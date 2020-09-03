Заемщики смешали карты

В России на порядок выросла доля реструктуризаций по кредиткам

Кредитные карты в пандемию стали для банков «новой проблемной зоной», выяснили аналитики АКРА. Если до кризиса на кредитки приходился только 1% от суммы реструктурированных долгов россиян, то сейчас их доля подскочила до 12%

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пандемия коронавируса и кризис изменили характер реструктуризации потребительских долгов: банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам, следует из обзора рейтингового агентства АКРА, поступившего в РБК. На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд руб., оценила по просьбе РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Чем вызван всплеск реструктуризаций по кредиткам

Начало кризиса стало поводом для запуска масштабных программ поддержки российских заемщиков. С конца марта российские банки начали предлагать клиентам собственные программы реструктуризации или отсрочки по кредитам, а в апреле вступил в силу федеральный закон о кредитных каникулах (106-ФЗ). По данным Банка России, с 20 марта по 26 августа кредитные организации реструктурировали чуть больше 1,6 млн розничных ссуд на 734 млрд руб (.pdf).

В основном россияне просили банки изменить условия погашения потребкредитов, но был значительный рост обращений по поводу кредитных карт, говорит Носова. «Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — объясняет она рост реструктуризаций в сегменте карт.

Как замечает Носова, тенденция говорит об ухудшении качества задолженности физлиц. «Если раньше проблемной зоной были потребкредиты, то сейчас это еще и кредитные карты», — отмечает она.

Как проводилась оценка Аналитики АКРА опросили 22 банка, которые имеют рейтинги агентства и занимают лидирующие позиции на рынке розничного кредитования. На эти организации приходится 25% совокупного розничного портфеля в России. Согласно результатам опроса, 86% банков-респондентов активно использовали различные меры поддержки заемщиков в период пандемии.

Агентство не приводит оценок, какая доля рестуктуризаций по кредитным картам проводилась по собственным программам банков, а какая — по федеральному закону. Но в целом объем ссуд, по которым давались отсрочки в рамках государственных «кредитных каникул», в семь-восемь раз ниже тех, что банки реструктурировали на своих условиях. Как отмечают аналитики АКРА, у банков были стимулы предлагать послабления по кредитам даже тем заемщикам, которые не попадали под госпрограмму: ЦБ разрешил банкам временно не создавать дополнительные резервы для покрытия таких проблемных ссуд.

Как реструктуризация маскирует просрочку

По оценкам АКРА, доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков в 2020 году в среднем составляет 4,6%, что ниже показателей прошлого года. Ухудшение качества портфеля пока сглаживается ростом объемов кредитования и реструктуризацией. «Сравнительно худшая картина» будет видна в четвертом квартале 2020 года или в начале 2021-го, допускают аналитики. 30 сентября для заемщиков истекают сроки подачи заявлений на реструктуризацию по 106-ФЗ. Если банки не продлят собственные программы, это скажется на качестве кредитного портфеля, считают в АКРА.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» оценивало, что 90% кредитов, по которым россияне перестали платить в начале кризиса, так и осталось в просрочке. Опрошенные РБК эксперты тогда допускали, что пик кризиса в банковской рознице еще не пройден.

«Вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока», — полагают аналитики АКРА, объясняя это ростом безработицы и падением реальных доходов. Если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, останется проблемным (IV—V категории качества), банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности, говорится в обзоре. По оценкам агентства, это приведет к потерям игроков на уровне 600 млрд руб., или 5–6% капитала банков. Такой объем резервов затруднит прохождение банками кризиса, но не сильно ударит по их нормативам, считают в АКРА.