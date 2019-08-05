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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Отравление Скрипалей ,  
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Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США (.pdf).

Второй пакет санкций США против России в рамках «дела Скрипалей» включает частичные ограничения на операции с российским госдолгом. Так, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля. 

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При этом, как разъясняло ранее Управления по контролю за иностранными активами, Минфин США широко трактует «американские банки». Под это определение подпадают не только классические банки, но и трастовые компании, брокеры и дилеры ценных бумаг, дилеры товарных фьючерсов и опционов, торговцы валютой, клиринговые компании, инвестиционные компании, «корпоративные социальные программы» (то есть негосударственные пенсионные фонды), холдинговые компании. Также под это определение подпадают американские филиалы и дочерние компании зарубежных финансовых институтов, а также зарубежные филиалы американских банков. Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании.

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О том, что Вашингтон введет новые санкции стало известно 3 августа. Тогда Госдепартамент называл датой вступления ограничений в силу после 19 августа.

Сергей и его дочь Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания утверждает, что Скрипалей отравили российские спецслужбы боевым нервно-паралитическим токсичным веществом «Новичок». Москва свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери отрицает. Российские власти неоднократно заявляли, что Лондон не предоставил ни одного доказательства тому, что Москва как-то замешана в этом деле.

Теги: Санкции, Минфин США, госдолг
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