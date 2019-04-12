Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина

Семейные доходы членов нового состава правительства оказались на 63% ниже, чем у их предшественников. Они упали впервые как минимум за пять лет

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Совокупный доход семей членов российского правительства по итогам 2018 года оказался значительно ниже, чем в прошлом году. Падение составило 63%: с 5 млрд руб. в 2017 году до 1,87 млрд руб. — в отличие от предыдущих лет, когда доходы чиновников росли на фоне падения доходов населения, в 2018 году заработки властей и граждан двигались в одном направлении. Декларации о доходах членов кабинета за 2018 год опубликованы на сайте правительства.

Средний доход семьи члена правительства в 2018 году снизился до 58 млн руб. со 158 млн руб. Персональные доходы (без учета доходов членов семей) в среднем составили 51,4 млн руб. (годом ранее — 144 млн руб.).

Состав российского правительства поменялся в мае прошлого года после того, как президент Владимир Путин вновь избрался на свой пост. Хотя структура кабинета частично изменилась (например, должности первого вице-премьера и министра финансов были объединены, новый пост занял Антон Силуанов; министерство образования поделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования), количество членов кабинета осталось тем же — 32, 17 из них остались еще с прошлого состава.