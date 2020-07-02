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ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул

Если вышедший на каникулы заемщик не подтвердит падение дохода, банк может сохранить ему отсрочку по выплатам, пусть и по собственной программе, считает ЦБ. Это позволит не допустить «чрезмерного роста просроченной задолженности»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ предложил механизм продления кредитных каникул для российских заемщиков, которые не смогут подтвердить банкам факт снижения своих доходов. Как следует из информационного письма регулятора, кредитные организации могут не ждать от клиента необходимых документов, а просто подключить ему собственную программу кредитных каникул задним числом — начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по федеральному закону.

«Для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями. <...> Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю», — пояснила пресс-служба регулятора. В мае ЦБ зафиксировал заметный рост проблемных долгов в рознице, хотя он был «сглажен» кредитными каникулами.

Как отмечается в письме, защиту от выхода на просрочку могут получить как клиенты, которые не предоставили необходимые документы банкам, так и те, чьи документы не подтверждают достаточное падение заработка.

РБК направил запрос в крупнейшие банки.

ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках
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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Как работают кредитные каникулы

Закон для поддержки российских заемщиков, пострадавших от кризиса и пандемии коронавируса, начал действовать в начале апреля (106-ФЗ). Согласно ему клиенты банков и МФО могут обратиться за отсрочкой платежей по любым кредитам и займам на срок до шести месяцев, если размер ссуды меньше установленных лимитов. На каникулы могут претендовать те, кто потерял работу, вышел на длительный больничный или столкнулся с падением доходов более чем на 30%.

Кредитные организации весной также запускали для клиентов собственные программы реструктуризации или отсрочек платежей. ЦБ признавал, что некоторые игроки ведут себя недобросовестно, предлагая заемщикам каникулы не по федеральному закону.

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Проблемы с подтверждением дохода

Для выхода на каникулы по 106-ФЗ заемщику достаточно подать заявление кредитору, у того есть пять рабочих дней на принятие решения. Кредитор может запросить у заемщика документы, подтверждающие падение дохода, но срок их предоставления — 90 дней. Проверить данные о доходах гражданина также можно в ФНС и ПФР, но участники рынка жаловались на сложности в работе с этими сервисами.

Банки также предлагали ЦБ усовершенствовать систему проверки претендентов на каникулы — например, учитывать операции граждан по счетам и картам, чтобы корректнее оценивать падение их доходов. Регулятор таких послаблений игрокам не дал. Проверять основания для кредитных каникул на основе данных о движении средств по счетам допускалось только для зарплатных клиентов или тех, кто получает через банк пенсию.

Банки попросили ввести наказание за подделку данных для кредитных каникул
Финансы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Для заемщиков, которые обращались за кредитными каникулами одними из первых, в начале апреля, срок предоставления подтверждающих документов подходит к концу, отмечает пресс-служба ЦБ. «Вероятны ситуации, когда заемщик не сможет в этот срок подтвердить снижение дохода на 30% (например, совершив ошибку в расчетах при обращении за каникулами)», — отмечается в пресс-релизе. Потому Банк России предлагает кредитным организациям пойти клиентам навстречу, чтобы не допустить «чрезмерного роста просроченной задолженности».

Сколько россиян вышли на кредитные каникулы

По данным ЦБ на 17 июня, банки получили свыше 2,2 млн обращений россиян с просьбами об отсрочках по кредитам. Примерно 61% таких заемщиков, или 1,3 млн россиян, смогли получить реструктуризацию долгов на 587 млрд руб. Речь идет о каникулах, предоставленных по собственным программам банков.

За кредитными каникулами по 106-ФЗ обратились еще 332,2 тыс. банковских клиентов, из них 64,2% смогли получить отсрочку платежей по закону (.pdf).

В информационном письме Банк России также напомнил участникам рынка, что по федеральному закону заемщик вправе отказаться от уже одобренных ему кредитных каникул: это возможно, если льготный период еще не наступил. Отказ заемщика от кредитных каникул не лишает его права обращаться за новыми.

Если клиент уже получил отсрочку по 106-ФЗ, он может выйти с каникул раньше намеченного срока, подав заявление. В этом случае банк обязан предоставить заемщику уточненный график платежей в течение пяти рабочих дней, напомнил регулятор.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты, реструктуризация
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