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Новички в правительстве России. Фотогалерея

21 января были представлены кандидаты в новое российское правительство. В нем 14 новичков, включая Андрея Белоусова, который уже занимал министерскую должность в правительстве, но не в прошлом составе кабмина. Новые вице-премьеры и главы министерств — в обзоре РБК
Андрей Белоусов. Первый вице-премьер
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возраст: 60 лет

Предыдущие места работы:

  • глава Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) (2000–2006);
  • заместитель министра экономического развития (2006–2008);
  • директор департамента экономики и финансов аппарата правительства (2008–2012);
  • министр экономического развития (2012–2013);
  • помощник президента по экономическим вопросам (2013–2020).

Деталь: летом 2018 года Белоусов предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний («список Белоусова») для выполнения майских указов. Позднее этим компаниям предложили участвовать в реализации нацпроектов «Экология» и «Цифровая экономика» и инвестировать в экономику. Соответствующий законопроект разработал Минфин. К ноябрю 2018 года ведомство получило​ инвестиционные заявки от 54 предпринимателей на реализацию 207 проектов с объемом инвестиций более 14,5 трлн руб.

Марат Хуснуллин. Вице-премьер
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Возраст: 53 года

Предыдущие места работы:

  • гендиректор компаний «Интерпластсервис» и ООО Строительная торгово-промышленная фирма «Ак Барс» в Татарстане (1995–2000);
  • депутат Государственного Совета Республики Татарстан от территориального Прикамского округа (1991–2001);
  • заместитель генерального директора — директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО «Татэнерго» (2000–2001);
  • министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан (2001–2010);
  • заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства (2010–2020).

Деталь: как куратор строительства множества транспортных и архитектурных объектов в Москве неоднократно сталкивался с критикой, связанной со сносом историко-культурных объектов столицы, например домов Привалова на Садовнической улице (вл. 9). В ноябре 2016 года организация Transparency International опубликовала доклад, согласно которому в годы работы министром в Татарстане работал с фирмами, принадлежавшими его матери. Хуснуллин опроверг эти сообщения

Виктория Абрамченко. Вице-премьер
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Возраст: 44 года

Предыдущие места работы:

  • сотрудник ФГУ «Земельная кадастровая палата» (2000–2001);
  • занимала различные должности в Минэкономразвития России (2005–2011);
  • заместитель руководителя Росреестра (2011–2012);
  • директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства (2012–2015);
  • статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации (2015–2016);
  • заместитель Министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Росреестра (2016–2020).

Деталь: в 2019 году задекларировала доход более 10 млн руб.

Дмитрий Григоренко. Вице-премьер, глава аппарата правительства
Фото: ФНС РФ

Возраст: 41 год

Предыдущие места работы:

  • главный государственный налоговый инспектор сводно-аналитического отдела Департамента налогообложения прибыли Министерства по налогам и сборам (2003–2004)
  • заместитель начальника аналитического отдела, начальника отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета Управления налогообложения прибыли (дохода) Федеральной налоговой службы (2004–2006)
  • начальник отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета Управления администрирования налога на прибыль Федеральной налоговой службы (2006–2008)
  • начальник отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов, заместитель начальника Управления налогообложения Федеральной налоговой службы (2008–2012)
  • начальник Управления налогообложения Федеральной налоговой службы (2012–2013)
  • заместитель руководителя ФНС (2013–2020)

Деталь: в течение семи лет был заместителем нынешнего главы правительства Михаила Мишустина в ФНС

Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возраст: 51 год

Предыдущие места работы:

  • вице-президент, а затем старший вице-президент рекламной компании Media Arts Group (1996–2005);
  • гендиректор заявочного комитета олимпиады «Сочи-2014», президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (2007–2014);
  • заместитель председателя Наблюдательного совета ГК «Олимпстрой» (госкомпания по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации олимпийских объектов в Сочи) (2007);
  • глава инвестиционной компании Volga Group бизнесмена Геннадия Тимченко (2014);
  • генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга» (с 2013 года).

Деталь: как и премьер-министр Михаил Мишустин, окончил МГТУ «Станкин». В 2014 году в газете «Коммерсантъ» было опубликовано​ поздравление Чернышенко с днем рождения от друзей и коллег, судя по тексту которого Мишустин и Чернышенко дружили во время учебы: «С особой теплотой вспоминаю, как вместе с тобой в студенческом общежитии смотрели Олимпиаду в Сараево, где в командном зачете «по золоту» сборная СССР уступила команде ГДР. Мы и подумать не могли, что через 30 лет ты будешь руководить оргкомитетом «Сочи-2014» и мы снова вместе увидим триумф российских спортсменов на «домашней» Олимпиаде»

Алексей Оверчук. Вице-премьер
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Возраст: 55 лет

