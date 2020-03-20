ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии

Банк России порекомендовал кредитным организациям и МФО смягчить условия по ссудам заемщикам, заболевшим коронавирусом. Самим банкам он даст послабления при проведении проверок и подаче отчетности

На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России реализует комплекс мер для поддержки российских заемщиков, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ рекомендует кредиторам существенно смягчить условия по ссудам, выданным заболевшим клиентам. Для банков, микрофинансовым компаний (МФО) и кредитно-потребительских кооперативов (КПК) будут временно отменены требования по основным нормативам и надбавкам.

Какие послабления предлагает ЦБ

Банки, МФО и КПК смогут не начислять пени и штрафы по кредитам и займам, если заемщик, допустивший просрочку, заразился коронавирусной инфекцией. Для этого клиентам придется предоставить заявление и подтвердить его медицинскими справками. Кредиторам также рекомендуется реструктурировать задолженность таких клиентов без ущерба для себя — до 30 сентября 2020 года организации смогут не формировать дополнительные резервы по проблемным ссудам.

ЦБ рекомендует кредиторам в ближайшие полгода не взыскивать заложенную недвижимость с должников по ссудам и займам. Послабление возможно только для клиентов, подтвердивших заражение COVID-19.