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«Газпром» заявил о росте конкуренции из-за запуска «Ямал СПГ»
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«Газпром» заявил о росте конкуренции из-за запуска «Ямал СПГ»
Бизнес, 20:14
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«Газпром» заявил о росте конкуренции из-за запуска «Ямал СПГ»

Газ с подконтрольного компании «НОВАТЭК» завода «Ямал СПГ», который освобожден от пошлин и налогов, будет конкурировать с продукцией «Газпрома» на европейском рынке. Такое мнение на форуме «Газ России — 2017» высказал заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко, передает «Интерфакс».

«Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет Российского государства», — пояснил он.

По мнению Кисленко, это приведет к потере бюджетной эффективности.

НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ»
Бизнес

По его словам, российский газ на европейском рынке имеет замыкающую функцию, «поэтому любой поставленный на европейский рынок кубометр того же сжиженного природного газа — это минус один кубометр того же российского (трубопроводного. — РБК) газа».

Согласно данным презентации Кисленко, поступления в российский бюджет за счет взимания НДПИ и экспортной пошлины с экспортных потоков «Газпрома» составят свыше 4,1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что «Ямал СПГ» от этих платежей освобожден, пишет агентство.

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря начал производство СПГ на первой технологической линии мощностью 5,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» — первый частный завод по производству сжиженного природного газа в России, строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Первоначально предполагалось, что у завода будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год (по 5,5 млн т каждая). Вторую очередь должны запустить в третьем квартале 2018 года, а третью — в начале 2019 года. В сентябре текущего года «Ямал СПГ» сообщил о намерении построить еще одну очередь мощностью до 1 млн т в год.

Общая стоимость проекта «Ямал СПГ» оценивается в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки. Еще 150 млрд руб. предоставил Фонд национального благосостояния. НОВАТЭКу принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ», по 20% — у французской Total и китайской CNPC. Еще 9,9% принадлежит китайскому фонду «Шелкового пути».

Теги: газ , «Газпром» , «Ямал СПГ »
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