«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,81 -0,23 EUR Бирж. 70,46 -0,21 Brent 65,16 -2,25% USD Нал. 63,30 62,49 EUR Нал. 71,00 70,15 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1216 +0,0008 BTC/USD Бирж. 9 469,00 +78,00 IMOEX 2 720,50 -1,28% RTSI 1 364,57 -1,27% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,45%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,45%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Как ИТ-компании найти идею для узкого рынка и выжить на нем Pro, 16:11 Госдума поддержала законопроект о повышении акцизов на вино Бизнес, 16:07 Реальные доходы россиян продолжили падение Экономика, 16:00 «Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon» Технологии и медиа, 15:55 При стрельбе в Ираке погибли турецкие дипломаты Политика, 15:54 Орешкин описал следующий шаг в развитии Росстата Общество, 15:53 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 15:47 Кремль выразил беспокойство после задержания женщины из-за препарата Общество, 15:42 СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача Общество, 15:41 ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО Общество, 15:31 Рынок труда в сфере закупок: тенденции и специалисты Pro, 15:31 В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол Спорт, 15:21 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 15:18 Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским Политика, 15:09
Технологии и медиа ,  
0 
«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»
«Яндекс.Маркет» переформатирует маркетплейс «Беру!», интегрируя в него товары зарубежных продавцов. До сих пор компания развивала отдельную площадку трансграничной торговли Bringly, но темпы ее роста уступили показателям «Беру!»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Яндекс.Маркет» обсуждает трансформацию своего маркетплейса (площадки электронной торговли) «Беру!». В него может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором до сих пор специализировалась другая онлайн-площадка — Bringly. Об этом РБК рассказали два источника, близких к совладельцам «Яндекс.Маркет». По словам одного из них, трансграничная площадка развивается более медленными темпами, чем «Беру!».

Трансформация маркетплейса обсуждается, но, как именно она будет реализована, пока не решено, подтвердила РБК представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис.

На первом этапе в планах «Яндекс.Маркет» вывести на «Беру!» электронику, которая будет храниться в том числе на складе в Латвии и доставляться через партнеров. Это позволит сократить сроки доставки, рассчитывают в «Яндекс.Маркет».

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен). У обеих сторон по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

В мае СП запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс «Беру!» (полноценный запуск состоялся осенью того же года). Изначально эта площадка предлагала товары от поставщиков с внутреннего рынка. Для покупок из иностранных магазинов СП в ноябре прошлого года запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс Bringly (работает через гонконгское Yandex E-commerce Limited). На момент запуска этой площадки представитель компании пояснял, что режим тестирования продлится пять месяцев и закончится, когда на площадке появятся ассортимент товаров, новые виды доставки и оплаты, будут подключены маркетплейсы из других стран. Однако, по словам Полины Упитис, Bringly и сейчас продолжает работу в формате бета-тестирования. «Трансграничная торговля изначально была заявлена как один из элементов нашего совместного предприятия, и сейчас мы ищем более удобный формат для покупателей», — пояснила она. На данный момент у Bringly есть собственная логистическая инфраструктура, но она пока не позволяет ускорить сроки доставки, дополнила Упитис.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб. Объем продаж внутреннего онлайн-ретейла увеличился на 73%, до 1,15 трлн руб., иностранных продавцов на российском рынке — на 34,7%, до 504 млрд руб.

«Яндекс.Маркет» не раскрывает свои финансовые показатели. Но на годовом собрании Сбербанка в конце мая Герман Греф сообщил, что месячная выручка маркетплейса «Беру!» преодолела отметку в 1 млрд руб.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, «Беру!» изначально развивался как классический маркетплейс, и появление направления трансграничной торговли укладывается в эту концепцию, что позволит более комплексно развивать проект. «Цель площадки — достичь через три года оборота 500 млрд руб. в год. По консервативным оценкам, по итогам этого года показатель может достичь 20 млрд руб. Это серьезно ниже, чем у лидеров рынка AliExpress, Ozon и Wildberries, но «Беру!» показывает хорошую динамику», — указал Бурмистров. Он считает, что расширение концепции «Беру!» не означает, что «Яндекс.Маркет» разочаровался в Bringly, хотя и признал, что последняя площадка развивается более медленными темпами, чем «Беру!».

Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов назвал Bringly амбициозным проектом, который имеет потенциал не только в России, но и в мире. «Создание маркетплейса маркетплейсов — это следующий шаг дистанционной торговли. Но на запуск этой масштабной платформы требуется время. На мой взгляд, Bringly пока немного недооценен и ему нужно дать больше времени», — считает Иванов.

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что изменения связаны с клиентскими предпочтениями. «У покупателей большей популярностью пользуется «Беру!». И, скорее всего, его аудитория также склонна заказывать на зарубежных площадках. Отследить это несложно: и у «Яндекса», и у Сбербанка есть доступ к big data, чтобы проанализировать спрос, поэтому логично, что компании решили делать ставку на более популярный канал», — отметил Соколов.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова
При участии: Петр Канаев
Теги: «Яндекс.Маркет», «Сбербанк», маркетплейс, электронная торговля
Материалы по теме
«Яндекс.Маркет» переведет штаб-квартиру в бывший торговый центр у Арбата
Бизнес
Греф опроверг сообщения о разрыве отношений Сбербанка с «Яндексом»
Бизнес
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter