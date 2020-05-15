Карантин кончается с головы
В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима рабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.
Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:
- Оренбургская область;
- Тюменская область;
- Тульская область;
- Новосибирская область (без посещения общественных мест, детских площадок);
- Мурманская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Волгоградская область (с 14 мая);
- Татарстан;
- Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени);
- Камчатский край;
- Пермский край;
- Красноярский край (можно гулять с грудными детьми в закрытых колясках у дома с соблюдением социальной дистанции, а также заниматься спортом индивидуально или с семьей на расстоянии не менее 3 м от других людей);
- Карелия;
- Ленинградская область.
Где расширили возможности торговли
В некоторых регионах разрешили вернуться к работе непродовольственным магазинам, находящимся в отдельном здании или имеющим отдельный наружный вход:
- Псковская область;
- Калининградская область (с 10:00 до 18:00 работать также могут торговые центры);
- Тульская область;
- Омская область (автосалоны, магазины одежды и обуви, а также прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, компьютерной техники, очков);
- Калужская область (в пресс-релизе на сайте регионального правительства указан такой перечень допущенных к работе торговых точек: «фотоателье, часовые и прочие мелкие мастерские, специализированные магазины и мастерские оптики, рыболовные магазины, предприятия, которые связаны с лесозаготовкой, организации, занимающиеся информационными технологиями и программным обеспечением, консалтинговые компании»);
- Ульяновская область (в регионе введена практика чек-листов для возвращения предприятий к работе. Среди требований — ношение масок сотрудниками и наличие коврика с дезинфицирующей пропиткой при входе);
- Новосибирская область (решено открыть продовольственные рынки везде, кроме Новосибирска);
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Татарстан;
- Сахалинская область;
- Камчатский край;
- Чечня (разрешена работа малых предприятий в сфере услуг в Грозном);
- Красноярский край (автосервисы и мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники);
- Рязанская область (автосалоны и автосервисы, ателье, прачечные, химчистки);
- Адыгея (ярмарки и автомойки);
- Ленинградская область (магазины непродовольственных товаров, а также кафе — при обслуживании посетителей на летних верандах).
Где открыли стоматологические кабинеты
- Псковская область;
- Оренбургская область;
- Волгоградская область.
Где разрешили вернуться к работе парикмахерским и салонам красоты
- Калининградская область (можно предоставлять услуги только по стрижке и укладке);
- Омская область;
- Калужская область (также разрешили работать грумерам);
- Ульяновская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Татарстан;
- Хабаровский край;
- Пермский край;
- Камчатский край;
- Карелия (в отдельных районах);
- Ленинградская область;
- Новосибирская область.
Где отменили ограничения на передвижение граждан
- Мурманская область (обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет);
- Татарстан (отменен пропускной режим);
- Башкирия (отменен пропускной режим).
Где приняли другие меры по смягчению режима
Дальше всех в плане отмены ограничений пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, где не выявили заражений COVID-19 (Смирныховский, Холмский, Невельский, Макаровский, Томаринский, Курильский, Александров-Сахалинский районы), решили открыть детские сады и разрешить одиннадцатиклассникам вернуться в школы. Также там разрешили работу спортивных секций (на свежем воздухе или в залах, с ограничением числа участников — например, на объекте площадью до 50 кв. м могут тренироваться не больше пяти человек).
В Тульской области решили возобновить работу плавательных бассейнов (при соблюдении санитарных требований). В Новосибирской области работают сельские и малокомплектные школы, также с 12 мая разрешено посещение кладбищ.