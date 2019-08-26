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ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
К 2030 году бизнес «Яндекса» в сфере беспилотного транспорта может стоить больше $6,4 млрд, если компания начнет развивать беспилотные грузоперевозки, считают в UBS. В результате ИT-компания станет монополистом на российском рынке
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская). По прогнозу банка, «Яндекс» станет монополистом на рынке беспилотного транспорта России.

Коммерческая эксплуатация беспилотников «Яндекса» начнется в 2022 году в Москве, а в других регионах — годом позже, полагают в UBS. По оценке банка, выручка компании от сегмента беспилотников в 2022 году может составить от 170 млн до 1,4 млрд руб. «В случае успеха проект может сделать «Яндекс» значительно более крупной компанией, выручка которой к 2030 году вырастет на 85% в сравнении с годом начала коммерческого запуска автономных автомобилей», — говорится в отчете.

UBS рассматривает два основных варианта развития бизнеса «Яндекса» в сфере автономного транспорта.

  • Если компания не станет заниматься беспилотными грузоперевозками, а сосредоточится только на пассажирских перевозках (например, такси и каршеринг) оценка этого бизнеса к 2030 году в среднем будет составлять $2,6 млрд, однако может варьироваться от $1,5 млрд до 3,1 млрд в зависимости от реализации негативного или позитивного сценария. Акции всего «Яндекса» в таком случае подорожают на 5–10% относительно текущей справедливой цены, которая, по мнению UBS, составляет $54,3 за одну бумагу (23 августа на NASDAQ бумаги стоили около $36). Аналитики в разборе этого сценария также приводят источники формирования выручки этого направления. Она будет строиться на использовании «Яндексом» беспилотных автомобилей в такси и каршеринге (80% от оборота); монетизации времени пассажира в поездке за счет рекламной модели или подписки на медиаконтент, например «Кинопоиск» (10%); а также продаже лицензий на технологию беспилотного вождения различным автопроизводителям (10%).
  • Беспилотное направление будет стоить дороже, если «Яндекс» выйдет со своей технологией на рынок коммерческих грузоперевозок. В таком случае стоимость бизнеса составит $6,4 млрд. Негативный и позитивный прогнозы UBS варьируются от $3,8 млрд до $7,7 млрд. Акции всего «Яндекса» при этом могут вырасти на 13–26% относительно текущей справедливой цены. При реализации этого сценария использование беспилотников в такси и каршеринге будет давать 32% от оборота; беспилотные грузоперевозки — 60%; монетизация времени пассажира в поездке — 4%; продажа лицензий — 4%.

«Мы подчеркиваем, что российский рынок грузоперевозок намного больше рынка такси, что предполагает ощутимый рост доходов для новых игроков. Тем не менее сектор выглядит очень капиталоемким, что может быть проблемой для компаний, разрабатывающих технологии в сфере автономного транспорта», — говорится в отчете UBS. По данным банка, в 2018 году объем рынка грузоперевозок в России составил 815 млрд руб., в то время как весь рынок такси, включая онлайн-сегмент, равнялся 642 млрд руб.

В самом «Яндексе» не исключают выхода компании на рынок грузоперевозок. «Это могут быть как грузоперевозки на дальние расстояния по высокоскоростным шоссе, так и доставка небольших грузов в городских условиях. Это возможность для более отдаленного будущего», — сообщил РБК представитель пресс-службы «Яндекса». По его словам, сейчас компания сфокусирована «на более сложной и глобальной задаче — беспилотное управление автомобилем в городском трафике».

К 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта в России составит порядка $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок или $4 млрд при их отсутствии, следует из данных UBS. В банке подчеркивают, что вопросы безопасности использования беспилотных автомобилей, не слишком детальные дорожные карты, запаздывание законодательного регулирования и другие факторы могут повлиять на развитие рынка и отсрочить внедрение беспилотников в коммерческую эксплуатацию. Тем не менее 37% россиян уже готовы начать пользоваться беспилотным такси, свидетельствует опрос UBS. Более высокий уровень готовности принять технологию только в Китае (56%), в США же он составляет 25%.

Что ждет «Яндекс» и рынок беспилотного транспорта, по версии UBS, в материале «РБК Pro».

Авторы: Мария Коломыченко, Александра Посыпкина
Теги: «Яндекс», беспилотные автомобили, UBS, waymo
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