Предыдущие места работы:

  • заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами; отвечал за привлечение инвестиций (2007–2008)
  • занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент» (2008–2010)
  • советник главы ФНС (2010–2011)
  • заместитель главы ФНС (2011–2020)

Деталь: был заместителем нынешнего главы правительства Михаила Мишустина в ФНС

Сергей Кравцов. Министр просвещения
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Возраст: 45 лет

Предыдущие места работы:

  • помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (2004–2008);
  • директор «Федерального центра тестирования» (2008–2009);
  • глава Института управления образованием РАН (2009–2011);
  • директор Департамента регионального развития Министерства образования и науки (2011–2012);
  • директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки (2012–2013);
  • руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (2013–2017);
  • заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора (2017–2020).

Деталь: окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности «учитель математики и информатики»

Максим Решетников. Министр экономического развития
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Возраст: 40 лет

Предыдущие места работы:

  • первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края (2006–2007);
  • заместитель директора Департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития (2007–2008);
  • директор Департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов России Министерства регионального развития (2008–2009);
  • руководитель администрации губернатора Пермского края (2009);
  • руководителя администрации губернатора Пермского края (2009);
  • директор Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства (2009–2010);
  • первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы (2010–2012);
  • руководитель Департамента экономической политики и развития города (2012–2017);
  • и.о. губернатора Пермского края, губернатор Пермского края (2017–2020).

Деталь: стал одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы 2014–2025 годов

Олег Матыцин. Министр спорта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Возраст: 55 лет

Предыдущие места работы:

  • ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (1997–2006);
  • президент Российского студенческого спортивного союза (2005–2015);
  • президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (2006–2015);
  • президент Международной федерации студенческого спорта (2015–2020).

Деталь: входит в Совет по развитию физической культуры и спорта при президенте России

Антон Котяков. Министр труда
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Возраст: 39 лет

Предыдущие места работы:

  • департамент управления финансами Администрации Самарской области (2001–2005);
  • начальник отдела Министерства управления финансами Самарской области (2005–2007);
  • руководитель департамента исполнения областного бюджета и отчетности Министерства управления финансами Самарской области (2007–2012);
  • начальник Управления совершенствования функциональной деятельности ФК России (2012–2014);
  • министр финансов Московской области (2014–2017);
  • министр экономики и финансов Московской области (2017);
  • замминистра финансов (2017–2020).

Деталь: в 2019 году задекларировал доход в 14,9 млн руб.

Михаил Мурашко. Министр здравоохранения
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Возраст: 53 года

Предыдущие места работы:

  • главный врач Республиканского перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению (2000–2006);
  • министр здравоохранения Республики Коми (2006–2011);
  • завкафедрой акушерства и гинекологии с курсом педиатрии Коми филиал ГБОУ ВПО «Кировской государственной медицинской академии» Минздравсоцразвития России (2011–2012);
  • замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Москвы (2012–2013);
  • врио главы Росздравнадзора (2013–2015);
  • руководитель Росздравнадзора (2015–2020).

Деталь: главный редактор и основатель журнала «Здоровье человека на Севере»

Валерий Фальков. Министр науки и высшего образования
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Возраст: 41 год

Предыдущие места работы:

  • проректор по дополнительному образованию и филиалам Тюменского государственного университета (ТюмГУ) (2007–2011);
  • директор Института права, экономики и управления ТюмГУ (2011–2012);
  • ректор ТюмГУ (2013–2020);
  • депутат Тюменской городской Думы VI созыва, член регионального политического совета «Единой России» (2013–2016).

Деталь: вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в 2014 году вошел в резерв управленческих кадров под патронажем президента.

Максут Шадаев. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Фото: Андрей Жабин / пресс-служба Губернатора Московской области

Возраст: 40 лет

Предыдущие места работы:

  • помощник главы администрации президента (2008–2012);
  • советник председателя Госдумы (2012–2014);
  • министр связи Московской области (2014–2018);
  • вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам (2018–2019);
  • гендиректор «РТ Лабс» («дочка ОАО «Ростелеком») (2019–2020)

Деталь: с 2009 года входит в резерв управленческих кадров президента

Ольга Любимова. Министр культуры
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Возраст: 39 лет

Предыдущие места работы:

  • корреспондент телевизионных программ, в том числе «Ортодокс» на ТВЦ, шеф-редактор православного ток-шоу «Русский взгляд» (2001–2015)
  • советник Департамента кинематографии Минкультуры России (2015–2016)
  • заместитель главы Дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала» (в том числе «Мужское/женское» и «Время покажет») (2016–2018)
  • руководитель департамента кинематографии Минкультуры (2018–2020)

Деталь: дочь театроведа и ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, правительство, Россия
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