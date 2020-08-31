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ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам

12,8 млн жителей России живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита, сообщил Банк России. На этом фоне регулятор хочет ужесточить для банков контроль за долговой нагрузкой заемщиков
(Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf). За полгода с момента последнего замера (с 1 октября 2019 года) число заемщиков выросло на 2,7%, или 1,1 млн человек. Около трети должников (30,4%) можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.

Банк России обращает внимание на рост этой клиентской группы и накопление рисков для банков и МФО. «Кредитор, выдавший такому заемщику первый кредит (заем), может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска», — говорится в материалах ЦБ. Для купирования этой проблемы он намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. РБК направил запрос в Банк России.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Как банки и МФО уже считают ПДН

С 1 октября 2019 года российские кредиторы при выдаче новых ссуд на сумму от 10 тыс. руб. обязаны оценивать долговую нагрузку клиентов. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Для учета обязательств кредиторы обращаются в бюро кредитных историй (БКИ), а доход потенциального заемщика считают по методике ЦБ. Во внимание берется заработок, получение которого можно подтвердить справками и документами, а также выписками из Пенсионного фонда или Налоговой службы.

Чем выше ПДН клиента, тем большую надбавку по ссуде должен сформировать банк или МФО. Увеличение нагрузки на капитал должно, по расчетам регулятора, снижать желание игроков работать со слишком закредитованными заемщиками.

ПДН клиента может быть пересчитан в некоторых случаях, например при реструктуризации ссуды: если меняется размер платежа, это влияет на долговую нагрузку. Еще один повод — увеличение лимита по кредитной карте.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В то же время банки опасаются, что предложение регулятора пересчитывать ПДН клиентов добавит им работы и создаст нагрузку на капитал, утверждает вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков: «Новая концепция говорит только о том, что банкам нужно собирать сведения и, если что-то ухудшилось, ПДН ухудшать и повышать коэффициенты. Конечно, это может сильно повлиять на расчеты внутри: сначала заемщик был хорошим и беспроблемным, а потом вдруг для этого же банка окажется более рисковым и затратным в плане надбавок». Сейчас, объясняет он, при расчете долговой нагрузки клиента действует следующая логика: каждый новый кредитор знает о задолженности лица и может принимать решение, давать деньги в долг или нет.

«А получится, что очередной банк или МФО выдал человеку новую ссуду с превышением долговой нагрузки, а страдают первые игроки», — предупредил Войлуков. Он также опасается, что банки не получат права снижать показатель долговой нагрузки при перерасчете: «Банки в свое время предлагали ЦБ разрешить пересчитывать и снижать ПДН, по мере того как заемщик гасит кредит. Регулятор это не поддержал, и из этой концепции возможность пересчета ПДН в меньшую сторону тоже прямо не следует».

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Почему ЦБ волнуется за россиян с многочисленными кредитами

Чем больше кредитов приходится на одного заемщика, тем выше риск его дефолта, отмечает Банк России. Регулятор выделяет несколько групп клиентов, у которых сформировались однотипные виды обязательств:

  • Банковские заемщики, пришедшие в МФО. По данным ЦБ, с 1 октября 2019 по 1 апреля 2020 года число новых клиентов МФО выросло на 17,6%. Больше половины таких новых заемщиков (56%) — действующие должники кредитных организаций. Около 90% россиян, у кого есть и банковские кредиты, и микрозаймы, обратились в МФО, уже имея задолженность в банке, или 2,9 млн человек. Примерно у 900 тыс. из этой группы на 1 апреля уже была просрочка по банковским ссудам. На клиентов, которые занимают деньги одновременно в банках и МФО, приходится 75 млрд руб. задолженности по микрозаймам и 351 млрд — по банковским кредитам.

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

  • Клиенты, которые берут кредит для первоначального взноса по ипотеке. Как отмечает Банк России, в первом квартале 2020 года 5,5% ипотечных выдач приходилось на тех, кто незадолго до ипотеки брал большой потребкредит. Еще в 2014-м доля таких выдач составляла 3,7%, а в 2018 году — 4,4%. «Использование потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке может означать, что заемщик испытывает трудности со сбережением средств», — предупреждает ЦБ. Пока регулятор не считает, что доля таких ипотечных выдач находится на опасном уровне.
  • Заемщики, сочетающие разные виды кредитов. 86,7% российских заемщиков имею кредиты только банках, но значительная доля этих граждан вынуждены одновременно обслуживать разные ссуды, следует из доклада ЦБ. На 1 апреля таких было 43,7%, с октября прошлого года их доля выросла на 1 п.п. Доля клиентов, совмещающих потребкредиты с ипотекой, за тот же период увеличилась с 9,9 до 10,5%.
  • «Это сочетание несет риск несвоевременного обслуживания заемщиком кредитов», — подчеркивает Банк России. Как ранее сообщал ЦБ, на начало 2015 года только 34% клиентов имели в сочетании с потребительским кредитом другой кредитный продукт, 1 сентября 2019-го их было уже 42%.

Банк России в своем исследовании привел данные на 1 апреля: последствия пандемии коронавируса практически не отразились на опубликованной статистике, признает регулятор. К пику кризиса россияне уже подошли с наибольшей долговой нагрузкой за всю историю замеров: на 1 апреля уровень, рассчитываемый для домохозяйств, составлял рекордные 10,9%.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, регулирование, потребкредитование
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