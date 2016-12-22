«Газпром» заявил о росте конкуренции из-за запуска «Ямал СПГ»

Газ с подконтрольного компании «НОВАТЭК» завода «Ямал СПГ», который освобожден от пошлин и налогов, будет конкурировать с продукцией «Газпрома» на европейском рынке. Такое мнение на форуме «Газ России — 2017» высказал заместитель начальника департамента перспективного развития «Газпрома» Николай Кисленко, передает «Интерфакс».

«Ямал СПГ» — это отсутствие экспортной пошлины, отсутствие НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), а газ, который он заместит, это тот самый [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет Российского государства», — пояснил он.

По мнению Кисленко, это приведет к потере бюджетной эффективности.

По его словам, российский газ на европейском рынке имеет замыкающую функцию, «поэтому любой поставленный на европейский рынок кубометр того же сжиженного природного газа — это минус один кубометр того же российского (трубопроводного. — РБК) газа».

Согласно данным презентации Кисленко, поступления в российский бюджет за счет взимания НДПИ и экспортной пошлины с экспортных потоков «Газпрома» составят свыше 4,1 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что «Ямал СПГ» от этих платежей освобожден, пишет агентство.

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря начал производство СПГ на первой технологической линии мощностью 5,5 млн т сжиженного природного газа в год.

«Ямал СПГ» — первый частный завод по производству сжиженного природного газа в России, строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Первоначально предполагалось, что у завода будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год (по 5,5 млн т каждая). Вторую очередь должны запустить в третьем квартале 2018 года, а третью — в начале 2019 года. В сентябре текущего года «Ямал СПГ» сообщил о намерении построить еще одну очередь мощностью до 1 млн т в год.

Общая стоимость проекта «Ямал СПГ» оценивается в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки. Еще 150 млрд руб. предоставил Фонд национального благосостояния. НОВАТЭКу принадлежит 50,1% акций «Ямал СПГ», по 20% — у французской Total и китайской CNPC. Еще 9,9% принадлежит китайскому фонду «Шелкового пути».