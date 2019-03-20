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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+42,64%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Сервис «Яндекс.Еда» начал доставлять товары для дома и продукты
Сервис «Яндекс.Еда» начал тестировать доставку продуктов питания и товаров для дома. Пока услуга доступна только в одном московском районе, где компания открыла собственный склад с товарами повседневного спроса
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сервис «Яндекс.Еда», который развивает «дочка» «Яндекса» — компания «Яндекс.Такси», открыл для доставки новую категорию товаров — «Продукты». Как убедился корреспондент РБК, в этой категории можно заказать продукты, хозяйственные товары, корма для животных. Но в приложении опция появляется только при настройке локации в районе метро «Бабушкинская».

Представитель «Яндекс.Еда» подтвердил, что сервис тестирует новый формат. «В марте мы запустили новый пилотный проект — доставка продуктов питания и бытовых товаров. Сейчас заказать продукты через «Яндекс.Еда» могут жители Бабушкинского района Москвы», — пояснил он, не раскрывая другие детали.

По словам собеседника РБК, для тестирования компания открыла на северо-востоке Москвы собственный dark store (от англ. «темный магазин») — специальный склад для формирования онлайн-заказов. Такие склады обычно находятся вблизи жилых районов и позволяют оперативно собирать и доставлять заказы из сегмента FMCG (fast moving consumer goods — быстро оборачиваемые потребительские товары, товары повседневного спроса).

Формат dark store появился в Великобритании, и сейчас его активно используют зарубежные онлайн-супермаркеты, такие как американский Amazon или британские Ocado и Waitrose. В августе 2018 года собственный dark store открыл «Перекресток» (входит в X5 Retail Group), годом ранее он запустил онлайн-магазин. Сообщалось, что открытый в Москве склад занимает площадь 4,4 тыс. кв. м и вмещает до 20 тыс. наименований товаров. «Запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина «Перекресток» в 3,5 раза», — говорил тогда представитель компании.

«Яндекс.Еда» был создан на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который «Яндекс.Такси» приобрел в конце 2017 года. Также к «Яндекс.Еда» перешла команда UberEATS, которая присоединилась к «Яндексу» в рамках сделки по объединению активов с Uber в СНГ.

Выход в офлайн

Ранее «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) объявил, что готовит к запуску мобильное приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах. Пользователи сервиса смогут получать данные об ассортименте магазинов-партнеров сервиса, формировать список покупок, сравнивая цены в разных точках и получая рекомендации, оформить доставку товаров или забрать собранный заказ у ретейлера непосредственно в магазине. Также они смогут самостоятельно сканировать штрих-коды товара и оплачивать его при помощи приложения, что позволит избежать прохода через кассу магазина.

Как пояснил РБК директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет» Антон Пахомов, в конце мая компания запустит бета-версию, а полноценный сервис появится осенью 2019 года. На начальном этапе к сервису должно подключиться 25–30 сетей, а к концу 2019 года их количество возрастет до 100. Первым партнером «Яндекс.Маркет» стала «Азбука вкуса». Присоединиться к сервису планируют также ГК «Дикси» и парфюмерная сеть «Улыбка радуги». ​

Выбор продуктов питания для запуска сервиса обусловлен тем, что 99% товарооборота в этой категории приходится на офлайн, пояснял Антон Пахомов. В компании рассчитывают на рост оборота сервиса за счет запуска нового приложения, но пока не готовы оценить размер потенциального дохода.

Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost-per-action — «оплата за действие»), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе. Магазины-партнеры будут платить интернет-платформе комиссию за каждую покупку (размер платежа в компании не раскрывают). Рассматриваются и другие схемы сотрудничества. Осуществлять доставку будут сами ретейлеры, а готовить товарные карточки для приложения — «Яндекс.Маркет». В отдельных случаях агрегатор будет помогать сетям с организацией доставки.

Автор: Александра Посыпкина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: «Яндекс», «Яндекс.Маркет», доставка еды, онлайн-торговля
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