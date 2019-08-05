Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (.pdf).

Второй пакет санкций США против России в рамках «дела Скрипалей» включает частичные ограничения на операции с российским госдолгом. Так, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля.

При этом, как разъясняло ранее Управления по контролю за иностранными активами, Минфин США широко трактует «американские банки». Под это определение подпадают не только классические банки, но и трастовые компании, брокеры и дилеры ценных бумаг, дилеры товарных фьючерсов и опционов, торговцы валютой, клиринговые компании, инвестиционные компании, «корпоративные социальные программы» (то есть негосударственные пенсионные фонды), холдинговые компании. Также под это определение подпадают американские филиалы и дочерние компании зарубежных финансовых институтов, а также зарубежные филиалы американских банков. Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании.