Глава АКРА не увидел оснований для появления «дыр» в банках из-за кризиса

Банковский сектор вряд ли придется «заливать триллионами рублей» в условиях кризиса, сказал РБК глава АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Но не исключил новых санаций российских банков, если кризис выявит какие-то «подводные камни»

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Банки сейчас не испытывают проблем с ликвидностью и вряд ли столкнутся с ними в дальнейшем, считает новый генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, до 2016 года курировавший оздоровление российских банков в качестве зампреда Центробанка.

Он отметил, что банки на фоне пандемии начали чувствовать проблемы своих заемщиков на себе, это видно по изменению их финансовых результатов за первый квартал. «Но проблем с ликвидностью они не испытывают. Я не вижу сейчас сценариев, при которых банковский сектор окажется в действительно сложной ситуации, и его нужно будет заливать триллионами рублей. Внутренний механизм урегулирования взаимоотношений с заемщиками и достаточно высокий уровень доверия со стороны населения не приведут к драматическому спросу на ликвидность», — сказал Сухов в интервью РБК, отвечая на вопрос, наступит ли в России банковский кризис.

По прогнозу АКРА, на фоне распространения коронавируса и связанных с пандемией ограничительных мер ВВП в России упадет на 4–4,5% в 2020 году, объем просроченной задолженности вырастет до 10%, а проблемной — до 15%. «Ситуация действительно может быть тяжелой», — предупреждает Сухов.

Но у российских банков достаточно большой запас капитала, отмечает он: «Они в последние годы страдали: «Ввели «Базель III», денег нет», — но уровень достаточности капитала сейчас 12,5%, а минимальные требования — 8%. Этот достаточно большой люфт в абсолютных цифрах позволит абсорбировать возможные убытки. Понятно, что это средняя температура по больнице, и те или иные банки будут отклоняться от среднего тренда, но я не вижу здесь оснований для апокалипсиса и возникновения дыр в балансе».