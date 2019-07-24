Эксперты ждут дубля от Банка России

Bloomberg представил консенсус-прогноз по ключевой ставке

ЦБ в пятницу вновь снизит ключевую ставку, уверены экономисты. Инфляция замедляется слишком быстро, а экономика растет слишком медленно, но на резкое смягчение политики регулятор не решится

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля, снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25% — экономисты абсолютно уверены в этом, свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg (такого мнения придерживаются все 32 аналитика, опрошенных агентством).

О возможности второго подряд снижения ставки — на опорном заседании в июне ЦБ снизил ее на 25 б.п. — в начале месяца заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора дала рынку очень мягкий сигнал: она допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое — сразу на 50 б.п. Впрочем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

Вероятность снижения ключевой ставки в пятницу сразу на 50 б.п. очень низка, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: это возможно лишь в случае очередного прилива оптимизма на развивающиеся рынки либо позитивной реакции ЦБ на решение Банка Турции по ключевой ставке (он будет заседать в четверг).

Рынок уже «снизил» ставку Рынок ожидает снижения ставки на 25 б.п. как данности, замечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Дмитрий Турмышев. Любые значительные отклонения скажутся на российских облигациях: цены ОФЗ могут позитивно отреагировать как на снижение на 50 б.п., так и на четкий ориентир со стороны ЦБ по снижению ставки на следующем заседании, которое состоится 6 сентября 2019 года.

К удивительным для экономистов решениям по ставке исторически приводила динамика валютного курса накануне заседания, говорит главный экономист «ВТБ Капитала» по России Александр Исаков: на фоне ослабления рубля директора чуть чаще склонялись в пользу более жесткого решения, на фоне укрепления — чаще удивляли рынок мягкостью. Но сегодня валютный рынок не дает поводов ждать «мягкого сюрприза», считает он. По итогам 14 июня, когда ЦБ в прошлый раз принимал решение по ставке, доллар стоил 64,4 руб., 23 июля американская валюта торговалась вокруг 63,2–63,3 руб.

Какие факторы помогут ЦБ смягчить политику

Экономическая активность остается слабой, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: по оценке Минэкономразвития, во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился всего до 0,8% в годовом выражении с 0,5% в первом квартале.

Из-за слабого потребительского спроса базовая инфляция (не учитывает рост тарифов на ЖКУ и цен на овощи и фрукты) в июне замедлилась до 3,85% в годовом выражении, пишут в обзоре аналитики Росбанка.

Общая потребительская инфляция замедлилась в июне до 4,7% в годовом выражении, к середине июля, судя по недельным данным, — до 4,5%. К декабрю она может затормозить до 3,9–4%, а в первом квартале 2020 года — до 3,2–3,3%, прогнозирует Полевой. ЦБ сейчас ожидает инфляцию в конце года в диапазоне 4,2–4,7%.

При этом рост розничного кредитования стал замедляться, и он замедлится еще сильнее, когда с 1 октября 2019 года вступят в силу ограничительные меры ЦБ, указывает Полевой.

Инфляция в этом году снижалась неожиданно быстро как для рынка, так и для регулятора, отмечают экономисты Citi: ЦБ поступательно снижал прогноз по росту цен на конец года с 5–5,5% в конце декабря 2018 года до 4,2–4,7% в июне 2019 года.

Почему ЦБ не будет радикально снижать ставку

Из-за неопределенности, связанной с грядущим урожаем и ценами на бензин, ЦБ не станет резко смягчать политику, считают аналитики Росбанка.

Мировые регуляторы действуют не по прогнозу ЦБ. Базовый июньский прогноз ЦБ предполагает, что ставка ФРС США останется неизменной, а ставка Европейского центрального банка будет повышаться, отмечает Полевой: при этом от ЕЦБ экономисты ждут смягчения риторики или даже снижения ставки на текущей неделе, а в снижении ставки ФРС США на заседании 31 июля 2019 года они уверены.

Инфляционные ожидания, несмотря на снижение инфляции, остаются на уровне 9,4% (незначительно выросли с 9,3% в мае), замечают аналитики Citi, но сейчас больше опасений вызывает именно замедление роста цен на фоне слабого экономического роста. Поэтому ЦБ снизит ставку, доведет ее до нейтрального диапазона 6–7% к середине 2020 года, но из-за незаякоренных инфляционных ожиданий вряд ли опустит существенно ниже его верхней границы, уточняют они.