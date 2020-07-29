Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

- Объем просрочки по автокредитам (30–59 дней) по итогам июня достиг 517,2 млн руб., он вырос за последние три месяца почти на 130%. Число договоров с задержками платежей такой длительности увеличилось до 12,9 тыс. (+76%). Доля автокредитов с просрочками на разных стадиях составляет порядка 5,2% портфеля банков.
- В ипотеке объем кредитов, по которым не было погашений больше месяца, в июне превысил 601,5 млн руб. и за три месяца кризиса вырос в 2,2 раза. Количество кредитов с такой просрочкой увеличилось почти втрое. Но доля проблемных долгов в ипотеке осталась низкой (около 1,5%) и существенно не менялась на пике пандемии.
- Просроченная больше чем на месяц задолженность по кредитам наличными в июне достигла 3,5 млрд руб., за три кризисных месяца увеличившись более чем вдвое. Речь идет почти о 170 тыс. договоров против 108,6 тыс. на начало апреля. Доля просрочки по потребкредитам выросла более значительно, чем в остальных сегментах, преодолев отметку 9% уже в мае.
- В сегменте кредитных карт в июне просрочка сроком 30–59 дней уже не росла. Но внушительный объем таких долгов перешел в категорию тех, что не обслуживаются больше двух месяцев: за июнь такая просрочка сформировалась по 13,7 тыс. кредиток. Доля проблемных долгов по картам приблизилась к 14%.
Почему растут сроки просрочки
В «Эквифаксе» переток проблемной задолженности из одной категории в другую связывают с невозможностью банков оперативно взыскивать долги. Еще одна причина — избирательное применение программ реструктуризации. «По каким-то причинам объем реструктуризации (по 106-ФЗ) в основном пришелся на кредиты наличными. Похоже, что про реструктуризацию кредитных карт все забыли, и по ним просроченная задолженность стала массово возникать в первый же месяц локдауна», — приводит пример Лагуткин. Но, если бы не программы поддержки, просрочка была бы выше, говорит он.
Как боролись с ростом проблемных долгов
Уже в марте ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать ссуды клиентам, которые заболели коронавирусной инфекцией. А с апреля начал действовать закон о кредитных каникулах (106-ФЗ), позволявший клиентам получить отсрочку по кредитам при некоторых условиях. Основанием для каникул может быть болезнь, потеря работы или снижение дохода более чем на 30%. Банки также предлагали заемщикам собственные программы реструктуризации ссуд.
По статистике ЦБ, к 19 июля банки одобрили более 1,6 млн обращений граждан за разными видами послаблений по кредитам (.pdf). Объем реструктурированной задолженности составил порядка 757,9 млрд руб.
Программа реструктуризации дала свои плоды, хотя и в ограниченном объеме, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. На 1 июня около 3% кредитов населению были реструктурированы. «По-видимому, в остальных случаях заемщики не смогли, не успели, а может быть, и не захотели пойти на реструктуризацию», — допускает Ульянова.
Будут ли просроченные долги расти дальше
По словам Ульяновой, ситуация с проблемной задолженностью пока соответствует ожиданиям. «Еще в начале апреля мы оценивали, что в результате пандемии проблемы с обслуживанием могут затронуть до 5% ипотечного портфеля банков и до 10% портфеля потребительских кредитов, включая автокредиты. И это в дополнение к тем просрочкам, которые существовали до пандемии», — поясняет вице-президент Moody’s.
В некоторых сегментах кредитования ситуация еще не стабилизировалась, но она управляемая, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В отличие от кризисов прошлых лет банки сейчас имеют больший запас капитала, напоминает он. «Тем не менее по завершении льготного периода реструктуризации нужно будет резервировать [кредиты] гораздо сильнее, и именно эта проблема выйдет на первый план к концу года», — подчеркивает аналитик.
Нельзя с уверенностью сказать, что пик кризиса в банковской рознице пройден, соглашается Лагуткин. «Многим заемщикам, обратившимся за реструктуризацией в банки, предстоит еще документально подтвердить ухудшение своего материального положения. Если они этого не сделают, то уровень просроченной задолженности может продолжить свой рост», — опасается он.
В июле ЦБ рекомендовал банкам сохранять кредитные каникулы для тех заемщиков, кто не сможет подтвердить снижение дохода более чем на 30%, требуемого по госпрограмме. Одна из опций для таких клиентов — переход на программу реструктуризации, предлагаемую самим банкам. По оценкам Сбербанка, нужные документы не предоставили 18,5% обратившихся за отсрочкой по ссудам. В то же время банки отмечают, что их собственные программы реструктуризации пользуются большим спросом, чем госпрограмма.
Основной сценарий для большинства просроченных недавно кредитов — переход в категорию проблемных, считает Ульянова. Это, по ее словам, окажет заметное давление на прибыльность банков. Отдельные банки, имеющие слабый запас капитала, окажутся в зоне повышенного риска, допускает Уклеин из «Эксперт РА», но не считает это проблемой для сектора: в отличие от предыдущих лет с рынка уже ушли многие слабые игроки, а доля госбанков выросла.
Как ситуацию с ростом просрочки видят банки
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В вопросе просроченной задолженности реализуется оптимистичный сценарий, считает представитель ВТБ: «По розничным заемщикам пик проблем платежеспособности, на наш взгляд, пройден. В первую очередь он был связан с вводом ограничительных мер в связи с пандемией и неопределенностью ситуации. Сейчас показатели ранней просрочки улучшаются, так же как и улучшается эффективность сбора просроченной задолженности».
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Пик кризиса в рознице пройден, считает первый вице-президент Газпромбанка Анна Горячева. Она ссылается на снижение частоты обращений клиентов за послаблениями по кредитам. Важным показателем будет возврат должников в график платежей, добавляет Горячева.
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Спрогнозировать, как поведут себя клиенты после окончания каникул, сложно, говорит начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. Релевантной статистики по возвратам в графики платежей еще нет: льготный период у основной массы клиентов, обратившихся за отсрочками, еще не завершен, поясняет она.
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Промсвязьбанк не видит и не ждет заметного роста просроченной задолженности, отмечает директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов. «Если в каких-то сферах экономическая ситуация будет ухудшаться, то это повлияет на занятость и, как следствие, на рост проблем с обслуживанием долга у населения», — прогнозирует он.
- «Шоковый» выход на просрочку и ухудшение показателей пришлись на апрель, говорит начальник департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его словам, собираемость долгов, просроченных в кризис, уже восстанавливается до обычного уровня, но есть риск «второй волны просрочки» из-за экономического спада, роста безработицы и падения доходов населения. Риск может реализоваться в четвертом квартале этого года: «волна» будет не столь ярко выраженной, но затяжной, предупреждает Шорников.