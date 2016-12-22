Россия увеличила экспорт СПГ в 2018 году более чем в два раза

Россия в январе — феврале увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) до 5 млн куб.м, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в данных Федеральной таможенной службы (ФТС), передает «РИА Новости».



В ведомстве сообщили, что экспорт природного газа наоборот снизился на 14,4% до 35,2 млрд куб.м. Также увеличились в 2,7 раза доходы от продаже СПГ до $667,8 млн. В ФТС отметили, что в феврале экспорт российского сжиженного природного газа был меньше на 9,1% по сравнению с январем 2018 года и составил 2,4 млн куб.м. Однако, несмотря на это, доходы от его продажи выросли на 0,9% — до $335,4 млн.



В ФТС отметили, что в январе и феврале 2018 года доходы от природного газа возросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и достигли $7 млрд. В Таможенной службе заметили, что его экспорт упал на два процента по сравнению с началом 2017 года до 17,4 млрд куб. м, но в феврале доходы от продаж природного газа возросли на 1,1% до $3,5 млрд.



По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия поставила 210,2 млрд куб. м. газа и получила за него $38,1 млрд.

В начале декабря 2017 года НОВАТЭК запустил первую очередь завода «Ямал СПГ». Он стал первым частным заводом в России по производству сжиженного природного газа. По проекту, у него будет три очереди, которые смогут производить 16,5 млн т СПГ в год. Вторая его очередь начет работу в третьем квартале 2018 года, а третья — в начале 2019 года. В сентябре 2017 года на заводе сообщили, что также планируют построить еще одну очередь, мощность которой будет составлять до 1 млн т в год.