Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

Азиатские и европейские страны в 2018 году покупали больше сжиженного природного газа у России, чем у США

Танкер-газовоз Cygnus Passage на Сахалине (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).

Так, из доклада организации следует, что экспорт из России в европейские страны составил 4,43 млн т. СПГ российские компании продавали Испании, Франции, Великобритании, Нидерландам и Бельгии.

Экспорт СПГ из США в европейские страны в 2018 году составил 2,7 млн т. При этом география поставок в Европу у Вашингтона несколько шире — помимо перечисленных выше европейских стран СПГ из США поставляется также в Турцию, Италию, Португалию, Польшу, Грецию и на Мальту.

Однако и США, и Россия отстают по объему экспортированного европейцам СПГ от Катара (56,7 млн т), Алжира (9,2 млн т) и Нигерии (9,07 млн т), которые остаются крупнейшими поставщиками СПГ в этом регионе.