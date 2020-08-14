Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.

Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Путину по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф»

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

За 2019 год президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб., следует из информации, опубликованной (.doc) на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн.

Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Путину по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

В 2017-м Путин заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016-м (8,8 млн руб.). Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.