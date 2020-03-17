Правительство пересмотрит список системно значимых компаний из-за вируса

Правительство в рамках мер поддержки экономики из-за пандемии коронавируса утвердит обновленный список системно значимых компаний. Кабмин совместно с Центробанком создали специальную группу по мониторингу их финансового состояния, говорится в совместном заявлении правительства и регулятора.

Среди других мер поддержки отраслей экономики указаны:

расширение программ кредитования малых и средних предприятий;

возможное введение отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества;

обнуление импортных пошлин и расширение практики использования таможней «зеленого коридора» по социально значимым товарам.

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