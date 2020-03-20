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Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство

В ДТП с иномаркой и грузовиком на КАД в Санкт-Петербурге погиб человек

Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места

В интернете кто-то неправ: как добиться удаления негатива из сети

Футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о первом заболевшем COVID-19

Роскачество дало рекомендации по обработке рук и гаджетов против COVID-19

Южная Америка попросила ФИФА перенести начало отбора к ЧМ-2022

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

Вьетнам приостановит безвизовый въезд в страну для россиян и белорусов

Минкомсвязь перенесла учения по «суверенному Рунету» из-за коронавируса

В НБА выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусом

Шохин попросит правительство вернуть Лисина в комиссию по транспорту

Офисная жизнь после COVID-19: как мы будем работать после эпидемии