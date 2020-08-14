Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих Политика, 19:09 Путин заявил подросшей безработице в Архангельске и по стране Политика, 19:08 Шествие и митинг у Дома правительства Белоруссии. Видео Политика, 19:01 Суд анонсировал дату решения насчет заседания по делу Ефремова Общество, 18:46 Путин, Баффет, Маск, Трамп: что они говорили про биткоин Крипто, 18:45 МИД назвал инсинуациями сообщения о платном вывозе россиян Политика, 18:40 Дочь сообщила о смерти исполнительницы песни «Ягода-малина» Общество, 18:39 СМИ сообщили о переговорах «Манчестер Сити» о трансфере игрока «Наполи» Спорт, 18:36 Правозащитники сообщили об освобождении до 1000 задержанных на протестах Политика, 18:33 Митингующие в центре Минска потребовали разговора с властями Общество, 18:33 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 18:33 Внутренние войска стали уезжать с площади у Дома правительства в Минске Политика, 18:31 Власти напомнили о запрете на массовые мероприятия в школах до 2021 года Общество, 18:30 Турецкая Enka купит бывшее здание Минэкономразвития за 2,7 млрд руб. Бизнес, 18:25
Общество ,  
0 

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.

Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Путину по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

За 2019 год президент России Владимир Путин заработал 9,726 млн руб., следует из информации, опубликованной (.doc) на сайте Кремля. По сравнению с 2018 годом доход главы государства увеличился на 1,078 млн руб. — с 8,648 млн.

Список задекларированного президентом имущества за год не изменился. Путину по-прежнему принадлежат квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

Кроме того, в пользовании у Путина, согласно его декларации, есть квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. Вся недвижимость находится в России.

В 2017-м Путин заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016-м (8,8 млн руб.). Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании
Бизнес
Фото: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images

Нынешний глава правительства России Михаил Мишустин в 2019 году (возглавил кабмин 16 января 2020 года) заработал 18,235 млн руб., а его супруга — более 54,8 млн руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, декларация о доходах
Материалы по теме
Доходы Рамзана Кадырова за год выросли почти в 20 раз
Общество
Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter