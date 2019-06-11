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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
Банки с 1 октября должны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заемщика: ЦБ вводит специальные надбавки за риск кредитов. Регулятора волнует рост выдач уже закредитованным группам населения
Здание ЦБ России (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора. Новая шкала, опубликованная ЦБ и вступающая в силу с 1 октября, подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК, годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

Показатель долговой нагрузки (в международной практике — PTI, payment to income) представляет собой отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам к вновь выдаваемому кредиту. По методике Центробанка, он будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем непогашенным кредитам и новому кредиту к среднемесячному доходу за 12 месяцев.

Как ЦБ вынуждает банки сократить кредитование

Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Значение надбавок к коэффициентам изменяется от 30% до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК — чем они больше, тем больше коэффициент риска. Самая высокая надбавка установлена для кредитов по ставке 25-30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (220%). В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%. Надбавки для таких кредитов составят от 30% при невысокой долговой нагрузке клиента до 110%, если ПДН превышает 80%. Ранее кредитам со ставокй до 10% надбавок не было.

«Умеренно вырастут коэффициенты для кредитов с низкой ставкой, а существенное повышение ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%», — резюмирует старший директор Fitch Александр Данилов.

Рост коэффициентов риска означает для банков, что для обеспечения выдаваемых кредитов им будет требоваться больше капитала, что сделает наращивание кредитования менее выгодным. «Это будет отъедать капитал, соответственно банки не смогут выдавать кредиты в прежнем объеме и вынуждены будут сократить выдачу», — объясняет Данилов.

Поможет ли учет долгов заемщика

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования. Последнее повышение начало действовать с 1 апреля 2019 года. Однако ожидаемого замедления кредитования пока не произошло.

В первые месяцы текущего года рост долговой нагрузки продолжился. Платежи по кредитам на 1 апреля достигли уже 8,4% от совокупных доходов населения (рост на 0,9 процентного пункта за 12 месяцев). Кроме того, в первом квартале доля выданных кредитов, по которым показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) оказался выше 80%, составила 9,7%, предупреждает ЦБ. «Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения», — сообщают в ЦБ.

«Хотя общую логику решения ЦБ я понимаю и одобряю, есть одна проблема, связанная с тем, что банки могут этот ПДН снижать, увеличивая срок кредитов», — опасается Данилов. «Банки же не дураки, они и сами понимают, что люди сильно закредитованы, поэтому чтобы снизить людям месячный платеж, они увеличивают сроки кредитов», — продолжает эксперт, предполагая, что после новых мер ЦБ можно будет увидеть дальнейший рост сроков кредитования при увеличении абсолютной величины долговой нагрузки.

«Риск связан с тем, что сроки по потребкредитам уже становятся сопоставимы с ипотекой, хотя мотивация платить по ним ниже, особенно в случае кризиса, так как нет залогов. При этом размер кредитов растет», — указывает Данилов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, пузырь, потребкредиты
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