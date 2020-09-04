«Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси»

«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию и инвестирует в нее $150 млн. Это показывает стратегический интерес к развитию технологии, указали эксперты

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«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), говорится в его сообщении, поступившем в РБК. Сейчас это направление входит в группу компаний «Яндекс.Такси».

После реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. В результате его доля в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, а оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

Направление беспилотных автомобилей стратегически важное для «Яндекса», поэтому компания увеличивает в нем долю и вкладывается в развитие, объясняет руководитель группы компаний Аркадий Волож. «Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — приводятся его слова в сообщении.

В то же время частью «Яндекс.Такси» станет каршеринговая компания «Яндекс.Драйв». Ранее каршеринговый сервис относился к экспериментальным направлениям «Яндекса». Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для пользователей и партнеров, объясняют в «Яндексе».