Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2019

В пятницу чиновники Кремля и правительства, депутаты и сенаторы опубликовали свои декларации за 2018 год. Самый высокий доход, как и годом ранее, задекларировал сенатор Валерий Пономарев — 2,7 млрд руб.

Валерий Пономарев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Кремлевские заработки

Вечером 14 августа были опубликованы декларации о доходах кремлевских чиновников, представителей правительства, депутатов и сенаторов. Президент Владимир Путин за год заработал 9,7 млн руб. и увеличил свой доход на 1 млн по сравнению с 2017-м. Список задекларированного президентом имущества за год не изменился: ему принадлежат квартира площадью 77 кв. м, гараж (18 кв. м), а также два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Еще одна квартира и гаражное место находятся у президента в пользовании.

Зато в Кремле за год полностью сменилась тройка лидеров по уровню доходов. Годом ранее в нее попали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Сейчас самые высокие доходы задекларировали полпред президента в Госдуме Гарри Минх, глава управления по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников и помощник президента Владимир Мединский. Минх заявил о заработке в 143,7 млн руб. против 13,4 млн в 2018 году. Но у семьи Минх стало меньше недвижимости: вместо пяти квартир, которые находились в совместной собственности супругов, осталось три. Доход Травникова составил 41,4 млн руб. против 7 млн руб. годом ранее, а в его декларации теперь отсутствуют две квартиры и автомобиль Ford Explorer.

Бывший министр культуры Мединский задекларировал 38,8 млн руб. По сравнению с 2018 годом он заработал меньше (тогда было 41,9 млн руб.). Зато в пользовании у помощника президента появились сарай, беседка, а в собственности — автомобиль Mercedes Benz V250.