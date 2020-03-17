Правительство пересмотрит список системно значимых компаний из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 16 мар, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 16 мар, 12:35
Курс доллара опустился ниже 74 рублей на открытии торгов Quote, 10:05 Покупаем Kia Seltos: цены, комплектации, версии, наличие Авто, 10:02 ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса Экономика, 10:00 В Москве нашли сбежавших с карантина в Коммунарке пациентов Общество, 09:59 От программиста до департамента: как искать ИТ-специалистов Pro, 09:56 Журналист сообщил о переносе боя Ковалева с Баррерой Спорт, 09:51 СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС Общество, 09:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 марта Общество, 09:44 «Роскосмос» из-за коронавируса перенес празднование Дня космонавтики Общество, 09:41 В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки Общество, 09:33 Семья Манасир опровергла нахождение на карантине из-за коронавируса Общество, 09:31 Правительство пересмотрит список системно значимых компаний из-за вируса Экономика, 09:26 Клуб Черышева сообщил об инфицировании 35% команды коронавирусом Спорт, 09:07 Рубль, «Энел Россия», FedEx: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство пересмотрит список системно значимых компаний из-за вируса

Правительство в рамках мер поддержки экономики из-за пандемии коронавируса утвердит обновленный список системно значимых компаний. Кабмин совместно с Центробанком создали специальную группу по мониторингу их финансового состояния, говорится в совместном заявлении правительства и регулятора. 

Среди других мер поддержки отраслей экономики указаны:

  • расширение программ кредитования малых и средних предприятий;
  • возможное введение отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества;
  • обнуление импортных пошлин и расширение практики использования таможней «зеленого коридора» по социально значимым товарам.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter