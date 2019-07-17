«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»

«Яндекс.Маркет» переформатирует маркетплейс «Беру!», интегрируя в него товары зарубежных продавцов. До сих пор компания развивала отдельную площадку трансграничной торговли Bringly, но темпы ее роста уступили показателям «Беру!»

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«Яндекс.Маркет» обсуждает трансформацию своего маркетплейса (площадки электронной торговли) «Беру!». В него может быть интегрировано направление трансграничной торговли, на котором до сих пор специализировалась другая онлайн-площадка — Bringly. Об этом РБК рассказали два источника, близких к совладельцам «Яндекс.Маркет». По словам одного из них, трансграничная площадка развивается более медленными темпами, чем «Беру!».

Трансформация маркетплейса обсуждается, но, как именно она будет реализована, пока не решено, подтвердила РБК представитель «Яндекс.Маркет» Полина Упитис.

На первом этапе в планах «Яндекс.Маркет» вывести на «Беру!» электронику, которая будет храниться в том числе на складе в Латвии и доставляться через партнеров. Это позволит сократить сроки доставки, рассчитывают в «Яндекс.Маркет».

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен). У обеих сторон по 45% в совместном предприятии (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

В мае СП запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс «Беру!» (полноценный запуск состоялся осенью того же года). Изначально эта площадка предлагала товары от поставщиков с внутреннего рынка. Для покупок из иностранных магазинов СП в ноябре прошлого года запустило в режиме бета-тестирования маркетплейс Bringly (работает через гонконгское Yandex E-commerce Limited). На момент запуска этой площадки представитель компании пояснял, что режим тестирования продлится пять месяцев и закончится, когда на площадке появятся ассортимент товаров, новые виды доставки и оплаты, будут подключены маркетплейсы из других стран. Однако, по словам Полины Упитис, Bringly и сейчас продолжает работу в формате бета-тестирования. «Трансграничная торговля изначально была заявлена как один из элементов нашего совместного предприятия, и сейчас мы ищем более удобный формат для покупателей», — пояснила она. На данный момент у Bringly есть собственная логистическая инфраструктура, но она пока не позволяет ускорить сроки доставки, дополнила Упитис.