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COVID-19 проредил национальные цели
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Газета
COVID-19 проредил национальные цели
Газета Спецвыпуск №727 (0000) (2707) Экономика,
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COVID-19 проредил национальные цели

Владимир Путин сократил число стратегических ориентиров развития России
После одобрения президентских поправок в Конституцию Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, в котором срок их достижения сдвинут из-за пандемического кризиса
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях развития России до 2030 года, который заменит предыдущий стратегический документ — майский указ главы государства до 2024 года, просуществовавший два года.

Пандемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию национальных целей и проектов. Новый июльский указ должен быть подготовлен «с учетом результатов голосования по Конституции», заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Одобренные поправки в Основной закон позволяют Путину избираться на новый срок на президентских выборах 2024 года.

«Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — подчеркивал президент, указывая, что предстоит учитывать факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом.

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Что изменилось

  • Июльский указ Владимира Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года: 1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 2) возможности для самореализации и развития талантов, 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и 5) цифровая трансформация.
  • Исчезла национальная цель вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Выход же на темпы роста ВВП выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности должен быть обеспечен в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик «неблагоприятной международной экономической конъюнктурой».

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Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик Фото: Андрей Любимов / РБК

  • Три технологические национальные цели развития из майского указа в новом документе переформатированы в рамках национальной цели «Цифровая трансформация». К 2030 году ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления должны достичь «цифровой зрелости» (ее конкретные критерии не приводятся). Стратегическая цель по увеличению количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа более не ставится. Одновременно появился новый показатель по увеличению вложений в отечественные решения в ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
  • В июльском указе ничего не говорится о целях обеспечить рост производительности труда, хотя ранее ставилась задача выйти на темпы прироста производительности не менее 5% в год к 2024 году и для этого был создан отдельный национальный проект.
  • Среди новых экономических целевых показателей — к 2030 году должен быть обеспечен реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, а также реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
  • В июльском указе скорректирован целевой показатель по повышению ожидаемой продолжительности жизни: она должна возрасти до 78 лет к 2030 году, хотя согласно предыдущему указу это должно было произойти уже к 2024 году, а к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна была достичь 80 лет.
  • Сохраняется задача в два раза сократить уровень бедности в России, но теперь достижение целевого показателя (6,6% от общей численности населения) отложено до 2030 года. Власти не смогли выполнить промежуточную цель и снизить уровень бедности по итогам докризисного 2019 года: он составил 12,3% вместо запланированных 12%.
  • В июльском указе ставится новый целевой показатель по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей 100-процентную сортировку отходов и снижение их объема, направляемого на полигоны, вдвое. Курирующая мусорную реформу и нацпроект «Экология» вице-премьер Виктория Абрамченко назвала новые задачи амбициозными и указала, что заложенные параметры — выше, чем во многих развитых странах. По словам представителя Российского экологического оператора, к 2024 году в России будут построены мощности, которые позволят сортировать более 80% образующихся отходов. В нацпроекте «Экология» предполагался к 2024 году рост до 60% доли перерабатываемых твердых коммунальных отходов.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Причины сдвига сроков до 2030 года

Если бы пандемии и не случилось, все равно у многих национальных целей и проектов пришлось бы сдвигать сроки или признавать их невыполненными, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Прошло два года с момента подписания майского указа, то есть треть отведенного до 2024 года срока, но докризисное исполнение национальных проектов шло из рук вон плохо: промежуточные целевые показатели не достигались, а кассовое освоение средств происходило с серьезным отставанием, что в том числе свидетельствует о низком уровне проработки нацпроектов, пояснил экономист.

Пандемия COVID-19 дала возможность, не упав в грязь лицом, оправдать факт, что поставленных целей развития не удастся достичь в заявленные сроки, заметила руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. Вместе с тем кризис спровоцировал анализ программ и их оптимизацию, считает она.

Последствиями пандемии стало существенное увеличение бюджетных расходов на программу поддержки бизнеса, населения и региональных бюджетов. Расходы федерального бюджета в 2020 году возрастут с запланированных законом 19,7 трлн руб. до более чем 23 трлн руб., ожидают в Минфине. Ведомство уже предложило проект оптимизации расходов на ближайшие три года: срезать на 10% траты по более чем 50 «незащищенным» статьям госбюджета, на 5% снизить ассигнования на программу вооружений и отменить индексацию зарплат чиновникам в 2021 году, сообщал РБК.

Правительство было вынуждено пересмотреть нацпроекты и перебросить часть средств, запланированных на их исполнение, на антикризисные расходы, отметил Тихомиров. В результате ежегодное финансирование нацпроектов стало существенно меньше и будет растянуто до 2030 года.

Пандемический кризис приведет к рецессии российской экономики: по прогнозу МВФ, российский ВВП сократится на 6,6% в 2020 году, Минэкономразвития ожидает падения экономики на 4,8%, а Банк России — в пределах 4–6%. Реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемии, сократились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года. По оценкам экономистов Альфа-банка, реальные располагаемые доходы населения сократятся на 5% по итогам текущего года, Минэкономразвития прогнозирует падение на 3,5%.

Проблемы с реализацией нацпроектов до кризиса

Майский указ 2018 года был опубликован после вступления Владимира Путина в должность президента на четвертый строк — до 2024 года. Для его реализации были сформированы 12 национальных проектов (демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт) и комплексный инфраструктурный план.

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назвал нацпроекты чертежом будущей России, а стоимость их общего финансирования беспрецедентной — 25,7 трлн руб. за шесть лет (.pdf). Чтобы найти средства, правительство пошло на увеличение налогов: НДС был повышен с 18 до 20%, что, по оценкам экспертов, ударило по потребительскому спросу в экономике и затормозило рост ВВП. Однако первый год исполнения указа выявил сбои в системе госуправления, косность финансирования и отсутствие у населения ощущения реальных перемен к лучшему, раскритиковал Путин реализацию нацпроектов в 2019 году. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин указал, что нацпроекты в текущем виде не приведут к прорывному развитию экономики и качественному преобразованию в сферах, которые они регулируют. Президент, однако, не согласился с утверждением Кудрина.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Владимир Путин , указ президента , пандемия , нацпроекты
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