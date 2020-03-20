Захарова назвала число ожидающих решения вопроса с возвращением россиян

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В зарубежных странах находятся около 9 тыс. россиян, которые ждут разрешения вопроса с возвращением домой. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Круглосуточно общаемся со всеми уголками мира», — отметила она.

Вспышка нового типа коронавируса возникла в Китае в декабре 2019 года. Эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Впоследствии случаи заражения зарегистрировали во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Таиланде, США, Иране и других государствах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заразились более 209 тыс. человек, 8778 умерли. SCMP сообщает о свыше 243,7 тыс. заболевших и более 10 тыс. жертв. В России подтвердили 253 случая заражения.