести санкции против России в связи с отравлением политика Алексея Навального является неприемлемым. Об этом заявила глава российского МИД Мария Захарова .

«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителям», — заявила она.

Захарова добавила, что вместо того, чтобы сотрудничать с Россией, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Навального, в Германии и Франции «переключились на угрозы и попытки шантажа» в адрес российских властей. По ее словам, все обращения Генпрокуратуры России в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам продолжают игнорироваться.

«Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются», — отметила Захарова.

Представитель МИДа России не исключила, что Франция и ФРГ возглавляют формирующейся в Евросоюзе «антироссийскую коалицию», несмотря на то, что ранее Париж и Берлин заявляли о приверженности партнерству с Москвой.