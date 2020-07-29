Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Значительная доля кредитов, по которым россияне не смогли заплатить в начале кризиса, так и осталась в просрочке, выяснили в «Эквифаксе». В нормальный график платежей не вернулось почти 90% проблемной задолженности

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Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. Это следует из расчетов одного из трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанных по просьбе РБК. Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.

По данным бюро, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд руб. не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд руб., прибавив с начала кризиса 19,9%.

«Просроченная задолженность, возникшая в период коронавирусных ограничений, мигрирует из краткосрочной в длительную», — объясняет гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По оценкам бюро, коэффициент перехода близок к 90%, то есть именно такая доля возникших в апреле долгов не вернулась в нормальный график платежей. По всей видимости, их взыскание затруднительно для банков, констатирует собеседник РБК.

Какие долги стали хуже обслуживаться

С апреля по июнь рост ранней просрочки (до 90 дней) наблюдался во всех основных видах розничного кредитования, хотя и был неравномерным. Как следует из статистики «Эквифакса», в первый месяц самоизоляции объем новых проблемных кредитов увеличился незначительно, хотя количество договоров с просрочкой от 1 до 29 дней выросло. А уже в мае—июне был зафиксирован заметный прирост ссуд, которые не обслуживаются больше месяца.