Mail.Ru Group решила создать новый сервис на базе Delivery Club и «Юлы»

Mail.Ru Group намерена создать новую платформу электронной коммерции и локальных сервисов на базе сервисов доставки еды и классифайдов. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал 2018 года.

Речь идет о сервисе доставки еды Delivery Club и онлайн-объявлений «Юла», однако платформа не будет ограничиваться только этими сервисами. Как пояснил РБК представитель пресс-службы Mail.Ru Group, компания видит для себя перспективы дополнительного развития быстрорастущего сегмента O2O (Online to Offline). Для создания новой платформы Mail.Ru Group привлекла консультанта в лице швейцарского инвестбанка UBS. «Это позволит определить оптимальные параметры дальнейшего развития, включая возможности стратегических партнерств или внешнего соинвестирования», — отметил представитель пресс-службы.

По итогам третьего квартала 2018 года выручка Mail.Ru Group выросла на 32,4% относительного аналогичного периода в 2017 году и составила 17,75 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 6,3%, до 4,35 млрд руб. Чистая прибыль компании снизилась на 0,6%, до 2,74 млрд руб.

Показатели Mail.Ru Group не учитывают результаты маркетплейса (площадки электронной торговли) Pandao. В сентябре компания договорилась о создании совместного предприятия с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Mail.Ru Group должна внести в него Pandao и денежные средства (размер не назывался). «С момента объявления о сделке в сентябре переговоры продолжаются с позитивной динамикой, и мы по-прежнему полагаем, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года», — отмечается в материалах Mail.Ru Group.

При этом Mail.Ru Group ожидает, что по итогам всего 2018 года выручка компании вырастет на 28–30% по сравнению с 2017 годом на сопоставимой основе (без учета Pandao), до 72,7–73,8 млрд руб. Ранее компания прогнозировала рост этого показателя на 26–30%. Mail.Ru Group ожидает, что ее EBITDA составит 22–22,5 млрд руб.