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Вирус из Китая ,  
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Туроператоры попросили у Мишустина 600 млн руб. на убытки от коронавируса

Прямые убытки туроператоров от закрытия въезда для китайцев и потери возможности отправлять россиян в КНР ассоциация оценивает в 600 млн руб. Недополученные по итогам сезона доходы могут превысить 31 млрд руб.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой о возмещении российскому турбизнесу прямых убытков, понесенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае.

В письме на имя премьер-министра указывается на заявление замглавы Минтранса Александра Юрчика о возможности выплаты пострадавшим от закрытия полетов в Китай российским авиакомпаниям 1,6 млрд руб.

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«Полагаем, что туризм также является одной из отраслей, понесшей колоссальные убытки от ситуации, связанной с коронавирусом», — отмечается в письме АТОР.

В ассоциации пояснили, что не просят о компенсации упущенных туроператорами доходов (ранее АТОР сообщила, что, если границы для китайских туристов останутся закрытыми до конца марта, турбизнес России недополучит 2,8 млрд руб., а если до конца летнего сезона — то и все 31,2 млрд руб.), а только их прямых убытков.

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В АТОР пояснили, что к моменту закрытия продажи путевок на курорты Китая и эвакуации уже заехавших туда путешественников туроператоры оплатили услуги авиакомпаний, гостиниц и принимающих компаний в Китае, однако вернуть свои средства в подавляющем большинстве случаев не смогли. В то же время в соответствии с российским законодательством туроператоры не имеют права компенсировать фактически понесенные расходы за счет туристов.

Прямые убытки туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, от досрочного прекращения программ в Китай и экстренного вывоза туристов из этой страны АТОР предварительно оценивает в 450 млн руб. Еще в 150 млн руб. ассоциация оценивает прямые убытки туроператоров, принимающих китайских туристов и успевших до закрытия для тех въезда в Россию оплатить программы на зиму, весну и даже лето этого года.

Мишустин подписал распоряжение о временном запрете въезда граждан КНР в Россию 18 февраля. Российские власти также приостановили оформление документов для въезда, в том числе виз, приглашений, разрешений на привлечение иностранных работников.

Объясняя принятое решение, вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что такое ужесточение режима установлено в целях безопасности и охраны здоровья россиян.

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Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре 2019 года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, на 20 февраля в стране было зафиксировано 75 465 подтвержденных случаев заражения COVID-19. С учетом новых случаев число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 76 716, погибли 2247 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: АТОР, туризм, Китай, коронавирус
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