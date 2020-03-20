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Пандемия коронавируса ,  
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Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места

Во многих странах введены жесткие меры по борьбе с новым коронавирусом, в том числе карантины. Одна из основных рекомендаций, как обезопасить себя и окружающих от инфицирования, — соблюдать дистанцию до других людей не менее метра. Как после этого выглядят многие магазины, спортзалы и другие общественные места — в фоторепортаже РБК
Фото: Aaron Favila / AP

Очередь в супермаркет в Маниле, Филиппины

Фото: Zabur Karuru / Antara Foto / Reuters

Специальная разметка в лифте торгового центра в Сурабае, Индонезия

Фото: David Ramos / Getty Images
Очередь в супермаркет в Барселоне, Испания
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Специальная разметка в магазине в Риме, Италия​
 

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме

Фото: Elise Amendola / AP

Паб в аэропорту Форт-Майерс, Флорида, США​

Фото: Axel Heimken / Reuters

Заседание земельного парламента Гамбурга, Германия

Фото: Pavlo Polamarchuk / EPA / ТАСС

Аптека во Львове, Украина

Фото: David Zalubowski / AP

Доступ к части тренажеров в спортивном зале в Денвере (США) запретили для обеспечения дистанции между посетителями

Фото: Ahn Young-joon / AP

Церковная служба в Сеуле, Южная Корея

Фото: Jessie Wardarski / AP

Молодой человек дезинфицирует пакет с покупками для женщины, находящейся в самоизоляции. Нью-Йорк, США​

Фото: Reuters

Очередь за овощами в Ухане, Китай

Теги: мультимедиа, коронавирус, Китай, пандемия, ВОЗ
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