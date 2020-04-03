Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги

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В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен привлечь к разработке этих мероприятий представителей научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации, говорится в поручении. Также правительству нужно предусмотреть коммерческую эксплуатацию беспилотных машин в отдельных регионах.

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