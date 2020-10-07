Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» на рекордные €6,5 млрд Бизнес, 23:36 Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального Политика, 23:25 Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции» Политика, 23:15 В Москве впервые с июня зафиксировали более 50 умерших с COVID за сутки Общество, 23:10 Не сбавляя темпа: как разобраться с финансами, искусством и путешествиями РБК и TAG Heuer, 23:01 Президент Армении понадеялся на остановку боев в Карабахе усилиями России Политика, 22:51 Интервью Пашиняна РБК о Карабахе и гарантиях России. Полное видео Политика, 22:48 Активистка Pussy Riot сообщила о задержании участников акции с флагами Общество, 22:42 Как облегчить боль: 10 способов помочь себе Совместный проект, 22:41 Власти потребовали оштрафовать «Спартак» за нарушения на «Открытие Арене» Спорт, 22:33 Суд арестовал планировавшего теракт в Ставрополе мужчину Общество, 22:27 Софья Ковалевская: первая в мире женщина-профессор Совместный проект, 22:22 Еще две страны решили поддержать санкции против России из-за Навального Политика, 22:14 Премьер Армении Пашинян рассказал о гарантиях России Политика, 22:04
Отравление Навального ,  
0 

Захарова поставила Францию и Германию во главу «антироссийской коалиции»

Заявление глав МИД Германии и Франции с призывом ввести санкции против России в связи с отравлением политика Алексея Навального является неприемлемым. Об этом заявила глава российского МИД Мария Захарова .

«Неприемлемое по содержанию и своей тональности заявление двух министров сигнализирует о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителям», — заявила она.

Захарова добавила, что вместо того, чтобы сотрудничать с Россией, чтобы прояснить ситуацию с отравлением Навального, в Германии и Франции «переключились на угрозы и попытки шантажа» в адрес российских властей. По ее словам, все обращения Генпрокуратуры России в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам продолжают игнорироваться.

«Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются», — отметила Захарова.

Представитель МИДа России не исключила, что Франция и ФРГ возглавляют формирующейся в Евросоюзе «антироссийскую коалицию», несмотря на то, что ранее Париж и Берлин заявляли о приверженности партнерству с Москвой.

Еще две страны решили поддержать санкции против России из-за Навального
Политика
Стеф Блок

Ранее МИД Франции опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии, в котором говорится, что обе страны неоднократно просили Россию расследовать обстоятельства дела отравления политика и привлечь виновных к ответственности. Главы министерств отметили, что российские власти не предоставили «никаких убедительных объяснений».

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В связи с этим, Франция и Германия решили предложить другим европейским странам ввести санкции. «Они будут нацелены против лиц, которые будут сочтены виновными в этом преступлении и нарушении международных норм на основе их служебной деятельности, а также на лиц, участвующих в программе «Новичок», — отмечается в заявлении. Великобритания и Нидерланды позднее заявили о поддержке этой позиции.

Мария Захарова санкции Алексей Навальный
Материалы по теме
ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным
Политика
Песков не стал комментировать сравнение Навального с молодым Ельциным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter