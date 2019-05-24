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Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.

При этом он отметил, что руководству банка пришлось выкупать какие-то названия. Среди них Греф упомянул SberX.

«Поэтому на всякий случай зарегистрировали максимально широкий спектр использования товарного знака, а дальше будет видно», — рассказал он.

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В декабре прошлого года вице-президент Сбербанка Марк Завадский рассказал РБК о создании дирекции по развитию экосистемы SberX. Он отметил, что новое подразделение было сформировано вместо ранее существовавшей дирекции по развитию цифрового бизнеса.

«Мы строим экосистему, ядром которой является Сбербанк. Основной задачей SberX станет координация комплексного развития экосистемы Сбербанка совместно с другими бизнес- и функциональными блоками банка, компаниями, входящими в группу Сбербанка, а также другими компаниями — партнерами банка», — завил он.

Теги: Сбербанк, Герман Греф, домены
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