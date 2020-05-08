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Минэк поддержал тестирование беспилотников без водителя для подстраховки

Инициативу использовать машины без водителя на дорогах общего пользования предложили разработчики беспилотников. Рынок беспилотного транспорта может превысить $9 млрд к 2030 году
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Уже в ближайшее время возможно разрешить коммерческую эксплуатацию на российских дорогах общего пользования беспилотных автомобилей без водителя за рулем, а также их тестирование без присутствия инженера в салоне на ограниченных территориях, считает замминистра экономического развития Ольга Тарасенко. Это следует из отзыва ведомства на план по развитию беспилотного транспорта, предложенный компаниями «Яндекс», Сбербанк, КамАЗ и группой ГАЗ, который Минэкономразвития направило в Минтранс. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития.

Сейчас тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах, но, согласно постановлению правительства № 1415, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации. В конце февраля власти расширили список регионов, в которых можно тестировать такие машины. Кроме Москвы и Татарстана, эксперимент распространили на Чувашию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области.

Зачем ослаблять регулирование автономного транспорта — в материале РБК.

Как компании предложили развивать беспилотный транспорт

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без водителей. Кабмин должен привлечь к этой работе представителей заинтересованных организаций.

Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

После этого «Яндекс», КамАЗ, Сбербанк и группа ГАЗ разработали совместный план по расширению условий эксплуатации беспилотных автомобилей (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на рынке). Компании предложили:

  • к октябрю 2020 года внести изменения в постановление правительства, разрешающие тестирование беспилотников без водителя за рулем на дорогах общего пользования, коммерческую эксплуатацию беспилотников со страхующим водителем-испытателем за рулем или на пассажирском месте, а также тестирование без присутствия инженера-испытателя в салоне на ограниченных территориях (стадионах, предприятиях, аэродромах и т.д.);
  • к декабрю 2020 года создать как минимум одну закрытую тестовую зону с покрытием мобильной связи пятого поколения (5G) вне дорог общего пользования для тестирования беспилотников;
  • к октябрю 2021 года разрешить тестирование беспилотников без водителя-испытателя в салоне на дорогах общего пользования, в том числе для коммерческих целей;
  • к декабрю 2021 года создать тестовые зоны с цифровой инфраструктурой для высоко и полностью автоматизированного транспорта, в том числе оснащенные сетями V2X (стандарт передачи данных между автомобилем и инфраструктурой) и 5G, подключенными светофорами, цифровыми картами и моделями дороги;
  • к декабрю 2022 года разрешить полноценную эксплуатацию беспилотников, в том числе для возмездной перевозки пассажиров и грузов, а к декабрю 2023 года — полностью снять запрет на использование беспилотников без водителя.

Тестирование беспилотных автомобилей распространили на 13 регионов России
Общество
Беспилотный автомобиль &laquo;Яндекс&raquo;

В письме замглавы Минэкономразвития говорится, что «дочка» «Яндекса» — «Яндекс Беспилотные Технологии» предложила создать экспериментальный правовой режим по коммерческой эксплуатации на дорогах общего пользования высокоавтоматизированного грузового и пассажирского транспорта без водителя за рулем в Москве, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае.

Что ответил Минэк

Из письма Ольги Тарасенко следует, что Минэкономразвития поддержало расширение условий опытной эксплуатации беспилотного транспорта и подготовку к постепенному переходу к его полноценной эксплуатации. Она считает возможным тестирование беспилотников с водителем на пассажирском сиденье, ограниченное тестирование без водителя в салоне, а также коммерческую эксплуатацию беспилотников в случае наличия водителя за рулем.

Ведомство предложило проработать вопрос регулирования аварий с участием беспилотных автомобилей и предусмотреть страхование ответственности за вред, причиненный с использованием беспилотников.

Кроме того, Минэкономразвития предложило дополнить план мероприятиями по устранению международного запрета на эксплуатацию беспилотных автомобилей без водителей. Речь идет о Венской конвенции о дорожном движении, согласно ст. 8 которой «каждое транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся в движении, должны иметь водителя». Под водителем в документе подразумевается живой человек. Ранее президент некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Александр Гурко просил глав МИДа, Минтранса и Минюста приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта в России.

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Представитель Минтранса подтвердил, что они получили разработанный компаниями план и готовят для правительства консолидированную позицию причастных ведомств по данным вопросам. В министерство также поступило и письмо Минэкономразвития, но комментировать его в Минтрансе отказались.

Зачем производителям беспилотников послабления

По словам представителя «Яндекса», принятие плана «будет способствовать созданию благоприятной регуляторной среды, ускорит развитие технологии и поможет России оставаться в авангарде развития беспилотного транспорта». Он отметил, что российские разработчики беспилотных автомобилей являются одними из самых прогрессивных в мире — наряду с компаниями из США и Китая.

«Однако в этих двух странах регулирование сферы беспилотного транспорта открывает больше возможностей, чем в России. Например, в ряде штатов США уже возможен запуск коммерческого сервиса полностью беспилотного такси. Чтобы наша страна продолжала занимать лидирующие позиции, необходим переход к более прогрессивному регулированию», — указал представитель «Яндекса». В противном случае, по его словам, российским компаниям будет сложно удерживать темпы развития, аналогичные компаниям из США и Китая. РБК направил запросы в КамАЗ, Сбербанк и группу ГАЗ.

Как прогнозировали ранее аналитики банка UBS, к 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта в России может составить $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок или $4 млрд при их отсутствии.

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По словам представителя НП «ГЛОНАСС» Ярослава Федосеева, сегодня рынок высокой автоматизации транспортных средств находится в зачаточном состоянии и за рубежом ситуация также обстоит не лучшим образом, единого и полностью сформированного законодательства по-прежнему нет ни в одной стране мира. «Мы видим потенциальных игроков и разработчиков, которые могут содействовать развитию отрасли. Если правительство поддержит предложения «Яндекса», Сбербанка, КамАЗа и группы ГАЗ, это придаст рынку дополнительный импульс для создания экономически выгодных бизнес-моделей с использованием беспилотных технологий», — считает Федосеев.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Мария Кокорева
Теги: беспилотные автомобили, беспилотные такси, беспилотники, Минэкономразвития ..., Яндекс, КамАЗ
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