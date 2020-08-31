ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

12,8 млн жителей России живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита, сообщил Банк России. На этом фоне регулятор хочет ужесточить для банков контроль за долговой нагрузкой заемщиков

(Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf). За полгода с момента последнего замера (с 1 октября 2019 года) число заемщиков выросло на 2,7%, или 1,1 млн человек. Около трети должников (30,4%) можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.

Банк России обращает внимание на рост этой клиентской группы и накопление рисков для банков и МФО. «Кредитор, выдавший такому заемщику первый кредит (заем), может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска», — говорится в материалах ЦБ. Для купирования этой проблемы он намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. РБК направил запрос в Банк России.