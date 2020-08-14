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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2019

В пятницу чиновники Кремля и правительства, депутаты и сенаторы опубликовали свои декларации за 2018 год. Самый высокий доход, как и годом ранее, задекларировал сенатор Валерий Пономарев — 2,7 млрд руб.
Валерий Пономарев
Валерий Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремлевские заработки

Вечером 14 августа были опубликованы декларации о доходах кремлевских чиновников, представителей правительства, депутатов и сенаторов. Президент Владимир Путин за год заработал 9,7 млн руб. и увеличил свой доход на 1 млн по сравнению с 2017-м. Список задекларированного президентом имущества за год не изменился: ему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Еще одна квартира и гаражное место находятся у президента в пользовании.

Зато в Кремле за год полностью сменилась тройка лидеров по уровню доходов. Годом ранее в нее попали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Сейчас самые высокие доходы задекларировали полпред президента в Госдуме Гарри Минх, глава управления по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников и помощник президента Владимир Мединский. Минх заявил о заработке в 143,7 млн руб. против 13,4 млн в 2018 году. Но у семьи Минх стало меньше недвижимости: вместо пяти квартир, которые находились в совместной собственности супругов, осталось три. Доход Травникова составил 41,4 млн руб. против 7 млн руб. годом ранее, а в его декларации теперь отсутствуют две квартиры и автомобиль Ford Explorer.

Бывший министр культуры Мединский задекларировал 38,8 млн руб. По сравнению с 2018 годом он заработал меньше (тогда было 41,9 млн руб.). Зато в пользовании у помощника президента появились сарай, беседка, а в собственности — автомобиль Mercedes Benz V250.

Доходы правительства

Нынешний глава правительства России Михаил Мишустин в 2019 году (возглавил его 16 января 2020 года) заработал 18,235 млн руб., а его супруга — более 54,8 млн руб. Его предшественник Дмитрий Медведев за отчетный год заработал чуть более 11,05 млн руб., а его супруга собственных доходов, согласно декларации, не имела.

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Средний семейный доход в кабинете Мишустина вырос на 14%. Совокупный доход семей членов российского правительства в 2019 году составил 2,05 млрд руб. — почти на 10% больше, чем за 2018 год (1,87 млрд), следует из деклараций чиновников правительства. Самый высокий доход задекларировал министр торговли и промышленности Денис Мантуров: заработал более 586 млн руб., что на 142,6 млн, или 32%, больше, чем в предыдущем году. Еще 9,1 млн руб. задекларировала супруга министра. Источник РБК в правительстве пояснил, что рост доходов Мантурова произошел за счет доходов от вкладов и реализации имущества. За год из собственности министра исчезли три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», ВАЗ 2103 и ГАЗ 21.

У лидера правительства по заработку за 2018 год, вице-премьера и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева доход сократился с 538 млн до 180 млн руб. В результате он теперь занимает в правительстве по личным доходам только третье место — Трутнев уступил не только Мантурову, но и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Чернышенко за 2019 год, когда он занимал посты гендиректора и председателя правления АО «Газпром-Медиа Холдинг», заработал 432,3 млн руб. Его представитель сообщил РБК, что вице-премьер получил деньги за период работы в бизнесе.

Меньше всех из нынешних членов правительства заработал в 2019 году министр спорта Олег Матыцин (934,7 тыс. руб.). Среди тех, кто и в 2019 году был членом правительства, меньше всех заработал глава Минтранса Евгений Дитрих — чуть больше 8 млн руб.

Доходы палат

Абсолютным лидером среди отчитавшихся в пятницу, как и годом ранее, стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Совладелец «Океанрыбфлота» задекларировал самую большую сумму за время своей работы в Совете Федерации — 2,7 млрд руб. Пятерка самых богатых сенаторов с прошлого года изменилась незначительно.

Как и в 2017-м, вторым по уровню доходов в Совфеде стал фигурант расследования Алексея Навального сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков (512 млн руб., на 37% больше, чем годом ранее).

На третьем месте — бывший глава карельского Союза рыбопромышленников, сенатор от Карелии Игорь Зубарев с 484,5 млн руб. (за год его доход уменьшился почти на 100 млн). Замыкают пятерку сенаторов с самыми высокими доходами еще один представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров с 260,8 млн руб. и представитель Тульской области Дмитрий Савельев (доход за 2018 год — 185,8 млн).

В Госдуме мало уступают своим коллегам в верхней палате по уровню доходов. Депутатом с наибольшим доходом вновь стал основатель ABI Group (мясопереработка и девелопмент) единоросс Григорий Аникеев, он задекларировал годовой доход 2,352 млрд руб. Не изменилась и тройка депутатов — лидеров по официально задекларированному доходу в целом. Единоросс Николай Борцов перешел со второй позиции на третью, отчитавшись о годовом доходе в размере 706 млн руб., а второе место занял Леонид Симановский со значительно выросшим доходом. Он задекларировал за прошлый год 1,165 млрд руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве о доходах за 2018-й — 424,3 млн руб.

Авторы: Евгения Кузнецова, Дада Линделл
При участии: Елизавета Антонова
Теги: доходы, декларации, Кремль, правительство, депутаты, сенаторы
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018
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