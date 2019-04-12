Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина

Совокупный доход семей членов российского правительства по итогам 2018 года оказался значительно ниже, чем в прошлом году. Падение составило 63%: с 5 млрд руб. в 2017 году до 1,87 млрд руб. — в отличие от предыдущих лет, когда доходы чиновников росли на фоне падения доходов населения, в 2018 году заработки властей и граждан двигались в одном направлении. Декларации о доходах членов кабинета за 2018 год опубликованы на сайте правительства.
- Средний доход семьи члена правительства в 2018 году снизился до 58 млн руб. со 158 млн руб. Персональные доходы (без учета доходов членов семей) в среднем составили 51,4 млн руб. (годом ранее — 144 млн руб.).
Состав российского правительства поменялся в мае прошлого года после того, как президент Владимир Путин вновь избрался на свой пост. Хотя структура кабинета частично изменилась (например, должности первого вице-премьера и министра финансов были объединены, новый пост занял Антон Силуанов; министерство образования поделили на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования), количество членов кабинета осталось тем же — 32, 17 из них остались еще с прошлого состава.
- Самые высокие персональные доходы в 2018 году оказались у вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева (538 млн руб.), министра промышленности Дениса Мантурова (443 млн руб.) и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева (184 млн руб.). Представитель Трутнева уточнил РБК, что доходы чиновника «были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».
- Снижение доходов в 2018 году во многом было связано с высокой базой 2017 года: тогда топ-5 чиновников правительства по доходам заработали в 3,4 раза больше, чем в 2018 году (без учета членов семей). Для сравнения — рекордным тогда оказался доход Александра Хлопонина, который ранее занимал должность вице-премьера и отвечал за природопользование, оборот алкогольной продукции и Северный Кавказ (2,9 млрд руб.; представитель Хлопонина объяснял это продажей зарубежной недвижимости). На втором месте был министр сельского хозяйства до мая 2018 года Александр Ткачев (548 млн руб.), на третьем — Трутнев, сохранивший свой пост и в новом составе кабмина (377 млн руб.).
- Доходы семей правительства упали впервые по меньшей мере за пять лет. Ранее они росли быстрее инфляции на фоне снижения реальных доходов населения (оцениваются с поправкой на рост цен и обязательные платежи), которое продолжается с 2014 года. Теперь картина изменилась: в то время как падение реальных доходов россиян по итогам прошлого года составило 0,2% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году (и выросло на 0,1% без ее учета), падение доходов семей правительства оказалось значительно более серьезным даже без поправки на инфляцию.