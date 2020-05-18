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Пандемия коронавируса ,  
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Глава АКРА не увидел оснований для появления «дыр» в банках из-за кризиса

Банковский сектор вряд ли придется «заливать триллионами рублей» в условиях кризиса, сказал РБК глава АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Но не исключил новых санаций российских банков, если кризис выявит какие-то «подводные камни»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банки сейчас не испытывают проблем с ликвидностью и вряд ли столкнутся с ними в дальнейшем, считает новый генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, до 2016 года курировавший оздоровление российских банков в качестве зампреда Центробанка.

Он отметил, что банки на фоне пандемии начали чувствовать проблемы своих заемщиков на себе, это видно по изменению их финансовых результатов за первый квартал. «Но проблем с ликвидностью они не испытывают. Я не вижу сейчас сценариев, при которых банковский сектор окажется в действительно сложной ситуации, и его нужно будет заливать триллионами рублей. Внутренний механизм урегулирования взаимоотношений с заемщиками и достаточно высокий уровень доверия со стороны населения не приведут к драматическому спросу на ликвидность», — сказал Сухов в интервью РБК, отвечая на вопрос, наступит ли в России банковский кризис.

Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу
Финансы
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

По прогнозу АКРА, на фоне распространения коронавируса и связанных с пандемией ограничительных мер ВВП в России упадет на 4–4,5% в 2020 году, объем просроченной задолженности вырастет до 10%, а проблемной — до 15%. «Ситуация действительно может быть тяжелой», — предупреждает Сухов.

Но у российских банков достаточно большой запас капитала, отмечает он: «Они в последние годы страдали: «Ввели «Базель III», денег нет», — но уровень достаточности капитала сейчас 12,5%, а минимальные требования — 8%. Этот достаточно большой люфт в абсолютных цифрах позволит абсорбировать возможные убытки. Понятно, что это средняя температура по больнице, и те или иные банки будут отклоняться от среднего тренда, но я не вижу здесь оснований для апокалипсиса и возникновения дыр в балансе».

Глава АКРА — РБК: «Сейчас поднять ВВП за счет раздачи денег неоткуда»
Финансы
Михаил Сухов

Послабления ЦБ банкам при учете качества кредитов на балансе Сухов оценил позитивно. «Так делалось уже и в 2008-м, и в 2014 году, поэтому аналогичные меры сейчас меня совсем не удивили. Уже два раза никаких проблем в сектор это не принесло и позволило не увеличить потери, а наоборот, их уменьшить и дать время банкам нормально договориться со своими заемщиками, реструктурировать ссуды. Думаю, что это сработает и в третий раз», — сказал он.

При этом глава АКРА не исключил новых санаций в секторе: «В каждый кризис бывают ситуации, подобные отливу, который делает видимыми какие-то подводные камни, и тогда регулятор предпринимает определенные действия. Я бы не стал сейчас полностью исключать возможность возникновения таких ситуаций».

Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам
Финансы

О том, что следующая волна кризиса ударит по банкам, говорил, в частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать», — заявил он в середине апреля в интервью телеканалу РБК. По оценкам Кудрина, это произойдет через три-шесть месяцев, а банки, возможно, придется докапитализировать.

Власти предоставили гражданам, ИП и компаниям малого и среднего бизнеса возможность выйти на кредитные каникулы. ЦБ, в частности, разрешает банкам не признавать реструктурированными кредиты физлицам до 30 сентября и тем самым применять прежние, более низкие надбавки к коэффициентам риска. Они также могут использовать более раннюю оценку финансового состояния компаний из сегмента МСП, по которым ухудшилось качество обслуживания долга.

ЦБ оценивал объем кредитов «под риском», выданных гражданам, малому бизнесу и компаниям из пострадавших отраслей, в 19 трлн руб. (.pdf).

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
Финансы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Михаил Сухов, плохие долги, АКРА
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