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От приговоров к поправкам
Газета № 117 (3072) (3007)
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От приговоров к поправкам
Что происходит после рекордной по задержаниям субботней акции в Москве
По итогам рекордной по числу задержанных субботней акции оппозиции в Москве суды арестовывают и штрафуют ее участников, а правозащитники предлагают менять законы. Мэрия и оппозиция также спорят о месте следующего митинга
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оштрафовать и арестовать

После акции 27 июля многие лидеры оппозиции оказались задержаны и арестованы за организацию несанкционированного митинга (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Муниципального депутата Константина Янкаускаса арестовали на семь суток, экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева — на восемь. Главу Красносельского совета депутатов Илью Яшина арестовали на десять суток. Для экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова протокол за организацию митинга стал третьим: это означает, что для него дело может стать уголовным. Суд по его делу назначен на 30 июля. Алексей Навальный был арестован на 30 суток за несколько дней до митинга.

В понедельник СК возбудил первое уголовное дело в связи с субботними событиями в Москве — по ч. 1 ст. 318 УК (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Обвиняемый Евгений Коваленко, по версии следствия, бросил урну в сторону сотрудников Росгвардии, от его действий пострадал боец ОМОНа. В понедельник вечером Мещанский суд отправил Коваленко под стражу, ему грозит до пяти лет заключения. Коваленко признал вину, сообщил руководитель межрегиональной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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Также столичные суды начали рассматривать административные протоколы в отношении задержанных по статьям о нарушении порядка массового собрания (20.2 КоАП) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции или Росгвардии (19.3 КоАП). В суды поступило всего 203 таких протокола, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. К концу рабочего дня более десяти человек были оштрафованы, еще более десяти отправлены под административный арест, 18 материалов были отложены, «в том числе для надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы». По состоянию на 18:00 29 июля, по данным «ОВД-Инфо», оштрафованы были 17 человек; суды назначили большинству из них минимальные по этой статье КоАП штрафы в 10 тыс. руб. Восемь человек были отправлены под административный арест на 7–13 суток.

По данным проекта «ОВД-Инфо», по итогам субботних задержаний по меньшей мере 265 человек были оставлены в участках полиции на двое суток. Им грозил административный арест по статьям о неповиновении полицейским или об организации несогласованной акции.

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Рассмотреть жалобы и переписать законы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала РБК, что со своей экспертной группой при участии юристов и адвокатов готовит предложения законодательного порядка — у нее есть «идеи по поводу изменения [законодательства], в том числе и по сбору подписей». Точно сформулировать предложения она пообещала после консультации с экспертами.

«То, что должны быть изменения, — это общая позиция, — подчеркнула она. — И правозащитники высказываются, и эксперты. Нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы больше в Москве таких историй не происходило».

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По словам Потяевой, ее представитель также работает в составе группы ЦИК при Мосгоризбиркоме (МГИК) и следит за рассмотрением жалоб оппозиционеров на нерегистрацию на выборах. К вечеру 29 июля рабочая группа при Мосгоризбиркоме рекомендовала отклонить жалобы незарегистрированных кандидатов Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Анастасии Брюхановой. Центризбирком отклонил жалобу на принятое МГИК решение от Ивана Жданова «ввиду отсутствия на момент поступления жалобы указанного решения».

Председатель комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по избирательным правам Илья Шаблинский перечислил РБК претензии правозащитников к действующему законодательству о митингах. Главное, что сейчас мешает согласованию публичных мероприятий, — это норма о том, что есть места, специально отведенные для таких мероприятий, и их надо проводить именно там. Речь идет о вступившем в силу с 2013 года законе о «гайд-парках». «Выделено место в Сокольниках — вот и идите туда на митинг, — пояснил член СПЧ. — Это не соответствует международным нормам и полностью выхолащивает и лишает содержания право граждан собираться мирно и без оружия».

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кроме того, стоит увеличить сроки подачи заявки о проведении акции, уверен он. Сейчас по закону «О собраниях, митингах, демонстрациях» обращаться в мэрию следует не ранее 15 и не позднее десяти дней до ее проведения.

