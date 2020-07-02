ЦБ предложил банкам механизм сохранения кредитных каникул

Если вышедший на каникулы заемщик не подтвердит падение дохода, банк может сохранить ему отсрочку по выплатам, пусть и по собственной программе, считает ЦБ. Это позволит не допустить «чрезмерного роста просроченной задолженности»

Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ предложил механизм продления кредитных каникул для российских заемщиков, которые не смогут подтвердить банкам факт снижения своих доходов. Как следует из информационного письма регулятора, кредитные организации могут не ждать от клиента необходимых документов, а просто подключить ему собственную программу кредитных каникул задним числом — начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по федеральному закону.

«Для добросовестных заемщиков невозможность подтвердить документально право на использование кредитных каникул не должно оборачиваться болезненными последствиями. <...> Такой подход позволит заемщику избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю», — пояснила пресс-служба регулятора. В мае ЦБ зафиксировал заметный рост проблемных долгов в рознице, хотя он был «сглажен» кредитными каникулами.

Как отмечается в письме, защиту от выхода на просрочку могут получить как клиенты, которые не предоставили необходимые документы банкам, так и те, чьи документы не подтверждают достаточное падение заработка.

РБК направил запрос в крупнейшие банки.