Набиуллина раскрыла долю отказов банков в реструктуризации кредитов

Банки удовлетворяют только около 15% заявлений о реструктуризации кредитов граждан по своим собственным программам, сообщила Эльвира Набиуллина. ЦБ надеется на лучший результат по кредитным каникулам, введенным правительством

Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

За период с 20 марта по 7 апреля банки удовлетворили всего лишь 15% заявлений о реструктуризации ипотечных и потребительских кредитов, рассказала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Это статистика по программам реструктуризации, которые были разработаны самими банками, данные об одобрении заявок по правительственным кредитным каникулам ЦБ пока не собрал.

С 20 марта от заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии, зачитала Набиуллина: из них 84 тыс. (79% заявок) по потребительским и 23 тыс. (21%) по ипотечным кредитам. «При этом за период с 1 по 7 апреля поступило 76 тыс. заявлений. Скорость подачи заявлений растет», — отметила председатель ЦБ.

Банки рассмотрели 76 тыс. (71%) заявлений, удовлетворив только 15% из них: 9 тыс. по потребительским и 2,5 тыс. по ипотечным кредитам. Отказано в удовлетворении 65 тыс. заявлений. «Вы можете видеть, что, действительно, пока большая доля отказов на реструктуризацию этих кредитов, но хотела бы отметить, что текущая статистика в значительной мере отражает данные по реструктуризации до вступления в силу закона о льготном периоде по кредитам, что как раз объясняет такое существенное количество отказов по рассмотренным обращениям — 85%», — сказала Набиуллина.

«Пока по закону [о кредитных каникулах] рассмотрено очень мало заявлений. Процесс рассмотрения заявлений по реструктуризации кредитов — это приоритет нашего мониторинга банковской деятельности», — сказала Набиуллина.