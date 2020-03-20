Пандемия коронавируса , 20 мар, 10:00
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Социальная дистанция: как из-за вируса теперь выглядят общественные места
Во многих странах введены жесткие меры по борьбе с новым коронавирусом, в том числе карантины. Одна из основных рекомендаций, как обезопасить себя и окружающих от инфицирования, — соблюдать дистанцию до других людей не менее метра. Как после этого выглядят многие магазины, спортзалы и другие общественные места — в фоторепортаже РБК
Очередь в супермаркет в Маниле, Филиппины
Специальная разметка в лифте торгового центра в Сурабае, Индонезия
Очередь в супермаркет в Барселоне, Испания
Специальная разметка в магазине в Риме, Италия
Брифинг президента США Дональда Трампа в Белом доме
Паб в аэропорту Форт-Майерс, Флорида, США
Заседание земельного парламента Гамбурга, Германия
Аптека во Львове, Украина
Доступ к части тренажеров в спортивном зале в Денвере (США) запретили для обеспечения дистанции между посетителями
Церковная служба в Сеуле, Южная Корея
Молодой человек дезинфицирует пакет с покупками для женщины, находящейся в самоизоляции. Нью-Йорк, США
Очередь за овощами в Ухане, Китай