Карантин кончается с головы

Как будет проходить снятие ограничительных мер в России

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима рабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:

Оренбургская область;

Тюменская область;

Тульская область;

Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);

Мурманская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Волгоградская область (с 14 мая);

Татарстан;

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);

Камчатский край;

Пермский край;

Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);

Карелия;

Ленинградская область.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Где расширили возможности торговли

В некоторых регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход:

Псковская область;

Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут торговые центры);

Тульская область;

Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, компьютерной техники, очков);

Калужская область (в пресс-релизе на сайте регионального правительства указан такой перечень допущенных к работе торговых точек: «фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся информационными технологиями и программным обеспечением, консалтинговые компании»);

Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);

Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Татарстан;

Сахалинская область;

Камчатский край;

Чечня (разрешена работа малых предприятий в сфере услуг в Грозном);

Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);

Рязанская область (автосалоны и автосервисы, ателье, прачечные, химчистки);

Адыгея (ярмарки и автомойки);

Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах).

Где открыли стоматологические кабинеты

Псковская область;

Оренбургская область;

Волгоградская область.

Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты

Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);

Омская область;

Калужская область (также разрешили работать грумерам);

Ульяновская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Татарстан;

Хабаровский край;

Пермский край;

Камчатский край;

Карелия (в отдельных районах);

Ленинградская область;

Новосибирская область.

Где отменили ограничения на передвижение граждан

Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет);

Татарстан (отменен пропускной режим);

Башкирия (отменен пропускной режим).

Где приняли другие меры по смягчению режима

Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).

В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ.