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НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ»
В НОВАТЭКе не верят, что запуск «Ямал СПГ» может повлечь за собой вытеснение российского трубопроводного газа из Европы. В «Газпроме» указали, что из-за запуска проекта бюджет России недополучил 30 млрд руб.
«Ямал СПГ» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В НОВАТЭКе не считают, что сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» конкурирует с российским трубопроводным газом на рынках Европы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Заявления о вытеснении российского трубопроводного газа с рынка северо-западной Европы считаем необоснованными. Более 96% СПГ с проекта «Ямал СПГ» законтрактовано на поставку в Азию, Испанию, а также на базисе FOB на терминалах перегрузки, которые в дальнейшем направляются покупателями на другие рынки», — заявили в НОВАТЭКе.

Таким образом компания отреагировала на публикацию «Интерфакса», в котором говорилось, что «Газпром» оценил риски для российского бюджета из-за конкуренции трубопроводного газа, поставляющегося в Европу по уже действующим трубопроводам. Претензии компании сформулированы в письме зампреда правления компании Виталия Маркелова. О том, что оно существует, писал и «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины. В феврале 2019 года, отметили в «Газпроме», «Ямал СПГ» стал крупнейшим источником поставок СПГ в Европу. При этом экспорт «Газпрома» в Европу в тот же месяц упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В начале апреля 2018 года «Газпром» обратился в Минэнерго из-за СПГ. В письме компания попросила исключить конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках.

О конкуренции трубопроводного газа с СПГ компания предупреждала и раньше. Так, в декабре 2017 года заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко критически прокомментировал запуск производства сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. «Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет российского государства... Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же сжиженного природного газа — это минус один кубометр того же российского [трубопроводного] газа», — заявлял он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: НОВАТЭК, «Ямал СПГ »
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