Технологии и медиа , 03 апр, 14:43
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Путин поручил разработать допуск беспилотных машин на дороги
В России начнется подготовка к тестированию и поэтапному допуску на дороги беспилотных автомобилей без сопровождения инженера-испытателя. Соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Кабмин должен привлечь к разработке этих мероприятий представителей научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованные организации, говорится в поручении. Также правительству нужно предусмотреть коммерческую эксплуатацию беспилотных машин в отдельных регионах.
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