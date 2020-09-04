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«Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси»

«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию и инвестирует в нее $150 млн. Это показывает стратегический интерес к развитию технологии, указали эксперты
Яндекс YNDX ₽4 955,2 +0,76% Купить
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

«Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), говорится в его сообщении, поступившем в РБК. Сейчас это направление входит в группу компаний «Яндекс.Такси».

После реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. В результате его доля в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, а оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Направление беспилотных автомобилей стратегически важное для «Яндекса», поэтому компания увеличивает в нем долю и вкладывается в развитие, объясняет руководитель группы компаний Аркадий Волож. «Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — приводятся его слова в сообщении.

В то же время частью «Яндекс.Такси» станет каршеринговая компания «Яндекс.Драйв». Ранее каршеринговый сервис относился к экспериментальным направлениям «Яндекса». Интеграция позволит сервисам совместно развивать общие для них технологии безопасности и совершенствовать систему управления парком автомобилей, а также откроет новые возможности для пользователей и партнеров, объясняют в «Яндексе».

«Яндекс» испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня 130 таких машин «Яндекса» ездят по дорогам общего пользования в России, США и Израиле. В Иннополисе также работает первая в Европе служба беспилотного такси, которое перевозит пассажиров без водителя за рулем.

«Яндекс.Драйв» запустился в феврале 2018 года. На сегодняшний день это самый популярный каршеринг в России и крупнейший в мире по размеру автопарка — 16 тыс. автомобилей разных марок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Беспилотный автомобиль компании &laquo;Яндекс&raquo;.

Ранее сегмент «Яндекс.Такси» включал сервис онлайн-заказа такси («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье), фудтех-направление (сервис доставки заказов из ресторанов «Яндекс.Еда», сервис доставки наборов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф» и гиперлокальный сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка»), а также направление разработки беспилотных автомобилей.

В феврале 2020 года во время телефонной конференции компания впервые раскрыла, что общие инвестиции «Яндекса» в беспилотные автомобили составили 2,2 млрд руб. Это влияло на показатель EBITDA всего направления «Яндекс.Такси». Во втором квартале текущего года показатель EBITDA снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил минус 253 млн руб. Общая выручка «Яндекс.Такси» за тот же квартал составила 12,5 млрд руб., что на 42% выше, чем годом ранее.

Во втором квартале 2020-го выручка в сегменте экспериментальных доходов, куда входил «Яндекс.Драйв», снизилась на 18% (до 2,8 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение связано в основном с уменьшением доходов сервиса «Яндекс.Драйв» из-за запрета на работу каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге во время эпидемии коронавируса.

В октябре 2019 года стало известно, что «Яндекс.Такси» ведет переговоры с Morgan Stanley и Goldman Sachs об организации своего IPO. Компания планировала провести IPO в этом году, однако затем перенесла планы в связи с эпидемией коронавируса.

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вероятнее всего, «Яндекс» выделяет направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию не для того, чтобы каким-то образом поправить показатели отчетности, а потому что считает его стратегически важным, рассказал аналитик «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин. «С точки зрения финансов картина компании не изменится, потому что эти направления продолжают работать внутри «Яндекса», — добавил он.

Решение разделить два бизнеса кажется логичным, потому что такси — это услуга, а беспилотные автомобили — развивающаяся технология с разными вариантами монетизации, объясняет аналитик «Атона» Виктор Дима. «Возможно, разделение компании происходит перед IPO, потому что на данный момент направление беспилотных автомобилей работает без выручки», — добавил он.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Яндекс, Яндекс.Такси, беспилотные автомобили
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