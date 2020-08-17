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Общество ,  
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Большинство россиян завили о готовности ездить на беспилотных автомобилях

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На беспилотном такси готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сказано в исследовании НТИ Автонет (есть у РБК).

«Опрос показал, что готовность пользоваться беспилотным такси растет вместе с уровнем знания о технологии», — сказано в сообщении.

Самый высокий процент позитивных ответов — в Казани (83%). Беспилотное такси работает в тестовом режиме два года в казанском городе-спутнике Иннополис. Там автомобиль можно вызвать через приложение. «Он передвигается в автономном режиме, за рулем никого нет, но страхующий водитель находится в салоне», — отметили в НТИ Автонет.

В Москве 79% людей готовы воспользоваться беспилотным такси. В компании уточнили, что на данный момент в столице тестируется самое большое количество беспилотных автомобилей в стране.

Больше всего на беспилотном такси готовы передвигаться граждане в возрастной группе от 25 до 34 лет — 83,3%. От россиян в возрасте от 45 лет было получено 73% положительных ответов.

В онлайн-опросе участвовали жители всех городов-миллионников России. Их было 10,5 тыс. человек.

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В 2019 году к бесплотным такси были готовы только 60% россиян. На сегодняшний день тестирование такого транспорта в России осуществляется по постановлению правительства, отмечают в компании. Так, новый тип транспорта может быть использован на дорогах общего пользования в 13 регионах страны.

«Текущая редакция постановления пока не подразумевает использование беспилотного транспорта в коммерческих сервисах, а также требует, чтобы в салоне находился страхующий водитель», — добавили в НТИ Автонет. В связи с этим, идет процесс разработки законодательства в области автономного транспорта. Нововведения позволят закончить тестирование беспилотных автомобилей и начать их полноценное использование в сервисах.

В «Яндексе» заявили, что в Инноплисе их сервис беспилотного такси быстро стал частью повседневной жизни горожан. По словам мэра города Руслана Шагалеева, Инноплис стал первым в Европе городом, где появился такой сервис.

В середине июля заместитель министра транспорта Алексей Семенов заявил, что первые беспилотные такси могут появиться в Москве в 2024 году. По словам чиновника, автономные такси без водителей появятся через четыре года, в случае если будет реализован план, который разрабатывается заинтересованными ведомствами (Минтрансом, МВД и Минпромторгом) и ключевыми компаниями. В апреле текущего года президент Владимир Путин поручил начать подготовку к тестированию и постепенному допуску на дороги беспилотных автомобилей. Сейчас при тестировании беспилотных машин за рулем должен быть инженер.

Теги: беспилотные автомобили, Иннополис, Казань
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