Большинство россиян завили о готовности ездить на беспилотных автомобилях

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На беспилотном такси готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сказано в исследовании НТИ Автонет (есть у РБК).

«Опрос показал, что готовность пользоваться беспилотным такси растет вместе с уровнем знания о технологии», — сказано в сообщении.

Самый высокий процент позитивных ответов — в Казани (83%). Беспилотное такси работает в тестовом режиме два года в казанском городе-спутнике Иннополис. Там автомобиль можно вызвать через приложение. «Он передвигается в автономном режиме, за рулем никого нет, но страхующий водитель находится в салоне», — отметили в НТИ Автонет.

В Москве 79% людей готовы воспользоваться беспилотным такси. В компании уточнили, что на данный момент в столице тестируется самое большое количество беспилотных автомобилей в стране.

Больше всего на беспилотном такси готовы передвигаться граждане в возрастной группе от 25 до 34 лет — 83,3%. От россиян в возрасте от 45 лет было получено 73% положительных ответов.