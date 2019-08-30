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Экспорт газа меняет агрегатное состояние
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Газета
Экспорт газа меняет агрегатное состояние
Газета № 128 (3083) (3008) Экономика,
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Экспорт газа меняет агрегатное состояние
Минэкономразвития представило пятилетний прогноз поставок СПГ за границу
Россия к 2024 году втрое нарастит поставки за рубеж сжиженного природного газа, ожидает Минэкономразвития. Прогноз совпадает с планами НОВАТЭКа расширить производство
Танкер-газовоз у причала завода по производству сжиженного природного газа (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Россия увеличит экспорт сжиженного природного газа (СПГ) почти втрое в ближайшие пять лет — до 47,9 млн т к 2024 году, ожидает Минэкономразвития. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе ведомства (есть в распоряжении РБК), который планируется представить на заседании правительства 19 сентября.

Экспорт СПГ составил 16,4 млн т по итогам 2018 года, отмечает министерство. Россия уже опередила США по поставкам в Европу и Азию. Доходы от экспорта СПГ достигли в прошлом году почти $5,3 млрд, свидетельствует статистика Банка России по данным ФТС. Рост по сравнению с 2017 годом составил 50% в физическом и 67% в стоимостном выражении.

Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2019–2024 годы:

  • в этом году объем экспорта СПГ подскочит на 75%, до 28,7 млн т;
  • в следующем году темпы роста опустятся до 3% — экспорт составит 29,7 млн т по базовому варианту прогноза и 29,6 млн т по консервативному;
  • в 2021 и 2022 годах объем экспорта стабилизируется на уровне около 30 млн т;
  • в 2023 и 2024 годах поставки будут расти почти на 27% ежегодно: экспорт достигнет 37,8 млн т по базовому прогнозу (36 млн т по консервативному) в 2023 году и 47,9 млн т (44 млн т) в 2024 году.

Но, несмотря на увеличение физических объемов экспорта на 67% с 2019 по 2024 год, рост в долларах будет меньше — примерно 50% (в базовом сценарии) — из-за снижения цен на СПГ.

Стоимостный экспорт СПГ из России в базовом сценарии достигнет $11,5 млрд к 2024 году по сравнению с $7,7 млрд в 2019 году. Для сравнения: экспорт трубопроводного газа «Газпрома» увеличится за тот же период с $41,1 млрд лишь до $43,6 млрд. То есть к 2024 году на каждые $100, заработанные на экспорте несжиженного газа, будет приходиться $26 от экспорта СПГ.

Прогноз в русле планов НОВАТЭКа

Значительный рост экспорта СПГ в 2018 году обеспечил выход на полную мощность завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (16,5 млн т в год). Компания стала первым частным производителем СПГ в России и заняла около 5% мирового рынка. В будущем Россия может обеспечить до 20% мирового рынка СПГ, говорил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Прогноз Минэкономразвития совпадает с планами НОВАТЭКа развивать производство СПГ в Ямало-Ненецком автономном округе. К концу 2019 года компания обещает запустить четвертую очередь «Ямал СПГ» на 1 млн т, увеличив мощность завода до 17,5 млн т в год. Компании также принадлежит предприятие по выпуску СПГ «Криогаз Высоцк» мощностью 0,6 млн т в год. В 2020 году здесь планируется запустить вторую линию на 1,1 млн т (в сумме будет 1,7 млн т).

А с конца 2022 года будут постепенно запускаться три линии второго крупного проекта — «Арктик СПГ 2» общей мощностью 19,8 млн т, к 2024 году будут готовы две очереди общим объемом 13,2 млн т ежегодно. К 2024 году также будут введены все три линии Обского СПГ на 4,8 млн т. Таким образом, к 2024 году только НОВАТЭК будет производить 37,2 млн т СПГ.

Вероятность, что НОВАТЭК откажется от новых проектов, крайне мала, говорит аналитик S&P Александр Грязнов. У компании нет другого способа экспортировать газ, и пока ее проекты наряду с ближневосточными заводами остаются одними из самых конкурентных на мировом рынке. Кроме того, НОВАТЭК уже вложил деньги в строительство завода по производству модулей для СПГ-заводов в Мурманске.

Конкуренция СПГ и трубопроводного газа

На фоне наращивания поставок СПГ экспорт природного газа по итогам 2018 года снизился на 14,4%, до 35,2 млрд куб. м. По итогам 2019 года на каждые $100 доходов от экспорта трубопроводного газа поступит $19 от экспорта СПГ, следует из прогноза Минэкономразвития.

Вторым крупным поставщиком СПГ является проект «Сахалин-2» консорциума Sakhalin Energy, который произвел 11,4 млн т в 2018 году. Контрольным пакетом (50% плюс одна акция) владеет «Газпром». Монополия с партнерами давно обсуждает расширение проекта, но никаких решений на этот счет пока не принято.

На фоне роста экспорта сжиженного природного газа «Газпром» в письме Минэнерго выразил опасения, что российский СПГ начнет вытеснять российский трубопроводный газ на рынке северо-западной Европы. «Любой поставленный на европейский рынок кубометр СПГ — это минус один кубометр того же российского [трубопроводного] газа», — отметил замначальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко.

«Ямал СПГ» освобожден от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 12 лет, а также налога на имущество, уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, и пошлин на экспорт СПГ, а также платит налог на прибыль по льготной ставке 13,5% вместо 18%. Из-за запуска проекта бюджет государства недополучил 30 млрд руб., заявили в «Газпроме».

В НОВАТЭКе сочли заявление «Газпрома» необоснованным. Более 96% СПГ с проекта «Ямал СПГ» поставляются в Азию, Испанию, а также на базисе FOB на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки, заявили в НОВАТЭКе.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв, Алина Фадеева.
Теги: Минэкономразвития , Экспорт , сжиженный природный газ
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