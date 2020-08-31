ЦБ зафиксировал рост числа россиян с долгами сразу по нескольким кредитам
На 1 апреля 2020 года 42 млн россиян имели хоть один действующий кредит или заем в микрофинансовой организации (МФО), следует из обзора Банка России (pdf). За полгода с момента последнего замера (с 1 октября 2019 года) число заемщиков выросло на 2,7%, или 1,1 млн человек. Около трети должников (30,4%) можно считать достаточно закредитованными: они имеют не один, а несколько кредитов или займов. Это 12,8 млн россиян, на которых приходится 54% задолженности по банковским ссудам.
Банк России обращает внимание на рост этой клиентской группы и накопление рисков для банков и МФО. «Кредитор, выдавший такому заемщику первый кредит (заем), может не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска», — говорится в материалах ЦБ. Для купирования этой проблемы он намерен потребовать от участников рынка регулярно пересчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. РБК направил запрос в Банк России.
Как банки и МФО уже считают ПДН
С 1 октября 2019 года российские кредиторы при выдаче новых ссуд на сумму от 10 тыс. руб. обязаны оценивать долговую нагрузку клиентов. ПДН — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Для учета обязательств кредиторы обращаются в бюро кредитных историй (БКИ), а доход потенциального заемщика считают по методике ЦБ. Во внимание берется заработок, получение которого можно подтвердить справками и документами, а также выписками из Пенсионного фонда или Налоговой службы.
Чем выше ПДН клиента, тем большую надбавку по ссуде должен сформировать банк или МФО. Увеличение нагрузки на капитал должно, по расчетам регулятора, снижать желание игроков работать со слишком закредитованными заемщиками.
ПДН клиента может быть пересчитан в некоторых случаях, например при реструктуризации ссуды: если меняется размер платежа, это влияет на долговую нагрузку. Еще один повод — увеличение лимита по кредитной карте.