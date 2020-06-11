Из изоляции не выпутается каждый пятый бизнес

В Москве началось снятие ограничений для предприятий питания и сферы услуг

С 9 июня Москва начинает снимать большую часть ограничений — к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. Как их предприятия будут возвращаться к «обычному ритму» и все ли вернутся, рассказали бизнесмены РБК

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«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин. С 9 июня Москва начинает постепенно снимать все ограничения для граждан — отменяется режим самоизоляции и обязательность использования пропусков, ограничения на прогулки и т.д.

Возвращается к обычному режиму и столичный бизнес. До конца июня Москва отменит ограничения почти для всех предприятий. Но продолжить работу, по оценке экспертов, смогут далеко не все компании, а те, кто откроется, будут работать в абсолютно новых условиях. Как бизнес готовится к открытию, его представители рассказали РБК.

Рестораны

Фитнес-клубы

Парикмахерские и салоны красоты

Каршеринг

Музеи

Рестораны

Когда откроются. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю — стационарные заведения общепита.

Как будут работать. Согласно правилам Роспотребнадзора, рестораны и кафе должны будут уделять особое внимание дезинфекции отдельных поверхностей — выключателей, дверных ручек, спинок стульев и т.д. Кроме того, многим придется изменить интерьер — столы должны располагаться не ближе чем в 1,5 м друг от друга.

Что думает бизнес. По оценкам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, с 23 июня готовы «попробовать открыться» 50–70% заведений общепита. Впрочем, он не исключает, что не все открывшиеся рестораны смогут справиться с кризисом и кто-то впоследствии может закрыться.

Требования Роспотребнадзора к работе ресторанов после их открытия согласованы с бизнес-сообществом и не вызывают у рестораторов проблем, отмечает основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Соблюдение социальной дистанции между столиками она называет выполнимым требованием, но отмечает, что сложности могут возникнуть из-за требования обязательного ношения маски официантами летом. В то же время Татулова указывает, что рестораторы готовы пойти на это, чтобы открыть заведения, и надеются, что впоследствии это требование отменят.

Совладелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов считает, что 20% заведений общепита в Москве уже не откроются, остальные попробуют начать работать после снятия ограничений. Как только рестораны откроются, Миронов ожидает «волну отложенного спроса», но он считает, что затем эта волна пойдет на спад, части заведений не хватит оборотных средств и к концу года они будут закрываться.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Когда откроются. С 23 июня отменяются ограничения на работу спортивной индустрии — фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Как будут работать. Тренажеры в спортзалах должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, а посетители смогут заниматься только по предварительной записи.

Что думает бизнес. «World Class начал подготовку к открытию клубов сразу, после того как Роспотребнадзор выпустил предписания по необходимым мерам безопасности, сейчас помещения готовятся, проводятся уборки и дезинфекция, две недели — достаточный срок, чтобы полностью подготовиться к открытию», — сообщил представитель сети.

«Рекомендации Роспотребнадзора появились около двух недель назад, поэтому мы хорошо понимали, что нас ждет, и начали подготовку. Клубы закупили обеззараживающие средства, проводят работы с системой вентиляции, наклеили ленты для зонирования дистанции между посетителями. Пока есть сложности с предписаниями по закупке рециркуляторов и обеззараживателей воздуха — это очень дорогие и долгие поставки, а также с ограничением пропускной способности в бассейнах, однако клубы продолжают готовиться, двух недель достаточно, для того чтобы открыться по всем правилам», — сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Парикмахерские и салоны красоты

Когда откроются. С 9 июня.

Как будут работать. Согласно последней версии рекомендаций Роспотребнадзора (представители бизнеса ждут разъяснений по ним), принимать посетителей салоны смогут только по предварительной записи (с 20-минутным интервалом между клиентами) и обеспечив социальную дистанцию 1,5 м.

Что думает бизнес. Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов говорит, что представители индустрии воодушевлены новостями, но ждут точных требований, по которым специалисты салонов смогут работать. По оценке Стоянова, завтра смогут начать работу до 50% салонов красоты в Москве. «А в течение одной-двух недель начнут работу остальные. Кому-то нужно докупить оборудование и средства защиты, кому-то провести встречи с персоналом. Всего откроется 70–80% салонов от того количества, что было до ограничений. А в конце лета будем смотреть, кто из них выживет», — отметил Стоянов.

