Новички в правительстве России. Фотогалерея

Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер

Возраст: 51 год



Предыдущие места работы:

вице-президент, а затем старший вице-президент рекламной компании Media Arts Group (1996–2005);

гендиректор заявочного комитета олимпиады «Сочи-2014», президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2007–2014);

заместитель председателя Наблюдательного совета ГК «Олимпстрой» (госкомпания по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации олимпийских объектов в Сочи) (2007);

глава инвестиционной компании Volga Group бизнесмена Геннадия Тимченко (2014);

генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» (с 2013 года).

Деталь: как и премьер-министр Михаил Мишустин, окончил МГТУ «Станкин». В 2014 году в газете «Коммерсантъ» было опубликовано​ поздравление Чернышенко с днем рождения от друзей и коллег, судя по тексту которого Мишустин и Чернышенко дружили во время учебы: «С особой теплотой вспоминаю, как вместе с тобой в студенческом общежитии смотрели Олимпиаду в Сараево, где в командном зачете «по золоту» сборная СССР уступила команде ГДР. Мы и подумать не могли, что через 30 лет ты будешь руководить оргкомитетом «Сочи-2014» и мы снова вместе увидим триумф российских спортсменов на «домашней» Олимпиаде»