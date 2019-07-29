Яшина арестовали на 10 суток за организацию несогласованного митинга

Щербинский суд Москвы признал оппозиционера Илью Яшина виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на десять суток. Об этом РБК сообщили в суде.

«Яшин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — пояснили в суде.

Вечером накануне акции к Яшину и другим оппозиционерам пришли с обысками. Как писал Яшин в Facebook, оперативное мероприятие закончилось в час ночи. После допроса его доставили в отделение полиции подмосковного Троицка, а днем 27 июля — в Троицкий суд Москвы. Ему собирались предъявить обвинение в организации несанкционированного митинга, однако отпустили, поскольку судья увидела в деле «много неустановленных обстоятельств». Вечером того же дня Яшин был задержан на Трубной площади.

Несанкционированный митинг 27 июля проходил в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. По данным МВД, на акции задержали 1074 человека.