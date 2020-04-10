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Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов

Банки удовлетворяют только около 15% заявлений о реструктуризации кредитов граждан по своим собственным программам, сообщила Эльвира Набиуллина. ЦБ надеется на лучший результат по кредитным каникулам, введенным правительством
Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

За период с 20 марта по 7 апреля банки удовлетворили всего лишь 15% заявлений о реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов, рассказала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это статистика по программам реструктуризации, которые были разработаны самими банками, данные об одобрении заявок по правительственным кредитным каникулам ЦБ пока не собрал.

С 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, зачитала Набиуллина: из них 84 тыс. (79% заявок) по потребительским и 23 тыс. (21%) по ипотечным кредитам. «При этом за период с 1 по 7 апреля поступило 76 тыс. заявлений. Скорость подачи заявлений растет», — отметила председатель ЦБ.

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Банки рассмотрели 76 тыс. (71%) заявлений, удовлетворив только 15% из них: 9 тыс. по потребительским и 2,5 тыс. по ипотечным кредитам. Отказано в удовлетворении 65 тыс. заявлений. «Вы можете видеть, что, действительно, пока большая доля отказов на реструктуризацию этих кредитов, но хотела бы отметить, что текущая статистика в значительной мере отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам, что как раз объясняет такое существенное количество отказов по рассмотренным обращениям — 85%», — сказала Набиуллина.

«Пока по закону [о кредитных каникулах] рассмотрено очень мало заявлений. Процесс рассмотрения заявлений по реструктуризации кредитов — это приоритет нашего мониторинга банковской деятельности», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ будет очень внимательно анализировать не только абсолютные цифры по реструктуризованным кредитам, но и соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками. «Если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, будем выяснять причины этого и работать с банком», — сказала Набиуллина. Нельзя, чтобы люди, которые временно затрудняются обслуживать кредиты из-за независящих от них негативных обстоятельств, потеряли почву под ногами, отметила председатель ЦБ. Если права заемщиков на кредитные каникулы будут нарушены, ЦБ будет включать инструменты надзора, добавила она.

Кредитные каникулы, на которые заемщики могут претендовать при снижении ежемесячного дохода более чем на 30%, были предложены президентом Владимиром Путиным. Они заработали с 6 апреля.

Новые регуляторные меры

Помимо оценки принятых мер по поддержке экономики Набиуллина на пресс-конференции рассказала о новых. Так, ЦБ включил лизинг и аэропорты в расширенный перечень пострадавших отраслей. Наличие заемщика в перечне позволяет банкам не ухудшать оценку его финансового положения, что, в свою очередь, сохраняет для таких компаний доступ к кредитным деньгам. ЦБ также временно смягчает требования по идентификации клиентов, чтобы банки могли совершать ипотечные сделки удаленно. Ранее РБК писал, что ипотечные сделки заморожены из-за мер по ограничению распространения коронавируса.

Набиуллина отметила, что регуляторные меры могут измениться, если ЦБ увидит, что банки направят высвободившиеся средства не на кредитование, а на защиту своих прибылей. «Это значит, что регуляторные меры работают не по назначению, и будем их пересматривать, с тем чтобы банки просто держали более высокие требования по капиталу», — подчеркнула глава ЦБ.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Эльвира Набиуллина, Центральный банк
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