Основатель сети салонов красоты Legend New York Елена Махота планирует открываться только 12 июня, поскольку требования Роспотребнадзора — стерилизация, дезинфекция, закупка ламп, закупка халатов — она называет не быстрым процессом. «Сейчас мы в активном процессе подготовки, но еще не все в доступе, завтра открыться точно не сможем, — отмечает она. — Безусловно, после открытия нас всех ждет новая реальность. По новым требованиям Роспотребнадзора мы можем обслуживать максимум 20 человек в день». Ранее, по ее словам, 400-метровый центральный салон принимал по 50–70 человек в день. «Понятно, что сейчас запись забита, но это искусственный спрос, обеспеченный наложенными ограничениями по безопасности, который носит временный характер», — констатирует она.

Каршеринг

Когда откроются. С 9 июня в полноценном режиме. Частично ограничения для каршеринга были сняты еще с 25 мая — машину можно было арендовать, но не менее чем на пять дней.

Как будут работать. На период с 25 мая, кроме срока аренды, условием предоставления автомобиля в аренду была его дезинфекция после каждого пользователя. Сохранится ли это требование после снятия ограничений, пока ни Роспотребнадзор, ни Дептранс уточнений не давали.

Что думает бизнес. «Мы рады будем возобновить работу в привычном формате, тем более об этом многократно просили наши пользователи. Мы полностью готовы вернуться и не планируем отказываться от самых тщательных мер дезинфекции автомобилей. Убеждены, что услуга поминутной аренды автомобилей будет еще более востребованной, чем до приостановки работы, и рынок ждет значительный рост», — заявил представитель каршеринга «Делимобиль», отметив, что на восстановление прежнего объема перевозок (от 78 тыс. до 81 тыс. поездок в день, абсолютное большинство из них в Москве и Петербурге) уйдет около 25–30 дней.

Источник РБК в одном из каршерингов заявил, что убытки компании за месяц простоя составили до 600 млн руб. По его словам, в некоторых каршерингах ситуация осложняется тем, что у них до сих пор не погашены платежи за лизинг автомобилей и они вынуждены просить отсрочку платежей на несколько месяцев. При этом он отметил, что компании будут сдерживать рост цен, поскольку в противном случае клиенты попросту откажутся от их услуг. «Мы смотрим в будущее с оптимизмом: люди за время пандемии не разбогатели, свой личный автомобиль сейчас мало кто может себе позволить. А мы конкурируем не с рынком такси, а именно с личными автомобилями», — объяснил собеседник РБК.

Также собеседник РБК отметил, что, вероятнее всего, выйти из карантина не смогут небольшие каршеринговые компании. «У лизингодателей доверия к ним меньше, поскольку у них не такие большие объемы аренды. Они и раньше не могли зарабатывать большую прибыль из-за малого количества машин, так как потенциальный клиент не будет полчаса идти по улице и искать их машину, а пандемия лишь усилила их проблемы», — добавил он.

Сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова заявила, что компания успеет запустить сервис уже 9 июня. По ее словам, экономика представителей этой ниши после выхода из карантина во многом будет зависеть от господдержки компаний. «Речь, в частности, идет о субсидировании обязательств операторов перед лизинговыми компаниями. Суммарная задолженность по результатам двух месяцев карантина превышает 3 млрд руб. Очень надеемся на положительное решение в этом вопросе, потому что только так московский рынок каршеринга сможет остаться мировым лидером», — заявила она, отметив, что пока они не получали никаких субсидий.

Музеи

Когда откроются. С 16 июня. Посетить их можно будет по электронным билетам.

Как будут работать. Министр культуры Ольга Любимова 8 июня подписала приказ, согласно которому федеральные учреждения культуры начнут поэтапно выходить из режима ограничений — подготовка музеев к открытию для посетителей займет около 1,5 месяца. Первыми на работу выйдут сотрудники федеральных музеев, театров и концертных организаций, для того чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Ранее Минкультуры представило план поэтапного возобновления работы учреждений культуры.

Что думают музейщики. В пресс-службе Третьяковской галереи РБК заявили, что работают над открытием музея, однако точную дату, когда возобновится доступ для посетителей, не назвали. По словам представителя музея, сотрудники будут действовать в соответствии с распоряжением руководства и органов, отвечающих за санитарно-эпидемическую ситуацию в стране и городе.

В пресс-службе Государственного Исторического музея РБК сообщили, что пока «ждут указаний Минкультуры», и дату открытия для посетителей так же не смогли назвать.

В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина отмечают, что музей может открыться для посетителей 10 июля. «Сейчас мы вступаем в новую фазу — технической подготовки к открытию музея и к встрече с посетителями, — отмечают в пресс-службе Пушкинского музея. — Число присутствующих в музее сотрудников расширится. Уже больше месяца мы активно обсуждаем все нюансы работы в новых условиях, продумываем необходимые меры безопасности. Мы ответственны перед нашими сотрудниками и публикой и будем стараться сделать все, чтобы посещение музея было безопасным».