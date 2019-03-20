Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары для дома и продукты

Сервис «Яндекс.Еда» начал тестировать доставку продуктов питания и товаров для дома. Пока услуга доступна только в одном московском районе, где компания открыла собственный склад с товарами повседневного спроса

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сервис «Яндекс.Еда», который развивает «дочка» «Яндекса» — компания «Яндекс.Такси», открыл для доставки новую категорию товаров — «Продукты». Как убедился корреспондент РБК, в этой категории можно заказать продукты, хозяйственные товары, корма для животных. Но в приложении опция появляется только при настройке локации в районе метро «Бабушкинская».

Представитель «Яндекс.Еда» подтвердил, что сервис тестирует новый формат. «В марте мы запустили новый пилотный проект — доставка продуктов питания и бытовых товаров. Сейчас заказать продукты через «Яндекс.Еда» могут жители Бабушкинского района Москвы», — пояснил он, не раскрывая другие детали.

По словам собеседника РБК, для тестирования компания открыла на северо-востоке Москвы собственный dark store (от англ. «темный магазин») — специальный склад для формирования онлайн-заказов. Такие склады обычно находятся вблизи жилых районов и позволяют оперативно собирать и доставлять заказы из сегмента FMCG (fast moving consumer goods — быстро оборачиваемые потребительские товары, товары повседневного спроса).

Формат dark store появился в Великобритании, и сейчас его активно используют зарубежные онлайн-супермаркеты, такие как американский Amazon или британские Ocado и Waitrose. В августе 2018 года собственный dark store открыл «Перекресток» (входит в X5 Retail Group), годом ранее он запустил онлайн-магазин. Сообщалось, что открытый в Москве склад занимает площадь 4,4 тыс. кв. м и вмещает до 20 тыс. наименований товаров. «Запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина «Перекресток» в 3,5 раза», — говорил тогда представитель компании.

«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который «Яндекс.Такси» приобрел в конце 2017 года. Также к «Яндекс.Еда» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ.