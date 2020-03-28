Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Отсрочку могут дать как тем, кто перенес COVID-19, так и тем, кто был вынужден находится на карантине или потерял работу из-за пандемии

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Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении банка, которое есть в распоряжении РБК.

Сбербанк может предоставить отсрочку выплат на срок до шести месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Рассчитывать на кредитные каникулы смогут те, кто проходил лечение от коронавируса либо находился в реабилитации, был на карантине после прибытия из-за границы, находился в отпуске без сохранения заработной платы или потерял работу в результате сокращений, вызванных пандемией.

Чтобы получить такую отсрочку, клиенты должны предоставить в банк подтверждающие документы: больничный лист и подтверждение диагноза COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

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