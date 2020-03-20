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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ объявил меры поддержки российских банков и заемщиков из-за пандемии

Банк России порекомендовал кредитным организациям и МФО смягчить условия по ссудам заемщикам, заболевшим коронавирусом. Самим банкам он даст послабления при проведении проверок и подаче отчетности

На фоне снижения цен на нефть, ослабления рубля и пандемии коронавируса Банк России реализует комплекс мер для поддержки российских заемщиков, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ рекомендует кредиторам существенно смягчить условия по ссудам, выданным заболевшим клиентам. Для банков, микрофинансовым компаний (МФО) и кредитно-потребительских кооперативов (КПК) будут временно отменены требования по основным нормативам и надбавкам.

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом
Общество

Какие послабления предлагает ЦБ

Банки, МФО и КПК смогут не начислять пени и штрафы по кредитам и займам, если заемщик, допустивший просрочку, заразился коронавирусной инфекцией. Для этого клиентам придется предоставить заявление и подтвердить его медицинскими справками. Кредиторам также рекомендуется реструктурировать задолженность таких клиентов без ущерба для себя — до 30 сентября 2020 года организации смогут не формировать дополнительные резервы по проблемным ссудам.

ЦБ рекомендует кредиторам в ближайшие полгода не взыскивать заложенную недвижимость с должников по ссудам и займам. Послабление возможно только для клиентов, подтвердивших заражение COVID-19.

ЦБ не стал повышать ключевую ставку после обвала рынков и рубля
Финансы

Банк России рекомендует страховым компаниям удовлетворять большинство видов заявлений от граждан, пострадавших от коронавируса. Речь идет о продлении срока урегулирования страховых случаев, отсрочках платежей по договорам добровольного страхования, а также неприменении штрафов, неустоек и иных санкций на время временной нетрудоспособности клиентов.

ЦБ также намерен повысить привлекательность ипотечного кредитования в условиях, «когда банки приостанавливают снижение ставок». С 1 апреля 2020 года регулятор снизит надбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20% от суммы ссуды). Если заемщики намерены гасить ипотеку с помощью материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам банки смогут снижать по мере поступления платежей. Это «расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми», считают в Банке России.

Банк России также расширит программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства, в частности, введя новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования. Ставка будет установлена на уровне 4%.

Банки попросили ЦБ ослабить надзор из-за коронавируса
Финансы

Для снижения регуляторной нагрузки на банки ЦБ временно приостановит их проверки (перенесет их на срок после 1 июля). Об этом его просили сами банки, писал РБК. Кроме того, регулятор ограничит применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области бюро кредитных историй: «Возбужденные дела об административных правонарушениях предполагается рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности снижения административной нагрузки». Банки также смогут включать в расчет обязательных нормативов операции в иностранных валютах.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, регулирование, пандемия
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