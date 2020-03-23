Туроператорам могут вернуть невозвратное

Минэкономразвития разработало меры поддержки бизнеса в связи с ограничением заграничных путешествий

Минэкономразвития подготовило проект мер поддержки туроператоров на время борьбы с коронавирусом. Ведомство предлагает возмещать им убытки от невозвратных тарифов авиакомпаний и компенсировать расходы на вывоз россиян из-за рубежа

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Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. Государство может возместить им расходы, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также затраты на возвращение российских туристов из других стран, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Министр экономического развития Максим Решетников предложил компенсировать убытки туроператоров, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в период с 24 января по 30 марта», — сказал РБК представитель ведомства. Кроме того, туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса, добавили в пресс-службе.

Соответствующий проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета уже внесен в правительство.

Детали компенсаций

Возмещению подлежат убытки туроператоров, обусловленные невозможностью возврата стоимости авиаперевозки, пояснили в Минэкономразвития. Это коснется как чартерных, так и регулярных рейсов. В ведомстве подчеркнули, что целевым назначением субсидии является возврат денежных средств, уплаченных за тур конечному потребителю продукта — заказчику или туристу. За счет субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денег туристам.

Кроме того, предлагается компенсировать оплату рейсов туроператорам, которые вывозили российских туристов в течение двух недель после закрытия странами границ.

В Минэкономразвития воздержались от оценки размера субсидий, но отметили, что предложения были выработаны в результате обсуждений с представителями отрасли и были поддержаны правительственной комиссией по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее о том, что Минэкономразвития обратилось в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии и ассоциацию «Турпомощь» с просьбой предоставить информацию о размере понесенных туроператорами убытков по невозвратным тарифам, писал «Коммерсантъ».

В конце февраля АТОР направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой компенсировать прямые убытки, возникшие из-за форс-мажорной ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. Убытки только от остановки полетов и продажи туров в Китай туроператоры оценивали в 600 млн руб. Участники рынка указывали, что в текущей ситуации они находятся в неравном положении по сравнению с авиакомпаниями. Дело в том, что по закону (ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности») за несостоявшуюся поездку в страну, куда Ростуризм рекомендовал не ездить из-за угрозы безопасности, туроператор должен вернуть клиенту полную стоимость тура. Удерживать из этой суммы фактически понесенные расходы, например перечисленные авиакомпании деньги за билеты, туроператор не может. При этом сами перевозчики ему эти средства не возвращают.

Как ранее писал РБК, точных данных о количестве россиян, которые не могут выехать на родину после отдыха за границей, нет. У Ростуризма есть сведения только о находящихся за рубежом клиентах туроператоров — это минимум 100 тыс. человек. Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Турции. Информацией о лицах, организовавших поездки самостоятельно, ведомство не располагает. Росавиация 20 марта сообщила, что авиакомпании в ближайшие три дня эвакуируют россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии. Сложная ситуация с российскими туристами сложилась также в Венгрии, Марокко и на Мальте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что за рубежом находятся около 9 тыс. россиян, которые ждут разрешения вопроса с возвращением домой. Россия, как и ряд других стран, ввела запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства. Он действует с 18 марта и продлится до 1 мая.

На что рассчитывают туроператоры

Такая помощь со стороны государства будет «чрезвычайно своевременной» для туроператоров, и они очень рассчитывают, что в нынешней ситуации это поддержит их бизнес, сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Авиаперевозка — значительная составляющая в цене тура, на ее долю может приходиться от 20 до 70% от всей стоимости путевки в зависимости от направления, уточнил он.

Размер субсидий пока не определен, и их механизм пока прорабатывается, но, по словам Осауленко, это могут быть не только компенсации за несостоявшиеся чартерные рейсы, но также за билеты, купленные по невозвратным тарифам. Точных оценок «авиационных» потерь туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, нет, но, по словам Осауленко, речь может идти как минимум о 3–4 млрд руб. В случае если такая поддержка будет оказана, это может компенсировать туроператорам до 20–30% всех убытков, полагает директор «Турпомощи».

Предлагаемая Минэкономразвития компенсация убытков туроператоров, связанных с авиаперевозкой туристов, была бы наиболее действенной из всех предлагавшихся до сих пор мер, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Авиационные потери, по ее словам, составляют около 40% убытков, возникших у туроператоров из-за несостоявшихся туров. При этом она подчеркивает, что важны детали реализации этой меры: например, сейчас непонятно, как будет осуществляться компенсация — через авиакомпанию или напрямую туроператорам.

Какие меры поддержки уже обещаны

Ранее правительство объявило, что предприятия туристической отрасли и авиакомпании получат отсрочку по уплате налогов. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (его средства используются для экстренной эвакуации туристов) и взносов в фонды персональной ответственности (из него туристы получают компенсации в случае краха туроператора).

Банкам предоставят возможность кредитовать предприятия в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения. Правительство сформировало антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. для поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.