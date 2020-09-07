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Сбербанк дал старт беспилотникам
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Газета
Сбербанк дал старт беспилотникам
Газета № 043 (3210) (0709) Бизнес,
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Сбербанк дал старт беспилотникам

Три вопроса о конкуренции среди российских разработчиков автомобилей без водителя
Сбербанк и «Яндекс» в один день объявили о создании компаний для развития беспилотников. Они вступают в борьбу за рынок, оцениваемый в $9,5 млрд через 10 лет. «Яндекс» занимается таким транспортом с 2016 года, Сбербанк — один год
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сбербанк в пятницу, 4 сентября, объявил о выделении отдельной дочерней компании Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая займется созданием платформы для будущих беспилотных автомобилей. Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, компания формируется на базе департамента SberDigitalAuto. В ее планах — выпустить первые беспилотные автомобили (для тестов) на дороги общего пользования в конце 2020-го — начале 2021 года, а также запустить в тестовую эксплуатацию в следующем году новую операционную систему, «позволяющую существенно повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров».

Руководить SberAutoTech будет Андрей Василевский, до этого возглавлявший департамент SberDigitalAuto. По его словам, новая платформа «позволит обеспечить дистрибуцию российских технологий в автомобили». «Это и «умные» помощники водителя, и беспилотные технологии, и стандарты взаимодействия с «умной» дорогой. Экосистема «Сбера» предоставляет уникальные возможности для развития данного направления», — сказал он.

За несколько часов до Сбербанка о выделении направления беспилотников в отдельную компанию объявил «Яндекс». Его компания будет называться Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), до этого темой беспилотных автомобилей в числе других занималось «Яндекс.Такси». В рамках реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. В результате его доля в новой компании составит 73%, доля Uber — 19%, а оставшиеся акции будут направлены на мотивационную программу для сотрудников.

Технологии и медиа
«Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси» Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Какие перспективы у технологии беспилотных автомобилей в России и на каком этапе развития находятся игроки рынка, разбирался РБК.

Как «Яндекс» и Сбербанк развивают беспилотники

«Яндекс» с 2016 года работает над разработкой беспилотного автомобиля. В 2017 году компания представила первые прототипы, оснастив обычные автомобили камерами и сенсорами, которые собирают информацию о транспортном средстве и окружающей обстановке, а также программным обеспечением для анализа данных. В том же году прототип продемонстрировали президенту России Владимиру Путину, а в 2018-м на нем ездил занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. Сейчас 130 беспилотных автомобилей «Яндекса» ездят по дорогам России, США и Израиля. До недавнего времени в России подобные автомобили тестировали лишь на ограниченных территориях, например в Иннополисе и Сколково, но с 2019 года «Яндекс» получил разрешение проводить тесты на всех улицах Москвы и Татарстана.

Сбербанк обозначил свой интерес к развитию беспилотников в 2019 году. Вместе с Cognitive Technologies госбанк создал совместное предприятие под названием Cognitive Pilot. Компания должна была работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.

Общество
Более 70% россиян заявили о готовности ездить на беспилотных автомобилях Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как пояснил представитель пресс-службы Сбербанка, Cognitive Pilot специализируется в области самоуправляемой сельскохозяйственной техники, рельсового транспорта, радаров, сенсоров и других. Она тесно сотрудничает с созданным в банке в апреле 2020 года департаментом SberDigitalAuto. Сбербанк изначально планировал для автомобильных платформ создать специализированную компанию, пояснили в его пресс-службе. «Умный цифровой транспорт — это не только автономное вождение. Автомобили, общественный транспорт, такси, каршеринг — наши клиенты проводят существенную часть времени внутри автомобиля. Мы хотим, чтобы люди перемещались безопасно и комфортно, поэтому инвестируем в создание автомобильной операционной системы и беспилотные технологии», — рассказал представитель Сбербанка.

По словам источника РБК на автомобильном рынке, пока у Сбербанка нет готового беспилотного автомобиля, но компания планирует создать его с использованием лидаров — специальных сенсоров, которые сканируют окружающее пространство и создают трехмерное изображение окружающей среды. По технологическому принципу беспилотники Сбербанка будут схожи с продуктом «Яндекса», говорит собеседник РБК.