Шаблинский также предложил ограничить количество поводов для отказа заявителям в проведении акции. «Орган исполнительной власти должен стремиться к тому, чтобы мероприятие было проведено именно там, где просит заявитель», — говорит он. Однако при этом нужно оставить и пространство для диалога, потому что «проводить каждый день марши по Тверской вряд ли оправданно», добавил Шаблинский.

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Наблюдения члена СПЧ по итогам субботней акции в Москве

Член СПЧ Александр Верховский на акции 27 июля осуществлял общественное наблюдение за протестом. Он отметил, что на Тверской группы протестующих не проявляли «ни малейшей агрессии по отношению к людям в форме, но их сперва призывали «не мешать проходу», а потом стали довольно резко оттеснять, так что даже толкнули на землю двух женщин средних лет». Также полицейские обменивались приказами «работать по молодежи»: задерживать преимущественно молодых людей. «При задержании и препровождении в автобус полицейские и гвардейцы часто применяли явно чрезмерную силу: укладывали вчетвером на асфальт, заламывали руки и кисти рук, удерживали голову за волосы», — сообщил Верховский РБК. Он отметил, что стал свидетелем задержания случайных прохожих, в том числе и курьера, которого невозможно было «принять за участника митинга».

По мнению Верховского, пришедшие на митинг люди не совершили самим этим фактом правонарушение, поэтому реакция полиции и Росгвардии на отказ разойтись «являлась явно чрезмерной для целей поддержания общественного порядка». Также он уверен, что все случаи применения спецсредств (дубинок и электрошокеров) в отношении граждан должны быть расследованы.

Также нужно расследовать и случаи применения насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Член СПЧ предложил «пересмотреть ставшую рутинной практику жесткого задержания (с выворачиванием рук и тому подобное) в ситуациях, когда задерживаемый не оказывает существенного сопротивления». Также он отметил, что силовые выхватывания из толпы людей, ведущих себя в этот момент совершенно мирно, лишь радикализируют собравшихся и тем самым никак не способствуют делу охраны порядка.

Выбрать место для нового митинга

В Кремле субботние протесты, в ходе которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека, по данным полиции — 1074, пока не комментировали.

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После митинга глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что подготовит доклад о нем президенту. Он также сообщил о претензиях к силовикам, которые «действовали очень грубо». Впрочем, по словам Федотова, он недоволен и организаторами акции. По его мнению, призыв Ильи Яшина провести еще один аналогичный митинг — это «путь в никуда».

Новый митинг против нерегистрации кандидатов в Мосгордуму назначен на субботу, 3 августа. Мэрия согласовала его проведение на проспекте имени Сахарова. Однако его заявители, представители Либертарианской партии России, не согласились на эту площадку. «Мы решили, что после несогласованной акции 27-го числа нам такая площадка не нужна, и предложили другую площадку — Лубянскую площадь. Мы сказали мэрии, что готовы собираться и обсуждать это», — сказал РБК один из заявителей, член федерального совета партии Михаил Светов. По его словам, организаторы предлагали мэрии и альтернативный вариант — Волхонку, но и его московские власти не поддержали.

Источник в мэрии сказал РБК, что заявка на митинг «была согласована еще в пятницу»: «За них [заявителей] просили все либералы — Федотов, Венедиктов. Пошли им навстречу. В результате сегодня в середине дня позвонил один из заявителей и сообщил, что [проспект имени] Сахарова их не устраивает». Изначально, по его словам, «все согласились с вариантом Сахарова».

Один из получивших отказ кандидатов, Геннадий Гудков, рассказал РБК, что обсуждал тему митинга с представителем столичных властей. «Со мной связался высокопоставленный человек, который от лица мэрии спросил, устроит ли большинство кандидатов вариант с [проспектом] Сахарова», — пояснил он. Собеседник Гудкова пообещал ему, что если оппозиция поддержит вариант с акцией на проспекте Сахарова, то «задержаний не будет».

Авторы: Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина, Наталья Галимова.
Теги: митинг , Мосгордума , Выборы
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