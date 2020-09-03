Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,83 74,84 EUR Нал. 89,51 88,41 USD Бирж. 75,41 +1,83 EUR Бирж. 89,35 +1,69 USD ЦБ. 73,86 +0,27 EUR ЦБ. 87,74 -0,42 EUR/USD 1,19 -0,01 BTC/USD Бирж. 11324,00 -76,00 IMOEX 2956,50 -0,62% RTSI 1234,82 -3,11% Brent 44,67 -2,66% DJIA 29100,50 +1,59% Nasdaq 12056,44 +0,98%
Заемщики смешали карты
Лента новостей
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ 09:05, Общество Visa запустила голосовые платежи с помощью «Алисы» от «Яндекса» 09:00, Финансы Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах 09:00, Общество FT узнала о переносе программы по всеобщему доступу к вакцине от COVID 08:49, Общество В Испании допустили продолжение карьеры Месси в «Барселоне» 08:44, Спорт Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира 08:43, РБК Стиль и glo В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 08:42, Общество «В школе я прослыл ботаном»: создатель Instagram — о характере и карьере 08:30, PRO New York Post назвала Киев российским городом 08:23, Общество Попмео назвал Китай самой опасной страной в мире 08:18, Политика Эксперты заметили потерю интереса россиян к спортзалам на фоне пандемии 08:00, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:54, Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 сентября 07:27, Общество Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х 07:24, Общество В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком 07:16, Общество НАТО и ЕС потребовали у Москвы расследовать отравление Навального 06:47, Политика Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении коронавирусом 06:05, Общество Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года» 06:00, Экономика Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным 05:58, Политика В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца 05:51, Общество СМИ узнали об отказе МВД поддержать онлайн-продажу алкоголя 05:28, Бизнес Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:16, Политика Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина 04:44, Общество Британские ученые назвали препарат для пациентов с тяжелой формой COVID 04:29, Общество В Госдепе оценили последствия силового вмешательства России в протесты 03:55, Политика Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города 03:35, Политика Футболист «ПСЖ» Неймар ответил на сообщения о его заражении коронавирусом 03:18, Спорт Сбербанк запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом 03:00, Авто
Газета
Заемщики смешали карты
Газета № 041 (3208) (0309) Финансы,
0

Заемщики смешали карты

В России на порядок выросла доля реструктуризаций по кредиткам
Кредитные карты в пандемию стали для банков «новой проблемной зоной», выяснили аналитики АКРА. Если до кризиса на кредитки приходился только 1% от суммы реструктурированных долгов россиян, то сейчас их доля подскочила до 12%
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пандемия коронавируса и кризис изменили характер реструктуризации потребительских долгов: банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам, следует из обзора рейтингового агентства АКРА, поступившего в РБК. На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд руб., оценила по просьбе РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Чем вызван всплеск реструктуризаций по кредиткам

Начало кризиса стало поводом для запуска масштабных программ поддержки российских заемщиков. С конца марта российские банки начали предлагать клиентам собственные программы реструктуризации или отсрочки по кредитам, а в апреле вступил в силу федеральный закон о кредитных каникулах (106-ФЗ). По данным Банка России, с 20 марта по 26 августа кредитные организации реструктурировали чуть больше 1,6 млн розничных ссуд на 734 млрд руб (.pdf).

Финансы
Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов Эльвира Набиуллина

В основном россияне просили банки изменить условия погашения потребкредитов, но был значительный рост обращений по поводу кредитных карт, говорит Носова. «Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — объясняет она рост реструктуризаций в сегменте карт.

Как замечает Носова, тенденция говорит об ухудшении качества задолженности физлиц. «Если раньше проблемной зоной были потребкредиты, то сейчас это еще и кредитные карты», — отмечает она.

Финансы
ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -114px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Как проводилась оценка

Аналитики АКРА опросили 22 банка, которые имеют рейтинги агентства и занимают лидирующие позиции на рынке розничного кредитования. На эти организации приходится 25% совокупного розничного портфеля в России. Согласно результатам опроса, 86% банков-респондентов активно использовали различные меры поддержки заемщиков в период пандемии.

Агентство не приводит оценок, какая доля рестуктуризаций по кредитным картам проводилась по собственным программам банков, а какая — по федеральному закону. Но в целом объем ссуд, по которым давались отсрочки в рамках государственных «кредитных каникул», в семь-восемь раз ниже тех, что банки реструктурировали на своих условиях. Как отмечают аналитики АКРА, у банков были стимулы предлагать послабления по кредитам даже тем заемщикам, которые не попадали под госпрограмму: ЦБ разрешил банкам временно не создавать дополнительные резервы для покрытия таких проблемных ссуд.

Финансы
Глава АКРА не увидел оснований для появления «дыр» в банках из-за кризиса Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Как реструктуризация маскирует просрочку

По оценкам АКРА, доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков в 2020 году в среднем составляет 4,6%, что ниже показателей прошлого года. Ухудшение качества портфеля пока сглаживается ростом объемов кредитования и реструктуризацией. «Сравнительно худшая картина» будет видна в четвертом квартале 2020 года или в начале 2021-го, допускают аналитики. 30 сентября для заемщиков истекают сроки подачи заявлений на реструктуризацию по 106-ФЗ. Если банки не продлят собственные программы, это скажется на качестве кредитного портфеля, считают в АКРА.

Финансы
ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул Фото: Олег Яковлев / РБК

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» оценивало, что 90% кредитов, по которым россияне перестали платить в начале кризиса, так и осталось в просрочке. Опрошенные РБК эксперты тогда допускали, что пик кризиса в банковской рознице еще не пройден.

«Вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока», — полагают аналитики АКРА, объясняя это ростом безработицы и падением реальных доходов. Если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, останется проблемным (IV—V категории качества), банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности, говорится в обзоре. По оценкам агентства, это приведет к потерям игроков на уровне 600 млрд руб., или 5–6% капитала банков. Такой объем резервов затруднит прохождение банками кризиса, но не сильно ударит по их нормативам, считают в АКРА.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , реструктуризация кредитов , кредитные карты
Материалы по теме
Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии Финансы
ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter