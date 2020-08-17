Новый кабинет оказался богаче прежнего

Члены правительства отчитались о доходах

Средний семейный доход за 2019 год членов правительства Михаила Мишустина оказался на 14% выше, чем у кабинета Дмитрия Медведева за 2018 год. Но половина чиновников отчитались о доходах, полученных до прихода в правительство

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Совокупный доход семей членов российского правительства в 2019 году составил 2,05 млрд руб. — почти на 10% больше, чем за 2018 год (1,87 млрд руб.), следует из изученных РБК деклараций чиновников кабинета министров.

Доходы за 2018 год декларировали члены прежнего правительства Дмитрия Медведева. Доходы за 2019 год раскрыли уже чиновники нового правительства Михаила Мишустина, однако сами эти доходы были получены ими при премьер-министре Медведеве — кабинет Мишустина был сформирован в январе 2020 года.

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб.

Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.

У шести членов правительства доход в 2019 году оказался ниже, чем у их супруги (супруга). Это председатель правительства Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова (заработали почти на 37 млн руб. меньше, чем их супруги), министр просвещения Сергей Кравцов (на 9,4 млн руб. меньше, чем супруга), первый вице-премьер Андрей Белоусов (на 1,8 млн руб. меньше), министр спорта Олег Матыцин (на 115 тыс. руб. меньше) и министр юстиции Константин Чуйченко (на 15 тыс. руб. меньше). У пятерых членов кабмина нет жены или мужа.

Лидеры по доходам

Если брать только персональные доходы главы правительства, вице-премьеров и министров, то в 2019 году они заработали 1,79 млрд руб. — почти в семь раз больше своих жен (мужей).

Лидером по доходам оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который получил 586 млн руб. Рост доходов Мантурова произошел за счет «доходов от вкладов и реализации имущества», сообщил РБК источник в правительстве. Из собственности министра за год исчезло три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», «ВАЗ 2103» и «ГАЗ 21».

Второе место по доходам занял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пришедший в правительство из «Газпром-Медиа Холдинга» и заработавший за прошлый год 432,3 млн руб. Его доход за 2019 год складывается из вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но и в Национальном рекламном альянсе и Национальной хоккейной лиге, сказал РБК представитель вице-премьера.

Лидер по доходам в правительстве Медведева, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, замыкает тройку. Его доход резко сократился — с 538 млн в 2018 году до 180 млн руб. в 2019-м.

Меньше всех заработал министр спорта Матыцин — 935 тыс. руб. (или 78 тыс. руб. в месяц). В декларационный период (2019 год) он занимал должность президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Доход премьера Михаила Мишустина за 2019 год, когда он возглавлял ФНС, практически не изменился — 18,2 млн руб. (в 2018 году — 19 млн руб.). РБК писал со ссылкой на группу UFG, в которой когда-то работал Мишустин, что в 2008 году он учредил семейный траст для управления активами, связанными с UFG, а в 2013 году этот траст был передан в собственность матери и сестры Мишустина для целей исполнения законодательства о госслужбе. Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказывала, что только в 2019 году удалось закрыть сделку по окончательной продаже активов этого траста. Но бенефициарами этой сделки являются мать и сестра Михаила Мишустина, а значит, он не обязан декларировать эти доходы.

Мантуров и Чернышенко на двоих заработали больше, чем остальные 29 членов кабмина. А вместе с Трутневым они обеспечили 67% совокупного дохода членов правительства (без учета доходов супругов).

У нескольких чиновников, впервые пришедших в правительство в начале 2020 года, в 2019 году доходы резко увеличились. Так, у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко доход в 2019 году вырос в четыре раза (до 35,7 млн руб.), у вице-премьера Виктории Абрамченко — в 2,5 раза (до 26,6 млн руб.), у вице-премьера Марата Хуснуллина — в два раза (до 17,4 млн руб.), у министра культуры Ольги Любимовой — в три раза (до 7,2 млн руб.).

Рост дохода Абрамченко объясняется «исключительно продажей имущества», пояснил РБК представитель вице-премьера. Из сравнения с прошлогодней декларацией, которую Амбраченко подавала как замминистра экономического развития — глава Росреестра, следует, что в 2019 году она продала земельный участок площадью 750 кв. м.

Источники заработка чиновников

Чиновники правительства живут не только на должностные оклады. Так, по закону ежемесячное «денежное вознаграждение» вице-премьера сейчас составляет 100 тыс. руб., гражданского министра — 88,4 тыс. руб. В пересчете на год это дает суммы в пределах 1,2 млн руб. Однако задекларированные годовые доходы вице-премьеров и министров, занимавших эти посты в 2019 году (Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Антон Силуанов, Александр Новак, Дмитрий Патрушев и т.д.) составляют от 27 млн до 180 млн руб.

Помимо возможных доходов от банковских депозитов и продажи имущества члены кабинета министров получают ежемесячные и ежеквартальные «денежные поощрения», которые для них устанавливаются индивидуально и не раскрываются. Эти поощрения в разы превосходят базовые оклады, следовало из публикации РБК о зарплатах министров и других чиновников в 2017 году.

В этом году в порядке исключения чиновникам разрешили отчитаться о доходах за 2019 год до 1 августа (обычный срок — до 1 апреля), перенос сроков объяснили карантинными ограничениями из-за коронавируса. Объем публикуемой информации остался прежним — годовой доход, недвижимость в собственности или пользовании, транспортные средства. Источники доходов в общем случае не раскрываются. В налоговые органы чиновники предоставляют гораздо больше информации, включая сведения о расходах, банковских счетах, обязательствах финансового характера и т.д.