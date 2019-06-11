ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов

Банки с 1 октября должны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика: ЦБ вводит специальные надбавки за риск кредитов. Регулятора волнует рост выдач уже закредитованным группам населения

Здание ЦБ России (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора. Новая шкала, опубликованная ЦБ и вступающая в силу с 1 октября, подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК, годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

Показатель долговой нагрузки (в международной практике — PTI, payment to income) представляет собой отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам к вновь выдаваемому кредиту. По методике Центробанка, он будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и новому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев.

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Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Значение надбавок к коэффициентам изменяется от 30% до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК — чем они больше, тем больше коэффициент риска. Самая высокая надбавка установлена для кредитов по ставке 25-30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (220%). В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%. Надбавки для таких кредитов составят от 30% при невысокой долговой нагрузке клиента до 110%, если ПДН превышает 80%. Ранее кредитам со ставокй до 10% надбавок не было.

«Умеренно вырастут коэффициенты для кредитов с низкой ставкой, а существенное повышение ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%», — резюмирует старший директор Fitch Александр Данилов.