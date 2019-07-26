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Сбербанк и Mail.Ru собрали блок питания
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Газета
Сбербанк и Mail.Ru собрали блок питания
Газета № 115 (3070) (2607) Бизнес,
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Сбербанк и Mail.Ru собрали блок питания
Крупные игроки на рынке доставки еды и агрегации услуг такси создают новое совместное предприятие
Mail.Ru Group внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. После сделки госбанк станет совладельцем активов всех компаний из «большой тройки» Рунета
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб., сообщили компании. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после одобрения сделки регуляторами. Компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, говорится в сообщении. Распределение долей в СП будет паритетным.

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group

Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси «Ситимобил» (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб.

До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций «Ситимобила».

Помимо Mail.Ru Group совладельцем «Ситимобила» является родственная интернет-холдингу компания «МегаФон» (является совладельцем «МФ Технологии» — контролирующего акционера для Mail.Ru Group), ей принадлежит 12,01% сервиса. Еще 40,59% у фонда Hermalor Investments, который аффилирован с основателями сервиса. 17,18% принадлежит кипрскому фонду WSFIS Global Opportunites Fund Ltd, который, по информации газеты «Ведомости», действует в интересах выходца из Газпромбанка Владимира Румянцева. Кроме того, Mail.Ru Group может внести в СП дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. при выполнении ряда KPI в течение года после закрытия сделки.

Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобилом» ряда KPI в течение года вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб. Деньги будут вноситься по схеме cash in — на развитие компании.

Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX
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Операционным управлением продолжат заниматься команды «Ситимобила» и Delivery Club, стратегическое развитие будет координировать совет директоров совместной компании, куда войдут по три представителя от Сбербанка и интернет-холдинга, а также один независимый директор. В будущем владельцы СП рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов и оценят потенциал его вывода на IPO, сообщили компании.

Как Сбербанк стал совладельцем активов двух других крупнейших компаний Рунета

Глава Сбербанка Герман Греф назвал сделку с Mail.Ru Group важным шагом в построении экосистемы банка. Ее развитие курирует подразделение SberX.

  • В 2019 году банк стал владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.
  • У Сбербанка есть совместное предприятие с другим крупным интернет-холдингом и конкурентом Mail.Ru Group на рынке онлайн-заказа такси и доставки еды — «Яндексом». Сделка была закрыта в апреле 2018 года. СП создано на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен), у обеих сторон по 45% в компании (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.
  • Кроме того, Сбербанк в конце ноября 2016 года выделил семилетний венчурный кредит на $100 млн агрегатору такси Gett. Последний также рассчитывал, что Сбербанк будет кредитовать водителей сервиса на покупку автомобилей, предложит страховые программы и др.

Зачем Mail.Ru Group партнеры

Mail.Ru Group сообщила, что не исключает привлечения внешних инвесторов в Delivery Club еще в октябре 2018 года. Во втором квартале 2019 года выручка Delivery Club выросла вдвое в годовом выражении и достигла 865 млн руб., однако этот бизнес пока убыточен и требует инвестиций. Размер убытка Mail.Ru Group не раскрывает. Аналогичная ситуация с крупнейшими онлайн-агрегаторами такси.

При этом, как рассказывал РБК представитель Mail.Ru Group, Delivery Club являлся «абсолютным лидером в категории доставки еды» в России, занимая 80% рынка на начало 2018 года, и был крупнейшим сервисом в Москве. Но с прошлого года конкуренцию ему начала составлять «Яндекс.Еда» (входит в «Яндекс.Такси»). По оценке руководителя «Яндекс.Еда» Максима Фирсова, с сентября прошлого года его сервис является крупнейшим на столичном рынке по количеству заказов.

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Два года назад Mail.Ru Group вела переговоры о покупке другого крупного игрока на рынка заказа такси — группы «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi), но в итоге выделила ей заем летом прошлого года, который мог быть конвертирован в акции. Сумма займа, как и пакет, который может получить Mail.Ru Group, не раскрывалась. В середине июля созданная путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и соседних странах компания MLU B.V. объявила, что договорилась о покупке активов ГК «Везёт». По условиям сделки, MLU в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России, а акционеры ГК «Везёт» получат до 3,6% ее акций и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. Водители и таксопарки, сотрудничавшие с группой «Везёт», перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», то есть смогут принимать заказы от пользователей всех сервисов, входящих в компанию. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев рассчитывает, что сделка со Сбербанком позволит «быстрее вывести Delivery Club и «Ситимобил» на принципиально новый уровень». Представитель Mail.Ru Group отказался комментировать, вела ли компания переговоры с другими потенциальными партнерами. «Мы убеждены, что Сбербанк — лучший кандидат из всех возможных партнеров с большим отрывом. Сбербанк выстроил мощнейшую экосистему и обладает богатой экспертизой, добавляя этим существенную стратегическую ценность для развития СП. Кроме того, у Сбербанка большой опыт создания партнерств, он всегда уважительно относится к интересам своих партнеров и открыт к равноправному диалогу», — сообщил представитель Mail.Ru Group.