Технологии и медиа
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Представитель «Яндекса» не стал комментировать сообщение Сбербанка. Источник, близкий к компании, отметил, что в «Яндексе» «знали о проекте Сбербанка и рады конкуренции».

До недавнего времени Сбербанк и «Яндекс» были партнерами в компаниях «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет» (помимо одноименной интернет-площадки развивает маркетплейс «Беру!»). Но в конце июня объявили о разделе совместных компаний. Как пояснял первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис, «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать».

Какие перспективы у беспилотников

К 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта в России может составить порядка $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок, или $4 млрд — при их отсутствии, прогнозировал банк UBS в середине 2019 года. Стоимость направления беспилотных автомобилей «Яндекса» к тому же сроку UBS оценивала в $2,6–6,4 млрд, допуская, что компания может стать монополистом на рынке.

«Сегодня уже очевидно, что автоматизация движения транспорта — это реальность не очень далекого будущего, — указал представитель КамАЗа, также занимающегося темой беспилотников. — Поэтому появляются и новые игроки, которые хотят выйти на этот перспективный рынок уже сейчас». Развитие беспилотников логично для Сбербанка, считает представитель НП «ГЛОНАСС». «Рынок огромен. SberAutoTech имеет большой потенциал и может составить конкуренцию на мировом рынке», — отметил он, добавив, что команда компании известна на рынке.

Технологии и медиа
Минэк поддержал тестирование беспилотников без водителя для подстраховки Фото: Егор Алеев / ТАСС

Что касается «Яндекса», уже тестирующего беспилотники, то, выделяя направление в отдельную компанию, он поступает по примеру зарубежных игроков — Uber и Waymo (принадлежит холдингу Alphabet, владеющему также Google), отметил Кирилл Жанайдаров, замруководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково» по вопросам транспорта. «После выделения беспилотного направления в отдельные компании зарубежные конкуренты «Яндекса» смогли привлечь внешние инвестиции. Вполне возможно, коллеги из «Яндекса» также стремятся привлечь внешние средства в проект по развитию беспилотников или стороннего партнера, например Hyundai», — рассуждает Жанайдаров. Представитель «Яндекса» подтвердил: «Мы не исключаем сценарий привлечения сторонних инвестиций в Yandex SDG». Но кто может выступить партнером, не уточнил.

Представитель Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет» напомнил, что уже сейчас в России есть возможность коммерческой эксплуатации беспилотных автомобилей для перевозки грузов. «Компании хотят начать использовать беспилотные автомобили в качестве такси. Масштабных коммерческих перевозок все еще нет ни в одной стране мира, но мы убеждены, что российские разработчики уже готовы к тестированию новых коммерческих моделей или будут готовы к этому в самое ближайшее время», — отметил он.

Когда машины без водителей появятся на дорогах

Сейчас тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах, но, согласно постановлению правительства № 1415, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации. В конце февраля власти расширили список регионов, где можно тестировать такие машины. Кроме Москвы и Татарстана эксперимент распространили на Чувашию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области.

В апреле 2020 года Путин поручил правительству до 31 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без водителя за рулем. Привлеченные к этой работе представители «Яндекса», КамАЗа, Сбербанка и группы ГАЗ разработали совместный план по расширению условий эксплуатации беспилотных автомобилей, предложив к декабрю 2022 года разрешить полноценную эксплуатацию беспилотников, в том числе для платной перевозки пассажиров и грузов, а к декабрю 2023 года — полностью снять запрет на использование беспилотников без водителя. План поддержала и замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Сейчас совместный план компаний и Минтранса находится на согласовании в администрации президента, рассказал РБК источник среди компаний — разработчиков плана. Дедлайн по его разработке перенесли на сентябрь в связи с эпидемией коронавируса, уточнил он.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Артем Филипенок, Анна Балашова, Антон Фейнберг.
Теги: Сбербанк , беспилотные автомобили
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