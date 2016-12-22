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Глава крупнейшего в России СПГ-завода перешел в НОВАТЭК
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Глава крупнейшего в России СПГ-завода перешел в НОВАТЭК
Бизнес, 12:58
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Глава крупнейшего в России СПГ-завода перешел в НОВАТЭК
Евгений Кот, при котором с нуля был построен крупнейший российский завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ», выпускающий 16,5 млн т СПГ в год, переходит на повышение в НОВАТЭК. Он назначен директором по СПГ
Евгений Кот (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Совет директоров НОВАТЭКа принял решение включить с 14 января 2019 года в состав правления подконтрольной Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко компании Евгения Кота, который до последнего времени руководил проектом по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) «Ямал СПГ». Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа, поступившем в РБК. Кот станет 12-м членом правления компании.

Среди акционеров «Ямал СПГ» — первого СПГ-завода НОВАТЭКа (владеет 50,1%) также значатся французская Total и китайская CNPC (по 20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

«Ямал СПГ» на прошлой неделе отгрузил первую партию СПГ с третьей очереди завода, которая вывела его на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год. Тогда предправления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента — «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

«Наши достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению нашей стратегической цели по производству 55–60 млн т СПГ в год к 2030 году», — отметил тогда Михельсон. Кот, как указано в сообщении компании, избран зампредом правления НОВАТЭКа и директором по СПГ, то есть именно он будет отвечать за создание СПГ-кластера. Представитель НОВАТЭКа не ответил на вопрос РБК, кто заменит Кота на посту руководителя «Ямал СПГ».

В середине 2019 года НОВАТЭК должен принять инвестиционное решение о строительстве второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком автономном округе — «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год, который будет производить сырье на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове. 18 сентября компания сообщила об открытии на этом месторождении новых залежей с запасами около​ 405 млрд куб. м, что позволит увеличить общие запасы до 2 трлн куб. м газа. В мае 2018 года французская Total, которая уже владеет акциями НОВАТЭКа и «Ямал СПГ», договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5%, исходя из оценки проекта в $25,5 млрд.

Третий планируемый СПГ-завод НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-3». В октябре эта компания открыла новое газоконденсатное месторождение по итогам испытания первой поисковой скважины на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы в ЯНАО. Теперь запасы газа этого месторождения оцениваются не менее чем в 320 млрд куб. м, ресурсы — не менее чем в​ 900 млрд куб. м. По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к «уникальным», сказал тогда Михельсон. «Его выгодное географическое расположение, огромная ресурсная база и накопленный нами опыт позволяют говорить о хороших предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта», — отметил он.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: НОВАТЭК , «Ямал СПГ» , СПГ
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