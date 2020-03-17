Правительство освободило туроператоров от выплаты взносов из-за вируса

Российские туроператоры до конца года будут освобождены от уплаты взносов в фонды «Турпомощи». Об этом говорится в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», опубликованном на сайте ЦБ.

В документе сказано, что правительство России уже приняло решение по отсрочке взыскания налоговых платежей в туристической отрасли. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (его средства используются для экстренной эвакуации туристов) и взносов в фонды персональной ответственности (из него туристы получают компенсации в случае краха туроператора).

Ранее с такой инициативой выступил Ростуризм. В ведомстве попросили отменить для туроператоров взносы в резервный фонд и сдвинуть с апреля на июль срок выплаты взносов в фонды персональной ответственности «Турпомощи».

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны. «Штопор полный по продажам, особенно если говорить именно об организованных турах», — отметил он.