Что сделка даст Сбербанку и Mail.Ru Group

Cделка выгодна обоим партнерам, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Mail.Ru Group получит деньги на развитие своих сервисов, вошедших в СП. Сбербанк, в свою очередь, получит долю в перспективном бизнесе», — отметил он.

«По нашим оценкам, убыток Delivery Club на уровне EBITDA составляет до 1,5 млрд руб. в квартал. 45 млрд руб., вложенные партнерами при создании СП, позволят финансировать развитие сервисов на протяжении ближайших двух-трех лет», — пояснила аналитик Альфа-банка Анна Курбатова.

По мнению Либина, тактика Cбербанка похожа на тактику классического инвестиционного фонда. «У компании много денег и партнерство с разными игроками на рынке — это способ, во-первых, диверсифицировать свой портфель, а во-вторых, обеспечить свое присутствие в различных сегментах телеком-рынка», — пояснил он.

Аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис отметил также, что Сбербанк уже давно заинтересован в том, чтобы предоставлять своим клиентам услуги за пределами традиционного банкинга: данная сделка вполне вписывается в стратегию Сбербанка и позволит усилить экосистему. «Инвестиции в СП с Mail.Ru с финансовой точки зрения не столь значительны для масштабов Сбербанка и не должны в краткосрочной перспективе повлиять на его акционерную стоимость».

При этом Анна Курбатова уверена, что участие Сбербанка в качестве финансового инвестора Delivery Club и «Ситимобила» означает получение этими сервисами серьезных дополнительных финансовых, технологических и маркетинговых ресурсов, что позволит им вести более агрессивное завоевание целевых рынков и с большой вероятностью ухудшит ситуацию для других игроков, прежде всего для аналогичных сервисов «Яндекса».

По мнению основателя и гендиректора Gett Дэйва Вайсэра, сделка приведет к тому, что ценовая война на массовом рынке выйдет на новый виток и будет продолжаться еще долго. Он не исключил, что на рынке будут появляться и новые игроки.

Есть ли здесь конфликт интересов

Помимо участия в совместном предприятии в области электронной коммерции Сбербанк и «Яндекс» являются совладельцами «Яндекс.Деньги». Кроме того, банку принадлежит золотая акция «Яндекса», Герман Греф входит в ее совет директоров.

Заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис считает, что в данным случае у них не будет конфликта интересов. Он отметил, что «Яндекс» является стратегическим партнером Сбербанка, а участие Грефа в совете директоров компании, по мнению Хасиса, приносит ей много пользы. «Как «Яндекс» будет в дальнейшем строить свои отношения с членом совета директоров Грефом, думаю, лучше спросить у «Яндекса», — сказал топ-менеджер Сбербанка.

Создание партнерств сразу с несколькими российскими интернет-холдингами Хасис прокомментировал так: «Мы с большим уважением относимся к нашим партнерам и соблюдению соглашений с ними. С «Яндексом» у нас есть два успешных партнерства, оба бизнеса имеют набор соглашений, в том числе о неконкуренции. Но обе компании могут развивать направления такси и доставки еды, никакого конфликта для бизнеса в области электронной коммерции мы не видим».

Сотрудничество с Mail.Ru Group, по его словам, отражает политику Сбербанка «в области диверсификации партнерств». В то же время в Сбербанке уверены в дальнейшем успешном развитии совместных с «Яндексом» бизнесов, в банке указали, что неправильно противопоставлять партнерства с Mail.Ru Group и «Яндексом».

«Конкуренция — двигатель бизнеса. Мы уверены, что наш фокус на качество сервиса и технологии позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынках. Мы привыкли работать в условиях конкуренции с глобальными и локальными игроками», — прокомментировал управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Авторы: Петр Канаев, Александра Посыпкина, Анна Балашова.
Теги: Сбербанк , Mail.Ru Group
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