Туроператоры попросили у Мишустина 600 млн руб. на убытки от коронавируса

Прямые убытки туроператоров от закрытия въезда для китайцев и потери возможности отправлять россиян в КНР ассоциация оценивает в 600 млн руб. Недополученные по итогам сезона доходы могут превысить 31 млрд руб.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

В письме на имя премьер-министра указывается на заявление замглавы Минтранса Александра Юрчика о возможности выплаты пострадавшим от закрытия полетов в Китай российским авиакомпаниям 1,6 млрд руб.

«Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», — отмечается в письме АТОР.

В ассоциации пояснили, что не просят о компенсации упущенных туроператорами доходов (ранее АТОР сообщила, что, если границы для китайских туристов останутся закрытыми до конца марта, турбизнес России недополучит 2,8 млрд руб., а если до конца летнего сезона — то и все 31,2 млрд руб.), а только их прямых убытков.