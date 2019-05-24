Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.

При этом он отметил, что руководству банка пришлось выкупать какие-то названия. Среди них Греф упомянул SberX.

«Поэтому на всякий случай зарегистрировали максимально широкий спектр использования товарного знака, а дальше будет видно», — рассказал он.

В декабре прошлого года вице-президент Сбербанка Марк Завадский рассказал РБК о создании дирекции по развитию экосистемы SberX. Он отметил, что новое подразделение было сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.