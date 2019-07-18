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Экономика ,  
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Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года

Рост валового внутреннего продукта в первом полугодии 2019 года составил 0,7%, следует из июльского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности».

По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.

Как и в первом квартале, основной вклад в прирост ВВП за апрель—июнь внесла промышленность. За счет улучшения динамики металлургического производства и машиностроения в июне ускорился рост обрабатывающей промышленности до 3,4%, в мае он составлял 1,0%. Рост добычи природного газа и угля за предыдущий месяц снизился с 2,8% до 2,3%, хотя производство сжиженного газа выросло на 58,2%. Рост добычи нефти сохранился на майском уровне — 1%.

В торговой, строительной и транспортной отраслях сохранились темпы роста близкие к нулю. «В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике», — отмечает ведомство.

Темпы роста инфляции к 15 июля снизились до 4,5%. Уровень безработицы сохраняется на исторически минимальном уровне в 4,6%.

По оценке ведомства, во втором квартале 2019 года рост зарплат россиян составил 2,3%. Однако реальные располагаемые доходы населения продолжают падать — за второй квартал они снизились на 0,2%. В Минэкономразвития отмечают, что негативную роль сыграл рост выплат по кредитам. Без обязательных платежей рост реальных располагаемых доходов населения мог бы достигнуть 0,5%.

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Теги: Минэкономразвития РФ, ВВП
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