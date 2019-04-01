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Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
Азиатские и европейские страны в 2018 году покупали больше сжиженного природного газа у России, чем у США
Танкер-газовоз Cygnus Passage на Сахалине   (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).

Так, из доклада организации следует, что экспорт из России в европейские страны составил 4,43 млн т. СПГ российские компании продавали Испании, Франции, Великобритании, Нидерландам и Бельгии.

Экспорт СПГ из США в европейские страны в 2018 году составил 2,7 млн т. При этом география поставок в Европу у Вашингтона несколько шире — помимо перечисленных выше европейских стран СПГ из США поставляется также в Турцию, Италию, Португалию, Польшу, Грецию и на Мальту.

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Однако и США, и Россия отстают по объему экспортированного европейцам СПГ от Катара (56,7 млн т), Алжира (9,2 млн т) и Нигерии (9,07 млн т), которые остаются крупнейшими поставщиками СПГ в этом регионе.

Экспорт сжиженного газа из России в страны Азии в 2018 году достиг 12,86 млн т. Продукцию российских компаний покупали Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Тайвань, Пакистан и Таиланд.

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В то же время США реализовали 10,73 млн т азиатским странам. Покупателями американского СПГ стали те же страны, за исключением Таиланда. Крупнейшими поставщиками СПГ в этот регион являются Австралия (66,54 млн т), Катар (56,78 млн т) и Малайзия (24,66 млн т).

Международная ассоциация импортеров СПГ — некоммерческая организация, зарегистрированная во Франции, существует с 1971 года и представляет интересы импортеров сжиженного природного газа. Сейчас организация представляет интересы 81 компании из 29 стран.

Автор: Наталья Демченко
Теги: СПГ, поставки
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