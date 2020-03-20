Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

Российские авиакомпании в связи с коронавирусом эвакуируют за три предстоящих дня россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии, сообщается на сайте Росавиации.

В ходе заседания рабочей группы, координирующей перевозку россиян из-за границы в связи с коронавирусом, были определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация. Это Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия.

В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»). Также в субботу «Аэрофлот» выполнит два рейса в Кишинев, при этом будут перевезены граждане Молдавии.

Сейчас из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений на перемещение людей в ряде стран увеличен срок получения разрешений у авиационных властей на выполнение рейсов, отметили в Росавиации.